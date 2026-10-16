القادسية في الصدارة: رودجرز يجهز الجوير لـ"اللاعب الشامل" .. وعذرًا نبيل فقير "ميسي لا يدافع"!

من أجل الظروف اللوجستية، تأجلت مباريات الهلال والاتحاد، والنصر مع الأهلي، وقبل القادسية هدية القدر، ليعتلي صدارة ترتيب دوري روشن، بفوزه على أبها، في ميدان الأمير محمد بن فهد، بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة التاسعة.

القادسية - بشهادة الجميع - يملك المقومات التي تجعله منافسًا على البطولات، ولعلّه وجد التوليفة المناسبة مع مدربه بريندان رودجرز، ليتغلب على أبها، في مباراة حملت شعار "صراع الوسط"، وسيطرة بني قادس، في الطريق نحو الصدارة، تكللت بهدفين أحرزهما ماتيو ريتيجي ومحمد أبو الشامات، في الدقيقتين 30 و69، بينما رد أليمامي جوري بهدف أبها، في الدقيقة 90+5.

ورفع القادسية رصيده إلى 22 نقطة، ليتربع في الصدارة، متفوقًا بفارق نقطة عن الهلال، بينما تجمد رصيد أبها عند نقطتين، في المركز الثامن عشر والأخير.

وفيما يلي، يستعرض موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة القادسية وأبها، في دوري روشن السعودي..