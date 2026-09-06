دائمًا ما يبدع المركز الإعلامي لنادي الفتح في حملاته التسويقية وتحقيق الانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهذه المرة استغل لقطة بطلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للترويج لمباراته المقبلة أمام الدرعية.
التسويق كما يجب أن يكون .. الفتح يستغل "غش" كريستيانو رونالدو للترويج لمباراته المقبلة
ما القصة؟
بالأمس، قاد رونالدو النصر للهزيمة أمام الاتحاد بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2026-27.
وأثناء المباراة، لفت الدون الأنظار، ليس لتألقه، إنما لمحاولة "غش" تعليمات المدرب ينز فيسينج للاعبيه، التي نقلها في ورقة مكتوبة لمدافعه دانيلو بيريرا.
صاروخ ماديرا وقف خلف مواطنه بيريرا محاولًا قراءة التعليمات، قبل أن يشعر به الأخير ويغلق الورقة مسرعًا، ثم تبادل الثنائي الضحكات.
تلك اللقطة استغلها الفتح كونها "الأكثر انتشارًا" خلال الساعات الماضية، ليكون الاستغلال الأفضل للقطة..
ماذا فعل الفتح؟
النموذجي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، نشر صورة لرجل يرتدي قميص الاتحاد وكأنه دانيلو بيريرا، حاملًا ورقة التعليمات في يده.
لكن الورقة لم تحمل تعليمات فيسينج، إنما دعوة لجماهير الفتح لحضور المباراة المقبلة أمام الدرعية، حيث كُتب بها: "النادي يستاهل .. الفتحاوي يستاهل"، مشيرًا إلى أن أسعار التذاكر تبدأ من عشرة ريالات.
وكتب حساب الفتح تعليقًا على الصورة: "للفضوليين"، في إسقاط ساخر على من يريدون معرفة ما كان مكتوبًا في ورقة فيسينج للاعبيه.
موعد مواجهة الفتح والدرعية
النموذجي يستضيف الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي من دوري يلو للدرجة الأولى، في التاسع من سبتمبر الجاري، في الإحساء.
ماذا عن جدول الترتيب؟
يمر الفتح بفترة صعبة مع بداية الموسم الجديد، حيث تلقى هزيمتين وتعادل في ثلاثة لقاءات، ليحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري روشن برصيد ثلاث نقاط فقط.
أما الدرعية فيحل بالمركز التاسع بسبع نقاط، إذ انتصر في مباراتين، وتعادل في واحدة، فيما خسر مباراتين أخرتين.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا