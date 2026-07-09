"الشيء وعكسه مع بالوجن" .. حكم ألماني : الاتحاد الدولي هدد باستبعاد بلادي من كأس العالم بسبب إلغاء بطاقة حمراء!

في النهاية، لم يستفد من هذه الواقعة الفاضحة سوى المنتخب البلجيكي الذي كان أداءه مخيباً للآمال حتى ذلك الحين. فقد خاض «الشياطين الحمر» أفضل مباراة لهم على الإطلاق في هذه النسخة من كأس العالم أمام الولايات المتحدة، وانتصروا بنتيجة 4-1، في حين أن بالوجن ظهر بصورة باهتة تمامًا، وقد أفادت أصوات من داخل الفريق بعد المباراة بأن قضية لاعب موناكو كانت بمثابة دافع إضافي لهم.
وقال لاعب خط الوسط نيكولاس راسكين: «أعتقد أن هناك دائمًا قدرًا من العدالة في الحياة. يمكن للمرء أن يصف ما حدث كما يشاء، لكننا لم نشعر بأن ذلك كان عادلًا». وأضاف أنه يعتقد «أن ذلك ربما منحنا القليل من الطاقة الإضافية».
وقد ظهرت هذه «الطاقة الإضافية» بشكل خاص عندما احتفل روميلو لوكاكو بهدفه الرابع في المباراة مع بقية الفريق بما يُعرف بـ«رقصة ترامب»، لإرسال رسالة واضحة إلى الرئيس الأمريكي المتدخل.
وكتبت صحيفة «هيت لاستي نيوز» البلجيكية في هذا الصدد: «السيد الرئيس المحترم، تحياتنا من بلجيكا. ما رأي دونالد ترامب في ذلك؟ الشياطين الحمر يحتفلون بهدف بتقليد الرقصة الشهيرة للرئيس الأمريكي». كما أشارت صحيفة «فوتبالكرانت» إلى أن: «الشياطين الحمر يسخرون من ترامب. بعد صافرة النهاية، شهد الملعب احتفالاً لافتاً للنظر».
كما لم يستطع الحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي على «إكس» كبح سخرية موجهة ضد ترامب وإنفانتينو. بعد انتهاء المباراة، نشر «الشياطين الحمر» صورة للوكاكو وهو يحتفل، مصحوبة بالعبارة: «Overturn this» (بمعنى: «ألغوا هذا») - في إشارة واضحة إلى عقوبة إيقاف بالوجن التي تم فرضها.