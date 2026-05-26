Goal.com
مباشرالتذاكر
Bayern Munich Kane Kompany GFXGOAL
Nino Duit و علي رفعت

العلامة الكاملة من نصيب هذا الثنائي، ونجم واحد لم يستغل الفرصة.. نجوم بايرن ميونخ في الميزان!

الدوري الألماني
بايرن ميونخ
فنسنت كومباني
هاري كين
يوزوا كيميش
ميكايل أوليسيه
مانويل نوير
يوناس أوربيغ
كونراد لايمر
جوسيب ستانيشيتش
جوناثان تاه
دايوت أوباميكانو
سيرج نابري
جمال موسيالا
لويس دياز
نيكولاس جاكسون
لينارت كارل
ليون غوريتسكا
اليكسندر بافلوفيتش
رافائيل جوريرو
توم بيشوف
ساشا بوي
ألفونسو ديفيز
هيروكي إيتو
مين جاي كيم

حقق نادي بايرن ميونيخ الثنائية المحلية، لكنه تعرض لهزيمة دراماتيكية أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. كيف كان أداء اللاعبين على المستوى الفردي؟

بعد الثنائية التي حققها نادي بايرن ميونخ في عام 2019 والسداسية التاريخية في عام 2020، دخل النادي في فترة ركود نسبي وفقًا لمعاييره الصارمة. واستمر متصدر الدوري الألماني في الفوز باللقب كل موسم، لكنه لم يحقق أي إنجازات أخرى. 

الآن، بعد موسم قوي في الدوري الألماني، عاد حامل اللقب القياسي إلى العاصمة الألمانية وحصد ليس فقط لقب الدوري، بل وكأس ألمانيا في برلين. لم يفسد هذا الموسم الرائع لبايرن ميونخ سوى الخروج الدرامي من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهزيمة وحيدة في الدوري الألماني، أمام أوجسبورج في نهاية يناير، وهو موسم تميز بأداء لاعبين بارزين. لكن أحد اللاعبين ذوي الرواتب المرتفعة كان أكبر خيبة أمل في الموسم.
آلية التقييم الفني للاعبين

يعتمد هذا التقرير على المعيار الألماني الكلاسيكي لتقييم أداء اللاعبين، وهو نظام يعاكس الأنظمة الرياضية الشائعة، حيث يمنح هذا النظام الدرجة واحد للأداء الأفضل والمثالي، ويتدرج نزولًا حتى يصل إلى الدرجة خمسة التي تمثل الأداء الأسوأ والضعيف. يعبر الرقم اثنان عن الأداء القوي والمؤثر، ويمثل الرقم ثلاثة المستوى المتوسط، بينما يشير الرقم أربعة إلى الأداء الباهت الذي يقل عن التوقعات. ولضمان دقة التقييم وموضوعيته، جرى استبعاد أي لاعب شارك لفترة تقل عن 600 دقيقة لعب على مدار الموسم، ليقتصر التحليل حصرًا على العناصر التي نالت فرصة كافية للمشاركة وإثبات قدراتها الفنية.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    حارس المرمى – مانويل نوير

    كم من الإثارة يمكن أن تحملها موسم واحد؟ مانويل نوير: "نعم!" قدم قائد فريق ميونخ بعض العروض الرائعة، مثل تلك التي قدمها في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، وفي مباراة الذهاب من ربع النهائي أمام ريال مدريد. ومع ذلك، فقد ارتكب أيضًا أخطاءً كلفته الكثير، مثل تلك التي وقعت في مباراة الإياب ضد ريال مدريد. وبشكل عام، فإن عروضه المتميزة تفوقت على أخطائه. في غضون ذلك، أبعدته إصابات العضلات عن الملاعب لعدة مباريات، بما في ذلك نهائي كأس ألمانيا؛ واحتفل بعيد ميلاده الأربعين، وامتد عقده أخيرًا بعد شهور من التكهنات، ومن المقرر أن يعود إلى تشكيلة المنتخب الألماني للمشاركة في كأس العالم بعد مزيد من النقاش. التقييم: 2.5.

    • المباريات: 37
    • الدقائق: 3210
    • الأهداف التي استقبلها: 40
    • الشباك النظيفة: 11
    • إعلان
  • VfL Wolfsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    الحارس جوناس أوربيج

    لقد خاض عددًا كبيرًا بشكل مفاجئ من المباريات بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها نوير، وأثبت جدارته بأداء قوي — بل وممتاز في بعض الأحيان — (أينتلهوفن، فولفسبورج). ويُعتبر اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا الآن الحارس الأول للفريق. والسؤال الوحيد المطروح هو متى سيأتي دوره. التقييم: 2.5.

