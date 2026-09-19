"يكفي لتغيير حياة كل هؤلاء" .. رافينيا يروي تفاصيل العرض السعودي الضخم لإخراجه من برشلونة!

رافينيا انضم إلى برشلونة في صيف عام 2022 من ليدز يونايتد، في صفقة أحدثت ضجة واسعة في أوروبا، بسبب اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه مثل آرسنال وتشيلسي، ولكنه أصر على الانضمام إلى عملاق الدوري الإسباني.

البداية لم تكن على ما يُرام بالنسبة للدولي البرازيلي، وانتشرت بعض التكهنات وقتها حول رغبته في الرحيل عن برشلونة، قبل أن يأتي المدرب الألماني هانزي فليك، الذي أقنعه بالاستمرار وطالبه بالصبر والعمل معه على تحسين مستواه.

وبالفعل تحول رافينيا إلى أحد أهم الأجنحة في أوروبا، وكان من الأسباب الرئيسية في فوز الفريق بلقب الدوري الإسباني على مدار الموسمين الماضيين.