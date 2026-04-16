Krishan Davis

الـ14 نجماً الذين أثبتوا جدارتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز والذين قد يستهدفهم تشيلسي بعد أن غيّر أخيراً استراتيجيته في سوق الانتقالات

بعد سنوات من محاولة استقطاب بعض أفضل المواهب الشابة، يبدو أن تشيلسي مستعد أخيرًا لإجراء تغيير جذري في استراتيجيته في سوق الانتقالات، في ظل صعوبة مواكبة منافسيه على الصعيدين المحلي والدولي. ومع خروج «البلوز» من دوري أبطال أوروبا وتخلفه في السباق الشاق على احتلال مركز ضمن المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن الإدارة مستعدة لتغيير مسارها.

"أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من الاستقرار العاطفي كفريق لاعبين، ومني بصفتي المدرب الرئيسي، ومن النادي ككل، حتى لا نتفاعل مع الانتكاسات التي واجهناها بالطريقة التي تعاملنا بها حتى الآن. "استقدام لاعبين يتمتعون بالاستقرار العاطفي. استقدام شخصيات جيدة يمكنها، في اللحظات الصعبة، أن تفهم ما يتطلبه الفوز في تلك اللحظات الصعبة. بالنسبة لي، أول ما أنظر إليه عند التعاقد مع لاعب هو الشخصية، والاستقرار العاطفي، والهدوء، وهذا أمر تحدثنا عنه."

كان هذا رأي ليام روزينيور عندما ناقش المدرب الرئيسي مؤخرًا خطط تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى ابتعاد واضح عن استراتيجية الشباب التي لم تؤتِ ثمارها بعد، باستثناء الفوز بدوري المؤتمر وكأس العالم للأندية الموسم الماضي - وهي إنجازات تضاءلت أهميتها وسط موسم آخر مضطرب تراجع فيه البلوز خطوتين إلى الوراء.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت تقارير على نطاق واسع تفيد بأن صانعي القرار في النادي مستعدون بالفعل لاتخاذ إجراءات، وسيسعون إلى استهداف لاعبين "أقوياء عاطفياً" و"ناضجين" و"أثبتوا جدارتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز" قادرين على إحداث تأثير فوري، في الوقت الذي يسعى فيه تشيلسي إلى سد الفجوة المتزايدة مع منافسيه، مع وجود مدافع قلب جديد ولاعب وسط وربما حارس مرمى على جدول الأعمال. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنهم سيسعون وراء نجوم ذوي خبرة وكبار في السن.

مع أخذ كل ذلك في الاعتبار، يلقي موقع GOAL نظرة على 14 اسمًا قد يستهدفهم النادي اللندني في الأشهر المقبلة، حيث يغير أخيرًا نهجه في سوق الانتقالات...

    جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)

    من المؤكد أن تشيلسي لن يكون النادي الوحيد الذي يراقب جوليان ألفاريز عن كثب بعد أن ألقى بظلال من الشك على مستقبله في أتلتيكو مدريد، حيث يُقال إن برشلونة وباريس سان جيرمان وأرسنال يراقبون الوضع أيضًا، لكن تقارير صادرة من وطنه الأرجنتين تشير إلى أن «البلوز» يضعون اللمسات الأولى لعودة المهاجم السابق لمانشستر سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

    على الرغم من أنه ليس بالضرورة أكثر المهاجمين تهديفاً، إلا أن ألفاريز هو نوع من المهاجمين النخبة الذين من شأنهم الارتقاء بمستوى خط هجوم تشيلسي على الفور، كما أن احتمال تعاونه مع كول بالمر الذي يمر بفترة رائعة يبعث على التفاؤل. قد لا يكون التعاقد مع مهاجم جديد أولوية في ستامفورد بريدج، ربما نتيجة للموسم الأول القوي الذي قدمه جواو بيدرو، لكن سيكون من الإهمال تفويت فرصة التعاقد مع لاعب من عيار ألفاريز.

