الفوز باللقب في «الكلاسيكو» أم الحصول على ممر الشرف من ريال مدريد؟ كوبارسي يختار!

أكد باو كوبارسي أن فوز فريقه على خيتافي كان «أمرًا أساسيًا لوضعنا في موقع قوي» في السباق على لقب الدوري. وقد برز المدافع الشاب مرة أخرى، حيث سجل فيرمين لوبيز وماركوس راشفورد هدفين ضمنوا بهما ثلاث نقاط حاسمة في ملعب الكوليسيوم.

وبفضل هذه النتيجة، احتل فريق هانسي فليك صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه. وتشير الطبيعة المهيمنة للأداء إلى أن الفريق يدرك تمامًا هدفه، ويرفض السماح لضغوط الاحتفالات الوشيكة باللقب بالتأثير على انضباطه التكتيكي على أرض الملعب.