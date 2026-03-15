إجماع على هذا القرار .. اتفاق بين خبراء التحكيم بخصوص لقطة كوليبالي وباتنا

وقال جوزيه جوميز، خلال المؤتمر الصحفي، عقب المباراة، إن الهلال سجل هدفًا من هجمة بدأت بركلة ركنية غير صحيحة، وفي الثواني الأخيرة، قام كوليبالي بركل قدم مراد (باتنا)، ورغم أن الفتح كان يستحق ركلة جزاء، إلا أن لاعبي الزعيم ضغطوا بشكل كبير على الحكم، قبل أن يتم استدعاؤه من قِبل حكم الـVAR، لمشاهدة اللقطة.

وأضاف جوميز أنه اضطر لـ"كسر القواعد"، واقترب من الحكم أثناء مشاهدته للقطة عبر الفيديو، وقال له إنها ركلة جزاء واضحة.

وأعاد مدرب الفتح، ما ذكره في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، متسائلًا "لماذا نواصل جلب الحكام الأجانب؟ الحكم السعودي أفضل، وسيتحمل نتيجة قراره بعد المباراة، لأنه سيظل في المملكة، منتقدًا سياسة إمكانية طلب الحكم الأجنبي من قِبل الفريق الضيف، خاصة وأن الفتح (المضيف) كان يرغب في إدارة اللقاء من حكم سعودي.

في المقابل، تلقى جوميز سؤالًا بشأن مدى تأثيره على الحكم في لقطة الهلال، وما إذا ساهم ضغطه على الحكم في عدم احتساب جزائية للزعيم، ليعلق بقوله "كان يبعد عني 70 مترًا، وهل تعتقدون أن الحكم التشيلي سيعرف ما قلت عن الحكام الأجانب قبل المباراة، حتى أؤثر عليه ويتجاهل احتساب جزائية لسالم الدوسري؟".

في المقابل، أكد جوميز أن الفتح كان يستحق نتيجة أفضل، كونه ليس من السهل إغلاق المساحات أمام لاعبي الهلال، كما تحدث عن المدافع خاليدو كوليبالي، واصفًا إياه بـ"لاعب رائع ومتميز"، بينما رفض الكشف عن الحوار الذي دار بينهما بعد المباراة.

وأشاد جوميز أيضًا بأداء مروان سعدان، الذي قدم مباراة كبيرة، ونجح في الحد من خطورة سيرجي سافيتش ومحاصرته، على حد وصفه، مضيفًا أنه (سعدان) ينجح في أي دور يطلبه منه، وإن لعب كمدافع.