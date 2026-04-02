أوسيمين ونجم ليفربول "الأوحد" وآخر ظلمته جنسيته .. قائمة "الأغلي" لنجوم يستعدون لمشاهدة كأس العالم من المنزل

أخيرًا عرفنا القائمة الكاملة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد انتهاء الملحقين الأوروبي والعالمي، في ليلة ساخنة ومثيرة عاشها عشاق اللعبة.

تركيا حجزت مقعد التأهل بنجاح على حساب كوسوفو، بينما تعرضت إيطاليا لكارثة جديدة بالخروج على يد البوسنة، بينما هزمت تشيكيا الدنمارك وفازت السويد على بولندا.

وعلى جانب آخر صعدت العراق بعدما أقصت بوليفيا من الملحق العالمي لتكتب تاريخًا جديدًا لها، بجانب الكونغو التي تخطت جامايكا ليكتمل العقد.

تعرف على جميع الفرق المتأهلة لكأس العالم 2026

وبعد الوقوف على جميع الفرق المشاركة واكتمال المجموعات، يأتي التفكير في النجوم الذين لن يتوجهوا إلى أمريكا الشمالية هذا الصيف، وسيجلسون لمتابعة المباريات من منازلهم أمام الشاشات.

وهنا جئنا لاستعراض أبرزهم وفقًا لترتيب القيمة السوقية لهم من موقع "ترانسفير ماركت"..