اشتعل الجدل التحكيمي بخصوص أحداث مباراة الفتح والهلال مساء السبت، إذ نشر الهلال بيانًا للتعليق على ما شهده اللقاء الذي انتهى بهدف نظيف لصالحه، ورد نظيره الفتح بمجموعة تغريدات عبر حساباته.
"أحسنتم واجتمع الحبايب والأحبة" .. الفتح يرد بقوة على بيان الهلال بخصوص التحكيم!
ماذا حدث؟
وحقق الهلال فوزًا على مضيفه الفتح، بهدف نظيف حمل توقيع سيرجي سافيتش، في مباراة الجولة السادسة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
من قلب ملعب ميدان تمويل الأولى، بالأحساء، كاد الفتح أن يعود بنقطة في الدقائق الأخيرة، بعد تدخل من قلب المدافع خاليدو كوليبالي، على مراد باتنا، حامل شارة قيادة الفتح، ليطالب لاعبو النموذجي، باحتساب ركلة جزاء، وهو ما فعله الحكم في الوقت بدل الضائع، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو، ويقرر إلغاء الركلة، ليحرم أصحاب الأرض، من فرصة الخروج بنتيجة التعادل.
وكان جاراي قد رفض احتساب ركلة جزاء أيضًا للهلال، قبل انتهاء الشوط الأول، بعد تدخل من قِبل سعيد باعطية، على سالم الدوسري، فيما اتفق عدد من خبراء التحكيم، على أن اللقطة لا تستحق احتساب جزائية، كونها التحام طبيعي على الكرة بين الطرفين.
بيان الهلال
"جدّدت شركة نادي الهلال استغرابها من آلية اختيار الطواقم التحكيمية الأجنبية المستقطبة لقيادة مباريات دوري روشن السعودي من قبل لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك في عدد من مباريات الموسم الرياضي الجاري، كان آخرها مواجهة الفريق الأول أمام مضيفه "الفتح".
وأوضحت الشركة أن النادي يلتزم بتحمل التكلفة المالية المرتفعة وفق متطلبات لجنة الحكام بهدف استقطاب طواقم تحكيمية من النخبة المعروفة عالميًا، بما يسهم في تعزيز جودة المنافسات ويتواكب مع النهضة الكبيرة التي تشهدها كرة القدم السعودية والمكانة المتقدمة التي وصلت إليها، إلاّ أن استمرار استقطاب طواقم تحكيمية أجنبية متواضعة يثير تساؤلات مشروعة حول آلية الاختيار، مشددة على أهمية الارتقاء بجودة الحكام المستقطبين، خصوصًا مع اقتراب المنافسات من مراحل الحسم.
وشدّدت الشركة على تعذّر الاستعانة بطواقم تحكيمية محلية لقيادة مباريات الهلال؛ في ظل تكرّر عدد من الحالات التحكيمية المؤثرة في بعض المباريات التنافسية مؤخرًا، والتي أسهمت في تغيير عدد من النتائج، الأمر الذي يستدعي مراجعة آلية اختيار الطواقم التحكيمية الأجنبية بما يضمن الاستعانة بحكام يمتلكون الخبرة والكفاءة التي تواكب مستوى المنافسة."
الفتح يسخر
الرد الأول من الفتح جاء مباشرة على بيان الهلال على حسابه عبر إكس، بنشر صورة للمدرب جوميز مبتسمًا والتعليق عليها: "أحسنتم"، كما نشر أجزاء من وثائقي الموسم الفائت، تلك المتعلقة بحديث المدرب البرتغالي مع حكم الهلال عقب الخسارة من الهلال وهو يقول خسرنا ٤-٣ وسجلنا ٥ أهداف.
سخرية الفتح من قرارات التحكيم لم تتوقف، إذ استمرت عبر حسابه على "تيك توك" أيضًا بفيديو لحكم المباراة الأمس وهو يحيط به لاعبي الهلال وعلق: اجتمع الأحبة".
