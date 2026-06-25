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علي سمير

البرتغال أم المغرب؟ نظرية مؤامرة "أغرب من الخيال" تكشف الفائز بكأس العالم 2026!

كأس العالم
البرتغال
فرنسا
ألمانيا
الأرجنتين
إسبانيا
البرازيل
إنجلترا
كريستيانو رونالدو
المغرب

نظرية تعتمد على سيناريوهات الفيفا

كعادة أي بطولة لكأس العالم، تظهر التوقعات والتنبؤات الغريبة حول الفريق البطل وبعض النتائج الأخرى، وهذه المرة ظهرت إحدى المؤثرات بواحدة من أغرب النظريات على الإطلاق.

دع المنطق وقدرات الفرق المشاركة في البطولة جانبًا، لأن هذا التنبؤ يعتمد في المقام الأول ألوان الشعار الرئيسي لكل نسخة، وعلاقته بالفريق الحاصل على اللقب.

  • هذا ما يحدث في كرة القدم الأمريكية

    مقطع انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة تتحدث عن ربط لما يحدث في كرة القدم العادية مع نظيرتها الأمريكية، وبالتحديد الفريق الفائز بـ"السوبر بول" كل عام.

    وقالت خلال شرحها لنظريتها الغريبة:"يمكنني إخباركم بالفريق الذي سيفوز بكأس العالم 2026، فقط من خلال النظر إلى شعار البطولة وتحليله".

    وأضافت:"كلنا نعرف ما يقال عن مؤامرة كرة القدم الأمريكية كل عام، أن شعار كل نسخة يتطابق مع الفريقين المشاركين في مباراة السوبر بول مع نهاية كل موسم".

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    ماذا يفعل الاتحاد الدولي؟

    وواصلت حديثها:"الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لديه سيناريوهاته الخاصة أيضًا، والحقيقة واضحة أمامنا جميعًا منذ سنوات طويلة ونحن لا نعرف، والأمر يعود لألوان شعار كأس العالم".

    وأوضحت:"اللونان الأساسيان لكأس العالم هما الأبيض والأسود، ولكن كل نسخة لها ألوانها الخاصة، والغريب أنها تتطابق دائمًا مع الفريق الفائز بكل بطولة للمونديال على الأقل في آخر 3 مسابقات".

    وتابعت:" في نسخة 2022 تطابقت ألوان البطولة مع علم الأرجنتين باللون السماوي والشمس الموجودة بمنتصفه، وفي 2018 نفس الأمر حدث مع فرنسا بالألوان الأبيض والأزرق والأحمر، وبمونديال 2014 الذي فازت به ألمانيا، شاهدنا أيضًا الأصفر والأحمر بشعار البطولة، مع الوضع في الاعتبار الزي الاحتياطي للفريق وهو الأخضر".


  • من يفوز بكأس العالم 2026؟

    وفقًا لنظرية المؤثرة فإن ألوان النسخة الحالية هي الأخضر والأزرق والأحمر والرمادي، لذلك يمكننا الاعتقاد أن المغرب هي من ستحصل على اللقب، ولكن اللون الأزرق يبدو مفقودًا بالنسبة لزي المنتخب أو علم الدولة.

    ولذلك، ذهبت إلى حقيقة أن البرتغال هي المرشح الأقوى للفوز بكأس العالم، وقالت إن علمها به الألوان الأخضر والأحمر والأزرق أيضًا لو تم التدقيق قليلًا.



  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    نبوءة



    بالحديث عن فوز البرتغال بكأس العالم، فهو الحدث الذي ينتظره كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي منذ فترة طويلة، حيث يعجز حتى الآن عن تحقيقها، وسبق له الحصول على لقبي اليورو ودوري الأمم الأوروبية.

    الأمور تسير على ما يُرام حاليًا في المونديال، حيث تحتل البرتغال المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعتها بـ4 نقاط، وتلعب أمام كولومبيا "6 نقاط" بالجولة الأخيرة، في محاولة لانتزاع الصدارة والتأهل إلى دور الـ32 عبر المركز الأول.