Iraq WC 2026 GFX GOAL ONLY
زهيرة عادل

العراق | مركز "زيارة الأربعين" ومن تحدى الإله فعوقب بـ"التشتيت" .. أسود الرافدين في كأس العالم بشعار "لنرى هل يتحسر يوفنتوس على هدفه القديم"!

مهند علي كاظم
G. Arnold
علي جاسم

كأس العالم 2026 مع GOAL بنكهة مختلفة .. إليك نبذة عن بلد أسود الرافدين خارج الملعب، وكل ما تريد معرفته عن منتخب العراق!

"الأربعين" .. كلمة تحمل الكثير من المعاني وما يتبعها من أفعال في مختلف الديانات والثقافات، لكن في العراق غالبًا لا تحمل سوى معنى واحد فقط يتعلق بالحسين بن علي - رضي الله عنهما -.

إن سألت عن أكثر موعد تنشط به السياحة في العراق، خاصةً الدينية منها، فسيُجمع الكل على شهر صفر الهجري، تحديدًا يوم 20 منه كل عام، والسبب أنه يوافق ذكرى "الأربعين" للإمام الحسين عند الجماعة الشيعية، التي تشكل النسبة الأكبر من العراقيين.

هذا اليوم (20 صفر) يوافق مرور أربعين يومًا على استشهاد الإمام الحسين في معركة كربلاء عام 61 هجريًا، حيث توفي تحديدًا في العاشر من شهر محرم.

ربما كل ما قيل في السطور السابقة معلوم عندك، وقد تظن أن "الأربعين" هي عادة مستحدثة بعد وفاة أي شخص، لكنها ليست كذلك بالنسبة للشيعة في العراق..

أربعين الحسين تحديدًا أُخذ مما قاله الإمام الحسن العسكري في وصف الشيعي: "علامات المؤمن خمس؛ صلاة إحدى وخمسين، زيارة الأربعين، التختم باليمين، تغفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم".

البعض فسر "زيارة الأربعين" فيما قاله الإمام الحسن العسكري بأنه يقصد إحياء ذكرى أربعين استشهاد الحسين، فيما فسره بعض شيوخ الشيعة الآخرين بأنه "زيارة أربعين مؤمنًا".

الأكيد أن الشيعة من مختلف البلدان يحجزون تذاكرهم إلى مدينة كربلاء العراقية، متجهين إلى العتبة الحسينية المقدسة، يوم 20 صفر من كل عام، لزيارة قبر الإمام الحسين، حيث يرقد جسده هناك.

إلى هنا انتهى حديثنا عن أشهر عادة دينية شيعية في العراق، لكن نزيدك من الشعر بيتًا في البداية، مع نبذة بسيطة عن واحدة من أشهر الحضارات في التاريخ وإن كان قد اندثرت مع مرور السنوات، قبل الحديث عن كرة القدم والتعرف عن قرب على المنتخب العراقي..

  • الدولة العراقية .. أسطورة بابل

    إن كان العراق قد عصفت به الحروب وضربت عديد المجالات به، ومنها المجال الرياضي قبل رفع الحظر عن ملاعبه قبل سنوات قليلة، فتاريخ البلد يبقى شاهدًا على أقدم الحضارات الإنسانية، فهي "مهد الحضارات"، التي كانت تعرف باسم "بلاد ما بين النهرين" - دجلة والفرات -.

    السومرية، الأكدية، البابلية والآشورية .. جميعها حضارات تعاقبت على أرض العراق، لكن إن تحدثنا عن الحضارة البابلية بالتحديد فهي تحمل أسطورة تُردد حتى يومنا هذا..

    تقول الأسطورة – بحسب الرواية التوراتية - إن البشر قديمًا كانوا يتحدثون لغة واحدة فقط، وحينما اجتمعوا في بابل قرروا تحدي الطبيعة والإله بكبرياء وغرور، عن طريق بناء برج شاهق تصل قمته إلى السماء، هو برج بابل الذي بدأ بناءه الملك نبوخذ نصر عام 626 قبل الميلاد، بهدف ترسيخ عبادة الإله "مردوخ"، الذي يُطلق عليه "الإله الرئيس للآلهة".

    لكن غضب عليهم الرب، وقرر معاقبتهم بـ"التشتيت وبلبلة اللسان"، فاستيقظوا صباح أحد الأيام يتحدثون لغات مختلفة غير قادرين على التواصل، ما تسبب في توقف البناء ومن ثم تفريق جموع البشر على الأرض.

    وتعنى كلمة "بابل" في اللغة الأكادية "باب الإله" أو "بوابة الآلهة"، وفي اللغات السامية تعني "التشويش" أو "بلبلة الألسن البابلية".



    لنكتفي بهذا القدر من الدين والحضارة في بلد أسود الرافدين، وننتقل للحديث عن المنتخب العراقي لكرة القدم..

  • منتخب العراق .. عودة للساحة العالمية بعد غياب 40 عامًا

    قبل نسخة 2026، لم يظهر المنتخب العراقي على الساحة العالمية سوى مرة وحيدة، تحديدًا في عام 1986، لكنه ودع حينها من دور المجموعات دون أي انتصار.

    أسود الرافدين جسدوا مقولة "التمثيل المشرف" حق تمثيل وقتها، رغم الهزائم الثلاث أمام باراجواي (0-1)، بلجيكا (1-2)، والمكسيك (0-1).