جوميز: كسرت القواعد
وقال جوزيه جوميز، خلال المؤتمر الصحفي، عقب المباراة، إن الهلال سجل هدفًا من هجمة بدأت بركلة ركنية غير صحيحة، وفي الثواني الأخيرة، قام كوليبالي بركل قدم مراد (باتنا)، ورغم أن الفتح كان يستحق ركلة جزاء، إلا أن لاعبي الزعيم ضغطوا بشكل كبير على الحكم، قبل أن يتم استدعاؤه من قِبل حكم الـVAR، لمشاهدة اللقطة.
وأضاف جوميز أنه اضطر لـ"كسر القواعد"، واقترب من الحكم أثناء مشاهدته للقطة عبر الفيديو، وقال له إنها ركلة جزاء واضحة.
وأعاد مدرب الفتح، ما ذكره في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، متسائلًا "لماذا نواصل جلب الحكام الأجانب؟ الحكم السعودي أفضل، وسيتحمل نتيجة قراره بعد المباراة، لأنه سيظل في المملكة، منتقدًا سياسة إمكانية طلب الحكم الأجنبي من قِبل الفريق الضيف، خاصة وأن الفتح (المضيف) كان يرغب في إدارة اللقاء من حكم سعودي.
في المقابل، تلقى جوميز سؤالًا بشأن مدى تأثيره على الحكم في لقطة الهلال، وما إذا ساهم ضغطه على الحكم في عدم احتساب جزائية للزعيم، ليعلق بقوله "كان يبعد عني 70 مترًا، وهل تعتقدون أن الحكم التشيلي سيعرف ما قلت عن الحكام الأجانب قبل المباراة، حتى أؤثر عليه ويتجاهل احتساب جزائية لسالم الدوسري؟".
في المقابل، أكد جوميز أن الفتح كان يستحق نتيجة أفضل، كونه ليس من السهل إغلاق المساحات أمام لاعبي الهلال، كما تحدث عن المدافع خاليدو كوليبالي، واصفًا إياه بـ"لاعب رائع ومتميز"، بينما رفض الكشف عن الحوار الذي دار بينهما بعد المباراة.
وأشاد جوميز أيضًا بأداء مروان سعدان، الذي قدم مباراة كبيرة، ونجح في الحد من خطورة سيرجي سافيتش ومحاصرته، على حد وصفه، مضيفًا أنه (سعدان) ينجح في أي دور يطلبه منه، وإن لعب كمدافع.
رئيس الفتح: لا أتدخل في النوايا ولكن!
وفي هذا السياق، أعرب منصور العفالق، رئيس مجلس إدارة نادي الفتح، عن تعجبه إزاء تصرف الحكم مع لقطة مخالفة خاليدو كوليبالي، في الدقائق الأخيرة.
وقال العفالق، في حديث عبر الناقل الرسمي، إنه يرى أن كوليبالي ركل قدم مراد باتنا، وهناك تلامس، منتقدًا ما فعله الحكم الذي وقف أمام شاشة الـVAR، لمدة 3 ثوانٍ فقط، ودراسة اللقطة من زاوية واحدة لا تظهر خطأ على الهلال، وكان ينبغي على الحكم أن يتريث ويشاهد اللقطة من أكثر من زاوية.
وأضاف رئيس الفتح "لا أتدخل في النوايا، ولكن من حيث المبدأ، أتوقع أن الحكم الأجنبي يعلم من الذي استقطبه للمباراة، والأمر ليس جيدًا أن يأتي الحكم بطلب من الفريق الضيف، ولا تخطئوا فهمي".
ونوّه العفالق بأنه يجب على الحكم أن يكون صاحب القرار، في إشارة إلى تأثر حكم الساحة باستدعاء تقنية الفيديو التي اتخذت القرار حول الواقعة، قبل أن يقرر التشيلي تغيير رأيه من احتساب الركلة إلى إلغائها.