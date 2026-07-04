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الفيفا يحذر.. مباراة فرنسا وباراجواي معرضة للتأجيل!
الفيفا تحذر من مخاطر كبيرة بحدوث اضطرابات قبل انطلاق المباراة
قد تواجه فرنسا انقطاعًا طويلًا آخر في إحدى مباريات كأس العالم، حيث أكدت الفيفا وجود مخاطر جوية كبيرة قبل مباراتها ضد باراجواي يوم السبت. ويأتي هذا التحذير في أعقاب الأحداث التي وقعت في 22 يونيو، عندما توقفت مباراة فرنسا ضد العراق لأكثر من ساعتين بعد أن اجتاحت عواصف عنيفة مدينة فيلادلفيا.
وقال الفيفا في بيان: «نحن نراقب عن كثب الأوضاع الجوية في فيلادلفيا استعدادًا للمباراة رقم 89 وفي هذه المرحلة، هناك خطر كبير بحدوث تأخيرات بسبب الظروف الجوية»، مضيف أنه سيواصل تقييم الوضع وتقديم آخر المستجدات في الساعات التي تسبق انطلاق المباراة.
- Getty Images
توقعات درجات الحرارة والعواصف في فيلادلفيا
يُشكل المناخ المحلي عقبة كبيرة أمام اللاعبين، حيث تتوقع «الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية» أن تتراوح درجات الحرارة بين 36 درجة مئوية و38 درجة مئوية. ومع ذلك، وبأخذ الرطوبة في الحسبان، من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة «المحسوسة» لتصل إلى 41 درجة مئوية. ومما يزيد الأمر سوءًا، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية احتمالية عالية لسقوط أمطار وعواصف رعدية، خاصة بعد الساعة 5 مساءً، وهو ما يتزامن تمامًا مع بداية المباراة.
وبموجب بروتوكولات السلامة الصارمة المطبقة في الولايات المتحدة أثناء العواصف، يجب تعليق المباريات أو تأجيلها كلما تم رصد برق في نطاق 13 كيلومترًا من الملعب. ويُطلب من لاعبي الفريقين العودة إلى غرف تغيير الملابس، بينما يتعين على المتفرجين البحث عن مأوى مناسب، ولا يمكن استئناف المباراة إلا بعد مرور 30 دقيقة على الأقل من آخر صاعقة برق مسجلة.
ديشان يقلل من أهمية المخاوف بشأن الحرارة رغم ارتفاع درجات الحرارة بشكل حاد
ورداً على سؤال حول الحرارة الشديدة خلال مؤتمر صحفي عُقد قبل المباراة، أكد ديدييه ديشان أنه لم يكن قلقاً بشأن هذه الظروف، على الرغم من توقعات ارتفاع درجات الحرارة بشكل حارق في فيلادلفيا. وقال مدرب المنتخب الفرنسي: «الحرارة لا تؤثر على طريقة لعبك سواء في الهجوم أو الدفاع. كنا نعلم أن الجو سيكون حاراً. وقد اتخذنا الإجراءات اللازمة وفقاً للبروتوكولات».
وأشار ديشان أيضًا إلى استعدادات فريقه في وقت سابق من فترة التحضير للبطولة: «عندما وصلنا إلى كليرفونتين لبدء معسكر المنتخب الفرنسي في مايو، كان الجو حارًا جدًّا أيضًا. إنه عامل مؤثر، وكان على كل فريق الاستعداد له. هذه هي المباراة الخامسة التي يخوضها اللاعبون في ظل إجهاد بدني، لكنني لا أركز على الحرارة».
- AFP
توتر مبابي بعد تأجيل المباراة بسبب العاصفة في العراق
إن احتمال حدوث توقف آخر سيُعيد إلى الأذهان ذكريات مباراة فرنسا مع العراق في دور المجموعات. وقد اعترف كيليان مبابي بأن التوقف الطويل كان بمثابة اختبار نفسي له قبل أن يسجل هدفين في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-0. «كانت ليلة طويلة جدًّا. مر وقت طويل، من الناحية العاطفية، وكنت متوتراً للغاية"، قال قائد المنتخب الفرنسي آنذاك، وفقاً لما نقلته شبكة ESPN. "الأمر صعب للغاية لأننا اضطررنا إلى الحفاظ على تركيزنا؛ كان علينا أن نبقى حاضرين ذهنياً في غرفة الملابس".
وكان مبابي قد تحدث بمزيد من التفصيل عن التحدي المتمثل في الحفاظ على التركيز خلال تلك الاستراحة الطويلة، وكشف أن الفريق اضطر إلى إيجاد طرق لإشغال أنفسهم دون أن يفقدوا روح المنافسة. "قضينا ساعة ونصف، تقريبًا ساعتين، في غرفة الملابس. الحفاظ على التركيز أمر صعب للغاية. إنه يتطلب جهدًا كبيرًا. بذلنا جهدًا كبيرًا لمحاولة البقاء في حالة استعداد. الأمر معقد للغاية، لكننا في النهاية حققنا هدفنا".
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