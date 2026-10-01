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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمود خالد
ترجمه

رغم عودته للهلال .. مستقبل تيو هيرنانديز مجهول مع فرنسا وزيدان حدد البدائل!

ثيو هيرنانديز
إيطاليا
فرنسا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
زين الدين زيدان

الموعد الفيصل حول مصير تيو هيرنانديز في كتيبة زيدان..

من بين اللاعبين الذين سيواجهون إيطاليا مساء الجمعة، في ستاد دو فرانس بسان دوني على مشارف باريس، ضمن مباراة ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية "المستوى الأول"، لا يوجد تيو هيرنانديز.

ظهير الهلال الأيسر الذي لم يتلقّ استدعاءً من المدير الفني الجديد زين الدين زيدان، مثلما فعل مع شقيقه لوكاس، والذي يلعب في باريس سان جيرمان، وكذلك لوكاس دينيه الذي عاد إلى باريس بعد سنوات قضاها في أستون فيلا.

وبرر زيدان قرار استبعاده بقوله "أردت أن أصطحب 20 لاعبًا، حتى لا أترك أحدًا على المدرجات، إنهم لاعبون قابلون للاستدعاء، وربما يكونوا حاضرين في المعسكر المُقبل، لم يكن هناك أي تراجع في الترتيب".

  • مشكلة في العضلات المقربة

    لمعرفة ما إذا كان تيو قد خرج بالفعل من حسابات المنتخب الفرنسي، يجب انتظار قائمة المستدعين في نوفمبر، فمن المؤكد أن لاعب ميلان السابق ليس اليوم في كامل جاهزيته البدنية بنسبة 100%؛ إثر الإصابة العضلية التي تعرّض لها في مطلع سبتمبر.

    وفي هذا الموسم، غاب هيرنانديز عن ثلاث مباريات في دوري روشن السعودي للمحترفين، ضد الشباب ونيوم والتعاون، وكذلك مواجهة الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بسبب مشكلة في العضلة المقربة، ولم يعد إلى التدريبات مع المجموعة قبل الأسبوع الماضي.

  • زيدان يختار بدائل تيو

    يملك تيو هيرنانديز، في سجله مع منتخب فرنسا، 49 مباراة وهدفين، آخرها خمس مباريات في كأس العالم الصيف الماضي في الولايات المتحدة، حيث بدأ أساسيًا ضد السنغال، قبل أن يفقد مكانه لاحقًا (أساسيًا منذ الدقيقة الأولى أيضًا ضد النرويج وإنجلترا، وبديلًا ضد السويد وإسبانيا، وعلى مقاعد البدلاء أمام العراق وباراغواي والمغرب).

    وفي التجمع الحالي، قرر زيدان، الاعتماد على أدريان تروفير، الظهير الأيسر لبورنموث، وأيضًا ديوف، لاعب إنتر، الذي قدم مؤشرات إيجابية مع تأقلمه في هذا المركز، ولهذا السبب يظل حتى اليوم، في الصيف الثاني.

  • مستقبل غامض

    ولا يزال مستقبل تيو مع المنتخب الفرنسي مجهولًا، وقد لا يعتمد زيدان عليه في الموسم الذي سيقدمه مع الهلال، علمًا بأن هيرنانديز مرتبط بعقد حتى عام 2028.

    ويرجح أن تدعمه العودة إلى أوروبا، ولكن في الأشهر الماضية لم يكن هناك مجال لذلك؛ حيث كان راتبه البالغ نحو 20 مليون يورو، عائقًا في الصيف الماضي، ويدرك ذلك جيدًا يوفنتوس الذي فكّر فيه لتعزيز خطّه. ورغم أن عام 2027 قد يشهد تغييرًا في مستقبل هيرنانديز، ولكن من المؤكد أن هذا الأمر سيتطلب تضحية من جانبه.

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دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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