الفيفا ترد على المخاوف بشأن خريطة تذاكر كأس العالم، لكن التساؤلات لا تزال قائمة
أسباب إحباط المشجعين
على عكس معظم الأحداث الرياضية في الولايات المتحدة، حيث تختار مقعدك بالضبط، تبيع الفيفا تذاكر كأس العالم حسب الفئات. ينقسم كل ملعب إلى مستويات أسعار - حيث تُعد الفئة 1 هي الأغلى - ويشتري المشجعون مقاعد في قسم معين من الملعب، وليس مقعدًا محددًا.
وهذا يعني أن الموقع قد يختلف. فقد ينتهي الأمر بمشجعين اشتريا تذاكر من الفئة 1 في مناطق مختلفة تمامًا، من مواقع مميزة على خط الجانب إلى الزوايا أو خلف المرمى. تؤكد الفيفا أن هذه الخرائط هي إرشادات عامة وليست تخطيطات دقيقة - لكن الفجوة بين التوقعات والواقع هي مصدر الكثير من الإحباط الحالي.
قال جوردان ليكوفر، أحد المشجعين الذين تحدثوا إلى The Athletic: "يشعر الكثير من الناس بأنهم تعرضوا للتضليل، أو بالارتباك، أو ربما مجرد خيبة أمل عامة بشأن طريقة تخصيص المقاعد".
كما أفادت الصحيفة أن حدود الفئات تغيرت عدة مرات خلال عملية البيع.
قال مشجع آخر، أندرو سوارت: "على أقل تقدير، الأمر غير متسق على الإطلاق". "عندما تتحدث عن سعر هذه التذاكر، يبدو أن هناك فرقًا كبيرًا بين المكان الذي قد تجلس فيه أو لا تجلس فيه".
موقف الفيفا
تصر الفيفا على أن خرائط التذاكر التي نشرتها كانت تهدف فقط إلى إعطاء فكرة عامة عن المقاعد المحتملة، وليست ضمانة.
وقال متحدث باسم الفيفا لـ GOAL عبر البريد الإلكتروني: "خلال مراحل البيع المختلفة التي سبقت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة الحالية، نشرت الفيفا خرائط تصنيفية إرشادية لمساعدة المشجعين على فهم المواقع المحتملة لمقاعدهم داخل الملعب. وقد صُممت هذه الخرائط لتقديم إرشادات وليس لتوضيح التوزيع الدقيق للمقاعد، كما أنها تعكس النطاق العام لكل فئة من فئات التذاكر داخل الملعب".
كما ذكرت الهيئة الإدارية أن حدود الفئات قد تغيرت لاستيعاب أقسام جديدة لمشجعي منتخب جنوب أفريقيا.
"بعد السحب النهائي وبدء مرحلة بيع تذاكر مشجعي PMA، تم تحديث تلك الخرائط الإرشادية لتسليط الضوء على المناطق المخصصة لمشجعي PMA. من خلال إضافة هذه التفاصيل إلى الخرائط، سعت الفيفا إلى مساعدة مشجعي PMA على تحديد الأقسام التي يمكن لمشجعي نفس الفريق أن يتوقعوا بشكل معقول الجلوس فيها معًا، رهناً بالتوافر والتخصيص النهائي. تقع هذه المناطق المخصصة للمشجعين في أقسام مقاعد تتوافق، بالنسبة للجمهور العام، مع مقاعد الفئة 1 والفئة 2"، أضاف المتحدث الرسمي.
مع الانتهاء من تخصيص المقاعد، تقول الفيفا إن المشجعين في مرحلة البيع الحالية يمكنهم اختيار مقاعد محددة عند الشراء. كما قالت المنظمة إنها سعت إلى توفير مزيد من الوضوح لمشتري التذاكر الذين اشتروا في وقت مبكر من العملية.
"بالتوازي مع ذلك، ولضمان الوضوح للمشجعين الذين اشتروا التذاكر بالفعل خلال مراحل البيع السابقة وتم تخصيص مواقع مقاعد لهم الآن، قامت الفيفا بتحميل خرائط فئات التذاكر دون الإشارة إلى أقصى عدد ممكن من أقسام المشجعين. تعكس هذه الخرائط الواقع النهائي لتقسيم المناطق حسب الفئات، دون تراكب الافتراضات التخطيطية السابقة المتعلقة بتجميع المشجعين والتي لم تعد قابلة للتطبيق بمجرد طرح المخزون على نطاق أوسع"، قال المتحدث الرسمي.
هل تؤثر الضيافة على الفئات؟
ومع ذلك، أشار بعض المشجعين ومشتري التذاكر إلى تغييرات يعتقدون أنها أُجريت لتلبية احتياجات أقسام الضيافة. ووفقًا لموقع «On Location»، تتراوح أسعار باقات الضيافة الرسمية لكأس العالم بين حوالي 2000 دولار وأكثر من 70 ألف دولار. كما شكك البعض في إمكانية توفر مقاعد مميزة على خط الجانب فعليًّا من خلال تذاكر الفئة 1 العادية.
قال مشجع يدعى نيك لموقع The Athletic: "أشعر أن الفيفا قد ضللتنا عمدًا عندما زودتنا بمخطط المقاعد هذا، وجعلتنا نعتقد أن لدينا إمكانية الجلوس بجانب الملعب، في حين أن ذلك لم يكن ممكنًا في الأصل".
لم تتطرق الفيفا بشكل مباشر إلى دور مقاعد الضيافة في بيانها لـ GOAL.
جدل آخر حول التذاكر
ويثير هذا الأمر مزيداً من القلق بشأن أسعار التذاكر وتوافرها طوال فترة البطولة. فقد ارتفعت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 10,990 دولاراً، كما ظهرت مشكلات عديدة تتعلق بنظام القرعة. وعلى الرغم من الانتقادات العامة، تؤكد الفيفا أن العائدات التي ستجنيها من كأس العالم هذه ستُستخدم في المقام الأول لإعادة الاستثمار في برامج كرة القدم المختلفة حول العالم.