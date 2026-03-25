كانت ألكسندرا بوب تبتسم من الأذن إلى الأذن. مرتدية معطفًا أسود، احتضنت لاعبة فريق فولفسبورغ المصابة زميلتها سفينيا هوث وضمتها إليها بقوة. اضطرت اللاعبة البالغة من العمر 34 عامًا إلى متابعة المباراة من المدرجات - لكن الأمل في أن تتمكن هي نفسها من العودة إلى الملعب في دوري أبطال أوروبا عاد من جديد بعد فوز فريق "الذئاب" في مباراة الذهاب من ربع النهائي ضد أوليمبيك ليون.
الفوز في مباراة الذهاب أمام ليون: فولفسبورغ يسعى لتوديع بوب بأفضل طريقة
وليس بوب وحدها، التي ستنتقل في الصيف إلى بوروسيا دورتموند بعد 14 عامًا قضتها في «مدينة السيارات»، من تحلم بتحقيق إنجاز كبير أمام الفريق الفرنسي الرائد بعد الفوز 1-0 (1-0) مساء الثلاثاء. قالت اللاعبة الدولية يانينا مينج: «نحن في حالة رائعة حاليًا»، مضيفةً: «لا يوجد ما يمنعنا من تكرار مثل هذه المباراة مرة أخرى».
في الصراع على تذكرة الدور نصف النهائي، تقدم فريق VfL بفضل إرادة قوية. لكن الجميع في فولفسبورغ يدرك أن التقدم وحده لن يكفي أمام صاحب الرقم القياسي في الفوز بدوري أبطال أوروبا. "نحن نعلم أن هذه كانت الخطوة الأولى، وقد قطعناها"، أوضح المدرب ستيفان ليرش على قناة Disney+. وأضاف أن فريقه "سيحاول اللعب بشجاعة" في مباراة الإياب في ليون يوم 2 أبريل (الساعة 21:00). "لكننا نعلم أن المباراة ستكون شديدة الحدة هناك".
- Getty Images
حالف الحظ فريق فولفسبورغ في هدف بيرنستين
ومع ذلك، فإن الأداء الذي قدمه فريق ليرش في ملعب فولكسفاغن أرينا يمكن أن يبعث على التفاؤل. بفضل دفاع متماسك، صمد فريق فولفسبورغ أمام الضغط المستمر للمنتخب الفرنسي بقيادة اللاعبة السابقة في الفريق جولي براند، كما شكل تهديدًا متكررًا من خلال الهجمات المرتدة. لكن الهدف الذي سجلته لينث بيرنستين (14) بعد ارتداد الكرة كان مصحوبًا بقدر من الحظ.
لم يزعج ليرش كثيراً أن فولفسبورغ أهدر بعض الفرص في الهجمات المرتدة، وبالتالي فرصة لتوسيع الفارق. وأوضح أن الفرحة تغلبت عليه، قائلاً: "لا يحدث كل يوم أن تفوز على أولمبيك ليون. الآن سنستمتع باللحظة أولاً."
- Getty Images
بوب يغيب بسبب مشاكل صحية
وهذا ما فعلته بوب أيضًا بعد صافرة النهاية وسط زميلاتها في الفريق. قبل وقت قصير من المواجهة مع ليون، أعلن فولفسبورغ أن المهاجمة ستكون «خارج الملاعب لعدة أسابيع» — حيث تعيق إصابة عضلية مسيرة قائدة المنتخب الألماني السابقة في جولتها الوداعية مع فولفسبورغ، ولن تتمكن من المشاركة في مباراة الإياب أيضًا.
مع احتمال استمرار رحلة دوري أبطال أوروبا، كان الارتياح واضحاً على وجه بوب عندما احتضنت زميلتها منذ سنوات طويلة هوث. وكتبت بوب على إنستغرام تعليقاً على المشهد: "Omis with love" (بالألمانية: جدات مع الحب). وكانت هوث البالغة من العمر 35 عاماً قد مددت مؤخراً عقدها مع فولفسبورغ لمدة عام. من ناحية أخرى، ستنضم بوب إلى نادي قلبها بوروسيا دورتموند، الذي يقاتل حاليًا في الدوري الإقليمي الغربي من أجل الصعود إلى الدوري الألماني الثاني. وقد خاضت بوب بالفعل 112 مباراة في دوري أبطال أوروبا - ويبقى أن نرى ما إذا كانت ستضيف مباراة أخرى إلى رصيدها.
ألكسندرا بوب: إحصائياتها مع نادي فولفسبورغ
الألعاب
389
أهداف
194
تمريرات حاسمة
99
بطاقات صفراء
42
بطاقات صفراء-حمراء
1
بطاقات حمراء
1