    إليوت أندرسون (نوتنغهام فورست)

    يُعتقد أن مانشستر سيتي يتصدر السباق على ضم لاعب خط الوسط النجم في نوتنغهام فورست، إليوت أندرسون، في صفقة تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار)، والذي شهد صعودًا صاروخيًا إلى الصدارة منذ مغادرته نيوكاسل في عام 2024، وأصبح الآن عنصرًا أساسيًا في تشكيلة توماس توخيل للمنتخب الإنجليزي. ومع ذلك، فإن النهج الجديد الذي يتبعه تشيلسي في صفقات الانتقالات، واحتمال حاجته إلى تعويض إنزو فرنانديز الذي يبدو أنه يسعى للرحيل، قد يغيران الأمور.

    أندرسون، صانع ألعاب عميق يتمتع بمهارة في خوض التحديات بقدر ما يتمتع بها في توزيع التمريرات، قد لا يتناسب مع الملف الشخصي للاعب الوسط الذي يبحث عنه البلوز، نظرًا لوجود مويسيس كايسيدو بالفعل في صفوفهم. ومع ذلك، ربما يكون أكثر ملاءمة للعب جنبًا إلى جنب مع الإكوادوري في محور مزدوج أكثر من فرنانديز، مما يتيح لبالمر اللعب كلاعب رقم 10 متجول.

    فالنتين باركو (ستراسبورغ)

    قد يكون هذا الأمر محسوماً سلفاً، حيث أفادت التقارير أن تشيلسي قد وافق بالفعل على التعاقد مع فالنتين باركو من نادي ستراسبورغ الشقيق هذا الصيف، متغلباً على منافسة بايرن ميونيخ. كان هناك نوع من الحتمية في انتقال باركو إلى ستامفورد بريدج عندما غادر الظهير الأيسر واللاعب في مركز الوسط، الذي يحظى بتقييم عالٍ، برايتون بشكل نهائي للانضمام إلى الفريق المملوك لشركة «بلو كو» في الدوري الفرنسي العام الماضي، وبالفعل، يبدو أن «البلوز» قد اعتبروه جاهزاً للعودة إلى إنجلترا.

    أبهر اللاعب الأرجنتيني الدولي البالغ من العمر 21 عاماً في فرنسا، حيث لعب تحت قيادة روزينيور، وستجعله قدرته على اللعب في خط الوسط خياراً جذاباً للغاية، خاصةً بالنظر إلى نقص العمق خلف مارك كوكوريلا في غرب لندن. قد لا تكون تجربته على الساحل الجنوبي ناجحة، لكن إمكاناته لم تكن موضع شك أبداً، وتشير عروضه الديناميكية منذ ذلك الحين إلى أن باركو جاهز للعودة إلى المستوى الأعلى.

    كايومين كيليهر (برينتفورد)

    من المحتمل أن يسعى تشيلسي أخيرًا إلى معالجة مشكلة مركز حراسة المرمى، في ظل التساؤلات المستمرة حول مدى ملاءمة روبرت سانشيز للعب كحارس أساسي على المدى الطويل. وفي حال قرروا إجراء تغيير، فلن يكون من المفاجئ أن يعود كاويمين كيليهر إلى دائرة اهتمامهم. فقد ارتبط اسم «البلوز» باللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في الماضي، ومن المتوقع أن يتمكنوا من إقناعه بالانتقال من نادٍ في غرب لندن إلى آخر.

    كان من الواضح خلال الفترة التي قضاها كحارس بديل لأليسون في ليفربول أن اللاعب الأيرلندي سيكون الخيار الأول في معظم فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الأخرى، وقد ثبت ذلك بالفعل بعد أن أبهر الجميع مع برينتفورد. حقق الحارس ثماني مباريات دون استقبال أهداف في الدوري مع فريق "البيز" المتألق، بنسبة تصديات بلغت 67 في المائة، ويتمتع بخبرة في بيئة الأندية الكبرى.

    جونيور كروبي (بورنموث)

    يُعد جونيور كروبي لاعبًا يتناسب مع استراتيجيات تشيلسي القديمة والجديدة في سوق الانتقالات، وقد أوفى بالوعد الذي أظهره في نادي لوريان الذي نشأ فيه قبل أن ينضم إلى بورنموث الصيف الماضي. وقد سجل هذا المهاجم متعدد الاستخدامات 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو في سن التاسعة عشرة فقط، ليصبح العضو الحادي عشر في مجموعة حصرية من اللاعبين المراهقين الذين سجلوا أكثر من عشرة أهداف في موسم واحد في تاريخ المسابقة.