    • المباريات: 20
    • الدقائق: 1650
    • الأهداف التي استقبلها: 21
    • مباريات دون استقبال أهداف: 7
  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    دايوت أوبامكانو

    تحت إشراف المدافع السابق فينسنت كومباني، تمكن الفرنسي البالغ من العمر 27 عامًا من التغلب إلى حد كبير على ميله لارتكاب الأخطاء، وأثبت نفسه كواحد من أفضل المدافعين في العالم. وكانت مكافأته على ذلك تمديدًا لعقده المربح حتى عام 2030. التقييم: 2.

    • عدد المباريات: 42
    • الدقائق: 3341
    • الأهداف: 2
    • تمريرات حاسمة: 3
  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    جوناثان تاه

    بعد فترة قصيرة من التأقلم، انسجم تاه بسلاسة مع أوبامكانو. وباعتباره في كثير من الأحيان خط الدفاع الأخير، تصدر قائمة لاعبي ميونخ في عدد التمريرات الطويلة والتصديات. وكان التعاقد الصيفي مع اللاعب القادم من باير ليفركوزن بمثابة ضربة حظ. التقييم: 2.

    • عدد المباريات: 49
    • الدقائق: 3769
    • الأهداف: 3
    • تمريرات حاسمة: 2
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHAFP

    مين جاي كيم

    لاعب قلب الدفاع الثالث بلا منازع. تم استخدامه في الغالب كخيار للتناوب في النصف الثاني من موسم الدوري الألماني، وأثبت صلابة أدائه في كل مباراة خاضها. ومع ذلك، لا يزال اللاعب الكوري الجنوبي البالغ من العمر 29 عامًا هدفًا محتملًا في سوق الانتقالات. التقييم: 3.5.

    • عدد المباريات: 37
    • الدقائق: 2051
    • الأهداف: 1
    • تمريرات حاسمة: 1
  • hiroki itoGetty Images

    هيروكي إيتو

    عاد في نوفمبر بعد تعافيه من كسر في عظم مشط القدم، لكنه ظل لاعبًا بديلاً لا يشارك إلا في فترات قصيرة. وفي الربيع، غاب لاعب الوسط الياباني البالغ من العمر 27 عامًا لمدة شهر تقريبًا بسبب إصابة في الألياف العضلية. التقييم: 4.

    • عدد المباريات: 23
    • الدقائق: 1,049
    • الأهداف: 1
    • تمريرات حاسمة: 2
  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    كونراد لايمر

    أثبت نفسه كلاعب أساسي في موسمه الثالث مع نادي بايرن ميونخ. أظهر لاعب الوسط هذا صلابة دفاعية فائقة على الجناحين الأيمن والأيسر، كما قدم دفعة قوية في الهجوم. وقد تسببت المطالب المفرطة التي أبدها النمساوي البالغ من العمر 28 عامًا، حسبما ورد، خلال المفاوضات حول تمديد عقده الذي ينتهي في عام 2027، في بعض التوتر مؤخرًا. التقييم: 2.

    • عدد المباريات: 47
    • الدقائق: 3297
    • الأهداف: 3
    • تمريرات حاسمة: 13
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    جوزيب ستانيسيتش

    النظير المثالي لـ«لايمر» على الجانب الآخر من خط الدفاع. بعد أداء قوي في النصف الأول من الموسم، أظهر ستانيسيتش أفضل ما لديه في الربيع. وقد أدى هذا اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والخريج من أكاديمية النادي، دوره كظهير جانبي بطريقة أكثر توجهاً نحو الدفاع مقارنةً بـ«لايمر»، ومع ذلك حصد الكثير من النقاط. أما الأداء السلبي، كما حدث في مباراة الذهاب ضد باريس سان جيرمان، فكان استثناءً. التقييم: 2.

    • المباريات: 43
    • الدقائق: 3153
    • الأهداف: 3
    • تمريرات حاسمة: 7
  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    ألفونسو ديفيس

    عاش الظهير الأيسر الكندي البالغ من العمر 25 عامًا موسمًا محبطًا. فقد عاد في ديسمبر بعد غياب طويل بسبب إصابة في الرباط الصليبي، لكنه ظل يتعرض للإصابة مرارًا وتكرارًا منذ ذلك الحين. وهو غائب حاليًا بسبب إصابة في الفخذ، وسيغيب على الأقل عن المباراة الافتتاحية لكأس العالم على أرضه. وعندما لعب ديفيس، لم يبدُ مقنعًا على الإطلاق؛ ولم تكن مشاركته المفاجئة في مباراة الذهاب ضد باريس سان جيرمان، عندما تسبب في ركلة جزاء، مبعثًا للطمأنينة. التقييم: 4.5

    • عدد المباريات: 23 
    • الدقائق: 841
    • الأهداف: 1
    • التمريرات الحاسمة: 5
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-MOENCHENGLADBACH-BAYERN MUNICHAFP

    ساشا بوي

    استفاد بوي من نقص الخيارات في مركز الظهير الدفاعي، فشارك في التشكيلة الأساسية بشكل متكرر في بداية الموسم. كان أداءه جيدًا دون أن يبرز بشكل خاص. وأبعده المرض عن الملاعب لعدة أسابيع في فترة رأس السنة، ثم عاد إلى ناديه السابق جلطة سراي على سبيل الإعارة. ولا يزال مستقبله على المدى الطويل غير واضح. التقييم: 4.

