"الشيء وعكسه مع بالوجن" .. حكم ألماني : الاتحاد الدولي هدد باستبعاد بلادي من كأس العالم بسبب إلغاء بطاقة حمراء!

في أعقاب المكالمة التي أجراها ترامب مع إنفانتينو — وفقًا للتكهنات السائدة حول مجريات الأحداث - ازدادت الضغوط على لجنة الانضباط المختصة، وتم بشكل مفاجئ تمامًا تعليق العقوبة الدنيا لطرد بالوجن - الذي تلقى البطاقة الحمراء وفقًا للقواعد بعد تدخل عنيف ضد اللاعب البوسني طارق موهاريموفيتش - من مباراة واحدة في دور الـ16 ضد بلجيكا إلى عقوبة مع وقف التنفيذ. وبالنسبة لميرك، لم يكن هذا سوى «تشويه للمنافسة».

وقال ميرك:"«الأمر منصوص عليه بوضوح تام، بالنسبة لجميع الاتحادات الوطنية وفي جميع الدوريات: البطاقة الحمراء تعني الإيقاف لمباراة واحدة. لقد هدد الفيفا الاتحادات الوطنية مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة بأنه في حال عدم الامتثال لذلك، فسيتم استبعاد المنتخب الوطني من البطولة التالية. وقد حدث هذا أيضًا في ألمانيا من قبل".

واستذكر الألماني في حواره مع قناة Sport1 حادثة لم يذكر تفاصيلها تعود إلى عام 2006.

وواصل حديثه:"لقد تأثرنا بذلك في ألمانيا أيضًا في إحدى المرات. أعتقد أن ذلك كان قبل كأس العالم 2006، حيث وقعت حادثة في الدوري الألماني، وكان هناك خطأ واضح في قرار الحكم. كانت البطاقة الحمراء خاطئة بشكل واضح، وكانت المحكمة الرياضية قد فكرت في تبرئة اللاعب. وهدد الفيفا بأنه إذا قمتم بذلك — ولم يقتصر الأمر على الاتحاد الألماني لكرة القدم فحسب، بل شمل اتحادات أخرى أيضًا — فسيتم استبعاد منتخبكم الوطني من البطولة التالية "كأس العالم". وهذا يعني أن الاتحاد نفسه دافع عن هذه المادة دفاعًا مطلقًا".

وبالتالي، فإن قرار «العفو» عن بالوجن في مباراة دور الـ16 التي خاضتها الدولة المضيفة لكأس العالم ضد بلجيكا «يُصيب المرء بالصمت، فهو يضرب نزاهة كرة القدم، ويهدد أساس اللوائح».