يبدو أن بايرن ميونيخ، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، سيظل محتفظًا في الوقت الحالي باللاعب الإسباني بريان سرقسطة الذي لم يرقَ إلى مستوى التوقعات. وفقًا لما أوردته صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، لن يقوم نادي روما، الذي يستعير اللاعب حاليًا، بتنفيذ خيار الشراء المتفق عليه للاعب الجناح، ولذلك سيعود إلى ميونيخ في الصيف - أما ما سيحدث بعد ذلك للاعب البالغ من العمر 24 عامًا، فذلك أمر غير واضح!
العودة إلى ميونيخ! بايرن ميونيخ لا يستطيع التخلص من الفشل
اتفق الجيالوروسي مع بايرن ميونيخ الشتاء الماضي على خيار شراء بقيمة 13 مليون يورو، كان سيصبح إلزامياً في ظل شروط معينة: كان على روما التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، وكان على سرقسطة أن يلعب ما لا يقل عن نصف الدقائق الممكنة في المباريات.
لكن اللاعب الإسباني بعيد كل البعد عن تحقيق ذلك حالياً، حيث جلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإيطالي.
يجب على نادي روما دفع غرامة مالية إلى بايرن ميونيخ
يبدو أن الأمور لم تسر على ما يرام بين سرقسطة والنادي الإيطالي، الذي وافق على دفع غرامة قدرها 500 ألف يورو إلى نادي بايرن ميونيخ، لتجنب التزام التعاقد مع اللاعب الذي كان قد تم إعارته قبل حوالي ستة أسابيع، بعد أن تم إنهاء عقد إعارته السابق إلى سيلتا فيغو قبل الأوان.
في الدوري الإسباني الممتاز، سجل اللاعب ستة أهداف في 26 مباراة. كان بايرن ميونيخ قد أعار اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى نادي أوساسونا الإسباني في الموسم السابق، بعد أن لعب الجناح الأيسر الذي يبلغ طوله 1.64 مترًا 171 دقيقة فقط في ميونيخ.
انتقل زاراغوزا في يناير 2024 إلى بايرن ميونيخ، في البداية على سبيل الإعارة ثم بشكل نهائي مقابل 17 مليون يورو من نادي غرناطة. لكنه لم يتمكن من فرض نفسه بسبب حاجز اللغة وعلاقته المتوترة المزعومة بالمدرب آنذاك توماس توخيل. يمتد عقده في ميونيخ حتى عام 2029.
المحطات المهنية والإحصائيات الخاصة بـ بريان زاراغوزا
الفترة النادي المباريات الأهداف تمريرات حاسمة دقائق اللعب 2022 إلى 2024 نادي غرناطة 58 11 3 2.846 2024 بايرن ميونيخ 7 - - 171 2024 إلى 2025 CA أوساسونا (إعارة) 28 1 6 1.882 2025 سيلتا فيغو (إعارة) 26 2 4 1.420 2026 روما (إعارة) 6 - 1 191