الأرجنتين محظوظة بإلغاء الفيناليسيما .. مطلب واحد لميسي أمام موريتانيا وخليفته يبعث برسالة إلى ريال مدريد!

لعب ليونيل ميسي شوطًا واحدًا فقط في فوز الأرجنتين الودي على موريتانيا 2/1، ولكن كان حاضرًا في أذهان الجميع من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية لسبب واضح ومعروف للجميع.

إنزو فيرنانديز لاعب تشيلسي المتألق سجل الهدف الأول للأرجنتين بالدقيقة 17، بينما أحرز نيكو باز الثاني من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 32.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، جاء الهدف الموريتاني الوحيد عن طريق جوردان ليفورت، في بروفة جديدة للأرجنتين للتعرف على طابع المنتخبات الإفريقية، قبل مواجهة الجزائر في دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وبغض النظر عن النتيجة والفوز الذي يبدو صعبًا، المباراة حملت الكثير من الأسرار واللقطات الهامة، وهذا ما جئنا للحديث عنه..