    ولن يكون من المفاجئ أن يُنسب إلى نادي غرب لندن اهتمام بهذا المهاجم الصغير، الذي يُقال إن قيمة انتقاله ستصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار)، ولكن إذا كان موسمه الأول المثير للإعجاب في إنجلترا هو المعيار الذي نستند إليه، فإن الفرنسي قد يستحق الاستثمار طويل الأمد.

    ماكسنس لاكروا (كريستال بالاس)

    يبدو من شبه المؤكد أن تشيلسي سيدخل سوق الانتقالات بحثًا عن مدافع قلب جديد هذا الصيف، حيث لا يبعث أي من خياراته الحالية على الثقة على المدى الطويل، باستثناء ليفي كولويل المصاب. ولن يكون من المفاجئ على الإطلاق بيع أي من بينوا بادياشيل أو توسين أدارابيويو أو تريفو تشالوباه أو ويسلي فوفانا، في حين أن السبب وراء عودة مامادو سار من إعارته الناجحة في ستراسبورغ أصبح غير واضح بشكل متزايد.

    يقال إن البلوز يضعون الطول والقوة في مقدمة أولوياتهم في بحثهم عن مدافع قلب جديد، وماكسنس لاكروا من كريستال بالاس يفي بالتأكيد بهذه المعايير، بالإضافة إلى قدرته على اللعب بالكرة ورباطة جأشه. هذا الفرنسي المتميز - الذي سجل أيضًا أعلى سرعة بين جميع مدافعي الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (35.39 كم/ساعة) - كان مرشحًا منذ فترة طويلة ليصبح لاعبًا من النخبة، وهو يظهر نوعًا من الثبات الذي قد يكسبه أخيرًا انتقالًا كبيرًا. حصل لاكروا مؤخرًا على أول مشاركة له مع منتخب فرنسا، وهو في سن 26 عامًا، ولم يصل بعد إلى ذروة عطائه.

    موريللو (نوتنغهام فورست)

    يُعد موريلو، لاعب نوتنغهام فورست، مدافعًا آخر يُقال إن تشيلسي يراقبه منذ فترة، على الرغم من أنه قد يفتقر إلى الطول الذي يبحث عنه النادي، حيث يبلغ طوله 5 أقدام و11 بوصة - وهو طول قصير نسبيًا بالنسبة لمركزه. لكن اللاعب الدولي البرازيلي يعوض ما ينقصه من طول في جوانب أخرى من أدائه.

    يتمتع ببنية جسدية قوية، وسرعة في الملعب، ومهارة في التعامل مع الكرة، ولا يختلف أسلوب لعبه عن أسلوب أنطونيو روديجر، نجم تشيلسي السابق ولاعب ريال مدريد الحالي، الذي يحب - مثل موريلو - التقدم إلى الأمام وإطلاق تسديدات قوية، وإن كانت أحيانًا عشوائية، على المرمى. وقد قدم لاعب فورست أداءً ثابتًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو بالتأكيد جاهز للانتقال إلى نادٍ كبير، ومن المؤكد أنه سيرفع من مستوى دفاع البلوز.

    روبن روفز (ساندرلاند)

    لا شك أنه أحد أبرز صفقات الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيكون من المستغرب ألا يضع تشيلسي روبن روفس في دائرة اهتمامه إذا ما قرر إجراء تعديل جذري على خط حراسة المرمى مع فتح باب الانتقالات. وبعمر 23 عامًا، فإنه يتناسب بالتأكيد مع المواصفات التي يبحث عنها النادي اللندني، ولكن على الرغم من وجود بعض الشائعات المتفرقة حول حارس مرمى سندرلاند، إلا أنه لا يوجد شيء ملموس حتى الآن.

