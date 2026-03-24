"الفرح والطاقة والموهبة" - كارلو أنشيلوتي يعد بكرة قدم "كرنفالية" مع البرازيل، بينما يسلط المدرب الضوء على أضعف نقاط فريقه قبل كأس العالم

في مقابلة موسعة مع قناة SBT، أوضح أنشيلوتي كيف أثر انغماسه في الثقافة المحلية على نهجه التكتيكي. وبعد أن عايش الاحتفالات المحلية في وقت سابق من عام 2026، يرغب المدرب في أن تعكس فريقه تلك الروح بالضبط على أرض الملعب.

وربطاً بين ثقافة البلد ورؤيته الرياضية، قال: "إن جوهر المنتخب الوطني مهم للغاية. جوهر البرازيل هو الموهبة والطاقة والفرح. أريد أن أقارن كرة القدم البرازيلية بالكرنفال. كان الكرنفال جديداً عليّ، وأدركت أنه ينطوي على الكثير من الطاقة والفرح والفن والموهبة. بالإضافة إلى الكثير من التنظيم. تنظيم جميع العربات، مع التوقيت الصحيح، كل هذا علينا أن نضعه في المنتخب الوطني. الفرح والطاقة والموهبة والتنظيم."