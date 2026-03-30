بعد فترة وجيزة من الفوز 4-3 على سويسرا، فاز المنتخب الألماني أيضًا في المباراة الودية ضد غانا بنتيجة 2-1. وأعرب مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان، في مقابلة مع قناة ARD، عن رضاه بشكل عام عن أداء فريقه، لكنه أشار إلى أن هناك مجالًا للتحسين في نقطة معينة على وجه الخصوص.
"الفريق يجعل الأمور صعبة على نفسه!" يوليان ناجلسمان يحذر لاعبيه من خطر كبير في كأس العالم
"نظرًا لأن المباراة كانت تسير بشكل جيد جدًّا، أصبحنا غير صبورين بعض الشيء ولم نعد نلعب في مراكزنا كما ينبغي. كان ذلك أسلوبًا حرًا للغاية مرة أخرى، تمامًا كما حدث في مباراة سويسرا. وأحيانًا لا نتمتع بالثقة الكافية بالكرة لنتمكن من اللعب بهذا الأسلوب الحر"، انتقد ناجلسمان.
وأضاف أن التشكيلة ليست مناسبة تمامًا لهذا الأسلوب في اللعب. "هناك بالفعل بعض اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في جميع المراكز، ولكن هناك أيضًا بعض اللاعبين في التشكيلة الذين يشعرون براحة أكبر في مركز معين ويكونون أكثر سعادة عندما يحتفظون بهذا المركز ويتمكنون من اللعب بشكل جيد."
وعلى العكس، عندما يصبح أسلوب اللعب "حرًا" للغاية، تزداد قابلية التعرض للهجمات المرتدة.
ومع ذلك، نفذ الفريق التكتيك بشكل جيد للغاية في أول 25 دقيقة. "كان يبدو أن غانا لم تكن موجودة في نصف ملعبنا على الإطلاق"، أشاد ناجلسمان. كما حظي منتخب ألمانيا بفرص كافية لحسم المباراة في وقت مبكر. "بشكل عام، أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل مقارنة بمباراة سويسرا، حتى لو سجلنا أهدافًا أقل"، لخص مدرب المنتخب الألماني.
- AFP
ناجلسمان يحذر من أسلوب اللعب المرهق في درجات الحرارة المرتفعة
وبعد ذلك، استجاب لطلب الصحفيين وتحدث بمزيد من التفصيل عن "انتقاده الحر". "الفريق يجعل الأمور صعبة على نفسه"، كما لاحظ ناجلسمان. وبالنظر إلى درجات الحرارة المرتفعة في الولايات المتحدة، من المنطقي "تجنب الركض لمسافات طويلة غير ضرورية" وعدم دعوة الخصم إلى شن هجمات مرتدة. "يمكنك تجنب سبع أو ثماني هجمات مرتدة من أصل عشر إذا حافظت على الانضباط في التنظيم قليلاً."
وأشاد مدرب المنتخب الألماني بالرغبة الهجومية لفريقه، لكنه حثهم على التحلي بمزيد من الصبر. "إنهم يريدون الفوز وتسجيل هدف، لكن يكفي أن نفعل ذلك في وقت متأخر. المهم ألا نتلقى هدفين أو ثلاثة بسبب الهجمات المرتدة."
فاز المنتخب الألماني في المباراة الودية ضد غانا بنتيجة 2-1 بفضل ركلة جزاء سجلها كاي هافرتز وهدف متأخر سجله البديل دنيز أونداف.
