العودة إلى ميونيخ! بايرن ميونيخ لا يستطيع التخلص من الفشل

يبدو أن الأمور لم تسر على ما يرام بين سرقسطة والنادي الإيطالي، الذي وافق على دفع غرامة قدرها 500 ألف يورو إلى نادي بايرن ميونيخ، لتجنب التزام التعاقد مع اللاعب الذي كان قد تم إعارته قبل حوالي ستة أسابيع، بعد أن تم إنهاء عقد إعارته السابق إلى سيلتا فيغو قبل الأوان.

في الدوري الإسباني الممتاز، سجل اللاعب ستة أهداف في 26 مباراة. كان بايرن ميونيخ قد أعار اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى نادي أوساسونا الإسباني في الموسم السابق، بعد أن لعب الجناح الأيسر الذي يبلغ طوله 1.64 مترًا 171 دقيقة فقط في ميونيخ.

انتقل زاراغوزا في يناير 2024 إلى بايرن ميونيخ، في البداية على سبيل الإعارة ثم بشكل نهائي مقابل 17 مليون يورو من نادي غرناطة. لكنه لم يتمكن من فرض نفسه بسبب حاجز اللغة وعلاقته المتوترة المزعومة بالمدرب آنذاك توماس توخيل. يمتد عقده في ميونيخ حتى عام 2029.