    • عدد المباريات: 15
    • الدقائق: 630
    • الأهداف: 0
    • تمريرات حاسمة: 1
  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    توم بيشوف

    اللاعب الذي انضم إلى الفريق في صفقة انتقال مجانية قادمًا من نادي هوفنهايم، تم إشراكه مرارًا في مركز الظهير الأيسر الذي لم يكن مألوفًا له، وأظهر إمكانات واعدة. وبشكل ما، يسير بيشوف (20 عامًا) على خطى يوشوا كيميش، ولا شك أنه يمتلك الإمكانات اللازمة لتكرار مسار مسيرته المهنية. التقييم: 3.

    • عدد المباريات: 38
    • الدقائق: 1,655
    • الأهداف: 3
    • تمريرات حاسمة: 3
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    كيميش

    كان كيميش (31 عامًا) صانع الألعاب بلا منازع في تشكيلة كومباني التي تعتمد على نظام 4-2-3-1، حيث نظم لعب ميونخ من العمق، وخلق فرصًا خطيرة في الثلث الأخير من الملعب، وقام بتمرير الكرة أكثر من أي لاعب آخر. الجانب السلبي الوحيد: في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، لم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا من إحداث تأثير حاسم. التقييم: 2.

    • المباريات: 49
    • الدقائق: 4073
    • الأهداف: 2
    • تمريرات حاسمة: 13
  • Aleksandar PavlovicGetty

    ألكسندر بافلوفيتش

    كان هذا اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والخريج من أكاديمية النادي، عنصرًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية إلى جانب كيميش في المباريات الكبرى، وربما لم يكن بارزًا بقدر زميله بشكل عام، لكن تمريراته الذكية والدقيقة أثبتت أنها لا تقدر بثمن. التقييم: 2.5.

    • المباريات: 44
    • الدقائق: 3086
    • الأهداف: 4
    • تمريرات حاسمة: 2
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    ليون جوريتسكا

    بعد عودته المذهلة الموسم الماضي، قضى جوريتسكا عامًا عاديًا ليختتم مسيرته في ميونخ. ومع ذلك، وباعتباره الخيار الثالث الواضح في مركز لاعب الوسط الدفاعي، فقد حصل على وقت لعب وفير في المراحل الأخيرة من موسم الدوري الألماني الذي كان قد حُسم بالفعل – وجمع بعض النقاط في تلك الفترة. وفي المباراة الأخيرة على أرضه ضد كولن، ودّعه جماهير الفريق المضيف في حفل وداع مؤثر. التقييم: 3.5.

    • المباريات: 48
    • الدقائق: 2349
    • الأهداف: 5
    • تمريرات حاسمة: 5
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    رافائيل جويريرو

    اختتم رافاييل جويريرو الموسم بأداء متعدد الجوانب كعادته. فقد لعب الظهير البرتغالي البالغ من العمر 32 عامًا أدوارًا متعددة في المباريات الأقل أهمية، لكنه أظهر مع ذلك حسه التهديفي. بعد ثلاث سنوات، سينتهي عقده ولن يتم تجديده. التقييم: 3.5.

    • عدد المباريات: 29
    • الدقائق: 1207
    • الأهداف: 6
    • تمريرات حاسمة: 3
  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    سيرج جنابري

    في ظل عدم وجود بدائل متاحة، حجز اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا مكانًا أساسيًا خلف المهاجم كين الصيف الماضي – واستغل هذه الفرصة بأداء مثير للإعجاب. وكانت مكافأته هي توقيع عقد جديد يمتد حتى عام 2030. ومع ذلك، وقبل المرحلة الحاسمة من الموسم مباشرة، تعرض جنابري لإصابة في العضلة المقربة، وسيغيب أيضًا عن كأس العالم. التقييم: 2.5.

    • عدد المباريات: 37
    • الدقائق: 2041
    • الأهداف: 10
    • التمريرات الحاسمة: 11
  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    جمال موسيالا

    عانى صانع الألعاب البالغ من العمر 23 عامًا من تراجع في مستواه بعد تعافيه من كسر في عظم الساق في يناير. وأدى تعرضه لمشكلة صحية جديدة في أواخر مارس إلى إبعاده عن الملاعب مرة أخرى، لكن فرصته جاءت أخيرًا عندما أصيب جنابري. استغل موسيالا الفرصة للانضمام إلى التشكيلة الأساسية، لكن مستواه تراجع خلال مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان ونهائي كأس ألمانيا، حيث قدم ثلاث عروض باهتة وفقد فرصة إنقاذ الموسم. التقييم: 4.