    أما على المستوى القاري، فالعراق صاحب إنجازات كثيرة، وإن مرت عليها سنوات، إذ عصفت الأزمات السياسية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة باستقرار منتخبه، ما انعكس على مشواره الكروي.

    آخر إنجاز حققه أسود الرافدين كان في عام 2023، حيث التتويج بطلًا لكأس الخليج العربي عقب إسقاط منتخبات كالسعودية واليمن وقطر، قبل الفوز في النهائي أمام عمان.

    هذا الإنجاز كان العودة بعد غياب 16 عامًا عن منصات التتويج، حيث كان التتويج الأعظم بكأس آسيا 2007 عقب الفوز أمام السعودية في النهائي.

    بشكل عام، توج المنتخب العراقي بطلًا لكأس آسيا مرة وحيدة (2007)، ومثله من دورة الألعاب الآسيوية (1982)، وبطولة اتحاد غرب آسيا (2002)، ودورة ألعاب غرب آسيا (2005)، ودورة الألعاب العربية (1985).

    فيما توج العراق بطلًا لكأس العرب أربع مرات (1964، 1966، 1985، 1988)، ومثلهم من كأس الخليج (1979، 1984، 1988، 2023).

  • من اللاعب الذي يجب أن تتابعه في العراق؟

    أعلن المدير الفني جراهام أرنولد اليوم الإثنين، قائمته النهائية التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2026، وسط اعتراضات كبيرة بالوسط الرياضي العراقي، على إثر استبعاد بعض الأسماء، على رأسهم الثنائي يوسف النصراوي، بيتر كوركيس.



    عملية اختيار لاعب واحد فقط من هذا الجيل الذي يظهر للمرة الأولى على الساحة العالمية صعبة، لكن هناك اسم بعينه كانت الآمال كبيرة عليه قبل سنوات قليلة، بشأن قدرته على اللعب لكبرى أندية أوروبا وأنه سيفتح أبواب القارة العجوز أمام المواهب العراقية ألا وهو مهند علي "ميمي".



    صاحب الـ25 عامًا في عام 2019 تلقى عروضًا رسمية من يوفنتوس الإيطالي وبنفيكا البرتغالي، لكن المفاجأة أن نادي الشرطة العراقي الذي كان ينشط به حينها، رفض كافة العروض.

    الشرطة أصدر بيانًا رسميًا آنذاك موضحًا أن أندية يوفنتوس، بنفيكا، أيك أثينا اليوناني، جينك البلجيكي، جلطة سراي التركي والعين الإماراتي يرغبون في ضم مهند علي، لكن عروضهم "لا تليق بمكانة النادي الذي يطمح إلى تجربة احترافية على أعلى مستوى للاعب"، ومن هنا رفض التخلي عنه بعدما لفت أنظار العالم أجمع في كأس آسيا 2019.

    المفارقة الغريبة أن ميمي لعب بعد ذلك لعدة أندية جميعها لم ترتق لمستوى الأندية التي رُفضت من قبل، حيث لعب للدحيل والسيلية القطريين، بورتيمونينسي البرتغالي وغيرهم.

    ينشط المهاجم العراقي حاليًا في دبا الفجيرة الإماراتي، حيث انضم له في صيف 2025، ليشارك في 21 مباراة، محرزًا سبعة أهداف وصانعًا لهدف وحيد.

    ويتعرض مهند لعديد الانتقادات مؤخرًا، إثر تراجع مستواه، لكن كأس العالم 2026 فرصة إعادة تقديم نفسه من جديد لكبرى أندية أوروبا بعدما أضاع عليه الشرطة فرصة ثمينة من قبل.0

  • موهبة تستحق المتابعة

    بالحديث عن موهبة عراقية تستحق المتابعة في كأس العالم 2026، فاختيارنا وقع على علي جاسم؛ جناح أيسر النجمة السعودي..

    صاحب الـ22 عامًا اختتم موسم 2025-26 مع النجمة بالهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى، مشاركًا في 24 مباراة، محرزًا أربعة أهداف وصانعًا لهدف وحيد، حيث أعير له قادمًا من كومو الإيطالي، والآن سيعود من جديد للعمل تحت قيادة المدرب سيسك فابريجاس.

    البعض وتحديدًا في الوسط الرياضي العراقي، يتهم فابريجاس بعدم منح علي جاسم فرصة حقيقية في موسم 2024-25 قبل إعارته لألميري سيتي الهولندي في شتاء 2025 ثم أعاد وأعاره للنجمة في صيف العام ذاته، إذ شارك معه في مباراتين بواقع تسع دقائق فقط.

    فهل يقدم الجناح العراقي نفسه لأندية أوروبا بصورة مختلفة في كأس العالم 2026؟ سنرى!

  • حظوظ العراق في كأس العالم 2026

    أوقعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026، رفقة منتخبات النرويج، فرنسا والسنغال.

    مجموعة تحتاج لصراعات بدنية قوية بخلاف فارق الخبرات التي تصب في صالح الثلاثي ضد أسود الرافدين.

    القراءة الأولية للمجموعة تقول إن كتيبة أرنولد ستذهب للحدث العالمي بهدف "التمثيل المشرف" فقط، خاصةً وأنه الظهور الثاني للعراق في تاريخ كأس العالم.

    ناهيك عن تعثر أسود الرافدين في البطولة القارية بالسنوات الأخيرة، حيث وداع كأس آسيا 2023 من دور الـ16، وكأس الخليج 2024 من دور المجموعات، وكأس العرب 2025 من دور ربع النهائي.

