الغرامة الأغلى في أوروبا.. من هو القديس سيمون صاحب التيفو الديني الأكبر في كرة القدم!





تعد الشخصية التي ظهرت في اللوحة الجماهيرية هي جوهر القومية الصربية حيث يمثل ستيفان نيمانيا المعروف كنسيًا باسم القديس سيمون مؤسس الدولة الصربية في القرن 12 الميلادي.

اختارت الجماهير هذه الشخصية تحديدًا لترسل رسالة مفادها أن ريد ستار ليس مجرد ناد رياضي بل هو الحصن الأخير للهوية الوطنية.

يجمع ستيفان نيمانيا في الوجدان الصربي بين القوة العسكرية كونه مقاتلًا شرسًا وحد حدود البلاد وبين الورع الديني كونه الرجل الذي اعتزل الحكم ليتفرغ للرهبنة.

هذا الدمج بين التاريخ والإيمان هو ما حاول المشجعون تصديره للعالم لإثبات أن فريقهم يستمد قوته من جذور تاريخية عميقة.

بالنسبة للجمهور الصربي فإن القديس سيمون ليس مجرد أيقونة دينية بل هو الأب الروحي الذي لا يمكن هزيمة أبنائه طالما تمسكوا بعهده وهو ما يفسر الغضب العارم الذي اجتاح بلجراد عقب صدور العقوبة المالية.



