كشف دور حمزة عبد الكريم.. فليك يؤكد: جيسوس سيلعب أساسيًا بدلًا من رافينيا!

جابرييل جيسوس مرشح للمشاركة في أول مباراة أساسية له مع برشلونة عندما يستضيف العملاق الكتالوني خيتافي في مباراة السبت التي تنطلق في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا. وأكد المدير الفني هانزي فليك أن المهاجم استغل فترة الأسابيع الثلاثة لرفع لياقته البدنية واستيعاب التعليمات التكتيكية.

ومع غياب رافينيا، سيقود المهاجم البرازيلي خط الهجوم على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وقال فليك للصحفيين: «الفكرة أن يبدأ أساسياً غداً. لقد تطور كثيراً ويتلاءم مع أسلوب لعبنا. إنه يقدم مستوى رائعاً، وهو جاهز».

وبشكل غير مباشر كشف فليك أن الاستعانة بحمزة عبد الكريم في المكان الأساسي ستتأجل بشكل واضح في الوقت الحالي.