    • المباريات: 24
    • الدقائق: 1174
    • الأهداف: 5
    • تمريرات حاسمة: 6
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    مايكل أوليسي

    قد تم اختياره عن جدارة كأفضل لاعب في الدوري الألماني لهذا الموسم، ومن المتوقع أن يكون منافساً على جائزة الكرة الذهبية قريباً. فقد قدم اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 24 عاماً أداءً مبهراً وفعالاً على حد سواء طوال الموسم. التقييم: 1.

    • المباريات: 52
    • الدقائق: 4015
    • الأهداف: 22
    • تمريرات حاسمة: 31
  • luis diaz(C)Getty images

    لويس دياز

    انضم الجناح الكولومبي البالغ من العمر 29 عامًا إلى الفريق قادمًا من ليفربول مقابل 70 مليون يورو، وأظهر ديناميكية وتصميمًا وروحًا قتالية لا تهدأ على الجناح الأيسر. كان أداءه التهديفي متفاوتًا في البداية، لكنه حسّن هذا الجانب مع تقدم الموسم. التقييم: 1.5.

    • عدد المباريات: 51
    • الدقائق: 4060
    • الأهداف: 26
    • تمريرات حاسمة: 23
  • Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    المهاجم لينارت كارل

    كان كارل نجمًا صاعدًا وشخصية مثيرة للجدل في الوقت نفسه هذا الموسم. ففي سن السابعة عشرة، اجتاح دوري أبطال أوروبا، وحصد سلسلة من جوائز «أفضل لاعب في المباراة» خلال فصل الخريف. وخلال العطلة الشتوية، تحدث هذا اللاعب الماهر في المراوغة بصراحة عن حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد؛ وفي مارس، خاض أول مباراة له مع المنتخب الألماني. وأثناء فترة غيابه الأخيرة بسبب الإصابة، تجول كارل على أرضية ملعب أليانز أرينا مرتديًا زيًا ورديًا يغطي جسده بالكامل. بعد تعافيه، عاد بقوة إلى الملاعب وحجز مكانه في تشكيلة المنتخب المشارك في كأس العالم. من المرجح أن يثير كارل ضجة كبيرة، سواء داخل الملعب أو خارجه. التقييم: 2.5.

    • المباريات: 40
    • الدقائق: 1984
    • الأهداف: 9
    • تمريرات حاسمة: 8
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    هاري كين

    أفضل هداف في الدوري الألماني، الفائز الواضح بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، صاحب هدف الفوز في نهائي كأس ألمانيا – وعند الحاجة، صانع ألعاب بارع ومسترد للكرة. استمتع الإنجليزي البالغ من العمر 32 عامًا بأفضل موسم في مسيرته، لكن الجائزة الفردية الأسمى لا تزال بعيدة المنال. التقييم: 1.

    • المباريات: 51
    • الدقائق: 4050
    • الأهداف: 61
    • تمريرات حاسمة: 7
  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP

    نيكولاس جاكسون

    على الرغم من أنه سجل هدفًا كل 120 دقيقة، إلا أن معظمها لم يكن له تأثير يذكر في النهاية. ولم تبرر هذه النتائج رسوم الإعارة المقدرة بـ 25 مليون يورو وراتبه الذي دُفع إلى نادي تشيلسي. وكما كان متوقعًا، قرر بايرن ميونخ عدم التعاقد بشكل دائم مع المهاجم السنغالي البالغ من العمر 24 عامًا. التقييم: 4.

    • عدد المباريات: 34
    • الدقائق: 1320
    • الأهداف: 11
    • تمريرات حاسمة: 4
  • 1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    نادي بايرن ميونيخ: اللاعبون غير المصنفين

    إلى جانب كارل، نجح المدير الفني فينسنت كومباني في ترقية العديد من المواهب المحلية إلى الفريق الأول، حيث منح فرصة الظهور لأول مرة على الصعيد الاحترافي لكل من كاسيانو كيالا (17 عامًا)، وإربلين أوسماني (16 عامًا)، وجونا كوسي-أساري (18 عامًا)، وفيليبي تشافيز (19 عامًا)، وفيليب بافيتش (16 عامًا)، وديفيد سانتوس دايبر (19 عامًا)، ومايكون كاردوزو (17 عامًا)، ويسدوم مايك (17 عامًا)، ودينيز أوفلي (19 عامًا)، وبارا سابوكو ندياي (18 عامًا). كما تم استدعاء الحارس الثالث ذو الخبرة سفين أولريش (37 عامًا) في إحدى المباريات.