    كان روفز بمثابة مفاجأة سارة للـ"بلاك كاتس" منذ وصوله من بلده هولندا الصيف الماضي، حيث أثبت نفسه كأحد أفضل حراس المرمى في الدوري في موسمه الأول الرائع بعد عودته إلى الدوري الممتاز. حقق روفز 9 مباريات دون استقبال أهداف في 29 مباراة بالدوري هذا الموسم، ولعب دوراً كبيراً في صعود الفريق الصاعد حديثاً إلى المراكز العشرة الأولى. ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كان روفز يمثل تحسينًا كافيًا مقارنة بسانشيز، وما إذا كان خيارًا أفضل من اللاعب المعار العائد مايك بندرز، تظل موضع نقاش.

    مورغان روجرز (أستون فيلا)

    كان هناك وقت لم تكن فيه الشائعات المستمرة حول اهتمام تشيلسي بمورغان روجرز منطقية، لكن أصبح من الواضح تمامًا هذا الموسم لماذا قد يعتقد «البلوز» أنهم بحاجة إلى مهاجم أستون فيلا. يتمتع اللاعب الدولي الإنجليزي بمرونة تسمح له باللعب في مركز رقم 10 أو على الجانب الأيسر، ومع احتمال رحيل فرنانديز، وتراجع أداء اللاعبين الجدد على الجانب الأيسر أليخاندرو غارناشو وجيمي جيتنز عن التوقعات، فإنه ربما يكون الإضافة المثالية.

    يتمتع روجرز - الذي سجل 14 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2025-2026 - بعلاقة وثيقة مع نجم البلوز بالمر، وهو ما قد يكون في صالحهما، لكنهما لا يزالان يواجهان احتمال الاضطرار إلى دفع مبلغ يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني لانتزاع اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً من فيلا بارك، ومن المرجح أن يواجهوا منافسة من منافسيهم المحليين مانشستر يونايتد وأرسنال. سيكون خريج أكاديمية مانشستر سيتي أغلى صفقة لـ تشيلسي منذ كايسيدو في 2023، لكن تأثيره قد يكون ثوريًا.

    نوح ساديكي (سندرلاند)

    في خطوة انتقالية أخرى بارعة من جانب سندرلاند، أظهر نوح ساديكي أداءً لا يكل في قلب خط وسط «ستاديوم أوف لايت»، وكان ليستحق مكانًا في تشكيلة الموسم البديلة للدوري الإنجليزي الممتاز — أو ربما حتى في التشكيلة الأساسية. إنه من نوع لاعبي خط الوسط الدفاعيين الذين لا يمنحونك لحظة راحة واحدة، وقد خالفت أدائه في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز توقعات سنه البالغة 21 عامًا.

    يتناسب لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية تمامًا مع استراتيجيات الانتقالات السابقة والجديدة في ستامفورد بريدج، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان تشيلسي يرغب في إضافة لاعب رقم 6 آخر إلى تشكيلته. لديهم بالفعل كايسيدو، بالطبع، بينما لعب أندريه سانتوس في مركز الوسط، بالإضافة إلى روميو لافيا وداريو إيسوغو اللذين عادا إلى اللياقة البدنية. ومع ذلك، كانت هناك تقارير حتمية تفيد بأن البلوز مهتمون، ولكن ما إذا كان هذا الاهتمام سيتجسد أم لا قد يعتمد على اللاعبين المغادرين.

    أليكس سكوت (بورنموث)

    يمكن لأليكس سكوت أن يعتبر نفسه غير محظوظ إذا لم يحجز مقعدًا على متن طائرة منتخب إنجلترا المتجهة إلى كأس العالم 2026 هذا الصيف، وذلك بفضل أدائه الثابت في خط وسط بورنموث. ولا شك أن «جيرنش جريليش» قد لفت انتباه نخبة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بأدائه الديناميكي، وقد يجد نفسه في قلب صراع انتقالات محتدم خلال الأشهر المقبلة.

