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زهيرة عادل

"عاقبوني بالتعليق في ساحة التحرير!" .. مدرب يتحدى الجميع بشأن قدرته على قيادة العراق لتحقيق كأس آسيا السعودية 2027

كأس آسيا
العراق
كأس الخليج

الجدل العراقي بشأن بقاء جراهام أرنولد أو رحيله عن قيادة أسود الرافدين..

بعد الفشل في كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، كثر الحديث في الوسط الرياضي العراقي عن احتمالية إقالة المدرب جراهام أرنولد، حتى نادت بعض الأصوات بضرورة اللجوء للمدرب المحلي، لتولي المسؤولية في كأس آسيا 2027.

هذا الملف فتحه الإعلامي الرياضي العراقي علي نوري، ليدخل في تحدٍ خاص مع مواطنه أمين فيليب بشأن قدرته على قيادة أسود الرافدين على تحقيق اللقب القاري.


  • وداع العراق خليجي 27

    بسيناريو درامي، ودع المنتخب العراقي منافسات كأس الخليج العربي 2026 من دور المجموعات، بعدما كان مرشحًا للتأهل لوصيف المجموعة الأولى.

    العراقيون استهلوا مشوارهم في البطولة بالتعادل أمام عمان (1-1)، ثم الفوز أمام الكويت (3-2)، ليحصدوا أربع نقاط في أول جولتين، مقابل ست نقاط للسعودية، ونقطة وحيدة لعمان، وصفر للكويت.

    هذا كان الترتيب قبل خوض الجولة الثالثة، حيث التقى العراق بالسعودية، وعمان بالكويت..

    المفاجأة كانت في خسارة العراقيين أمام الأخضر 2-0، فيما أحدث المنتخب العماني المفاجأة وانتصر أمام الكويت (3-1).

    عطفًا على تلك النتائج، تساوى المنتخبان العراقي والعمان في كافة الجوانب؛ النقاط، المواجهات المباشرة، وحتى اللعب النظيف، ليحتكما لـ"قرعة" لحسم المتأهل بينهما كوصيف المجموعة، بحسب لوائح الاتحاد الخليجي، وقد انصفت الأحمر على أسود الرافدين ليتأهل لنصف النهائي.


  • التحدي الأول لأمين فيليب

    أحد المعارضين لتجديد عقد جراهام أرنولد هو المدرب العراقي أمين فيليب، واصفًا إياه بصاحب الشخصية الضعيفة، بجانب اتهامه بمجاملة بعض اللاعبين على حساب آخرين.

    وأضاف حينها في حلقة "ليالي الخليج" قبل ثلاثة أيام من الآن: "قد تقولون إنني أبالغ، لكنني قادر على التتويج بكأس آسيا بشرط ألا يتدخل أحد في عملي".



  • التحدي الثاني لأمين فيليب

    واليوم الأحد، يجدد أمين فيليب تحديه بشأن قدرته على قيادة أسود الرافدين لتحقيق اللقب القاري، بل ووافق على تحمله أي عقوبة حال فشله حتى لو وصل الأمر إلى "تعليقه" بساحة التحرير.

    وقال فيليب في تصريحاته مع الإعلامي علي نوري: "نمتلك أكثر المواهب في الوطن العربي وآسيا، لكن المشكلة أننا لا نملك من يوظفها. يمكننا أن نفوق منتخبات كإيران واليابان. لو تسلمت مهمة قيادة منتخب العراق لأحرزت كأس آسيا، يمكنني هزيمة أستراليا، طاجكستان وسنغافورة".

    وتابع: "لو لم أحقق لقب آسيا، أقبل بأي عقوبة، حتى لو كان تعليقي في ساحة التحرير!".



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  • وماذا بعد؟

    يتجدد اللقاء مع المنتخب العراقي في يناير المقبل، حيث يفتتح مشواره في كأس آسيا 2027 بمواجهة طاجيكستان، فإستراليا وسنغافورة، أيام 10، 14 و19.