    وإذا كان لدى تشيلسي أي حس سليم، فيجب أن يكونوا جزءًا من هذه المعادلة؛ فسكوت سيكون البديل المثالي لإنزو في دور لاعب الوسط رقم 8 الذي يتحرك في جميع أنحاء الملعب، كما أنه يمتلك بالفعل المهارات الفنية التي ستجعل الجماهير تقفز من مقاعدها في كثير من الأحيان. وسيكون سكوت أكثر لاعبي الوسط الإنجليز موهبة في النادي منذ فرانك لامبارد، وهذا بحد ذاته سيجعله محبوبًا لدى الجماهير. وقد تم الإعلان بالفعل أنه من بين خيارات خط الوسط التي يدرسها النادي اللندني.

    ماركوس سينيسي (بورنموث)

    يُعد اللاعب الأكثر خبرة في هذه القائمة، على الرغم من أنه ربما يكون قد بدأ للتو في بلوغ ذروة مستواه. وقد ترددت أنباء متفرقة في الأشهر الأخيرة عن اهتمام تشيلسي بماركوس سينيسي، رغم أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن النادي لن يتابع هذا الاهتمام، على الرغم من أن المدافع الأرجنتيني سيكون متاحًا للانتقال مجانًا في نهاية الموسم.

    إنه مدافع راقي يشعر براحة كبيرة في اللعب من الخلف، لكن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا ربما لا يقدم بالضبط ما يبحث عنه تشيلسي من حيث الطول واللياقة البدنية. يبدو أن اللاعب الدولي الأرجنتيني سيبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع احتمال انتقاله إلى مانشستر يونايتد أو توتنهام المهدد بالهبوط، لكن هناك حديث عن انتقاله إلى برشلونة أيضًا...

    يان بول فان هيك (برايتون)

    يُعد يان بول فان هيكي أحد أحدث الأسماء التي ارتبطت بنادي تشيلسي في إطار سعيه للتعاقد مع مدافع قلب جديد يتمتع بخبرة أكبر. يتمتع اللاعب الدولي الهولندي بالطول والقوة اللذين يبدو أن النادي يبحث عنهما، على الرغم من وجود علامات استفهام حول طباعه نظرًا لطبيعته المتهورة وميله إلى إثارة المشاكل؛ فقد اشتبك بالفعل في الماضي مع لاعبي «البلوز» الحاليين جواو بيدرو وكايسيدو.

    ومع ذلك، فإن حقيقة أن عقد فان هيكي سينتهي في عام 2027 قد تجعله خيارًا جذابًا، نظرًا لأن برايتون، المعروف بصعوبة المفاوضات معه، لن يتمكن من الحصول على قيمته الكاملة. وبالتالي، من المرجح أن ينخفض السعر السابق للاعب الهولندي البالغ 60 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار) بشكل كبير، وقد ترى إدارة البلوز في ذلك فرصة سوقية لا يمكن تفويتها للاعب الذي أثبت نفسه كأحد أفضل المدافعين المركزيين خارج نخبة الدوري الإنجليزي الممتاز في سن 25 عامًا.

    آدم وارتون (كريستال بالاس)

    لا أحد يعلم أين سيلعب آدم وارتون كرة القدم في الموسم المقبل، ولكن إذا كان تشيلسي يبحث عن لاعب جديد لتعزيز خط وسطه، فلا بد أن يكون وارتون ضمن قائمة المرشحين، نظراً لأنه يُعتبر بلا شك أكثر لاعبي الوسط موهبةً من الناحية الفنية في إنجلترا منذ جيل كامل.

    يُفترض أن جميع الفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى ريال مدريد وبايرن ميونيخ، ترغب في ضمه، وقد يكون نجم كريستال بالاس المتواضع على وشك الانتقال إلى فريق جديد هذا الصيف، على الرغم من أنه يبدو من النوع الذي لا يتخذ قرارات متسرعة. السؤال الكبير الذي يطرح نفسه على البلوز هو ما إذا كان هو اللاعب المناسب؛ فهو نوع من صانعي الألعاب الفاخرين الذين يلعبون في العمق، من نفس طينة سيسك فابريغاس، لكنه ليس بالضرورة من النوع الذي يتميز بوجوده القوي في جميع أنحاء الملعب، وهو ما سيخسره الفريق إذا رحل إنزو.

