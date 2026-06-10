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محمد سعيد

العراق ضد فنزويلا | هالاند ومبابي يشعران بالسعادة .. أسود بعرين مخترق وأين ذهبت معجزاتك يا أرنولد؟

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العراق ضد فنزويلا
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جراهام أرنولد
كيليان مبابي
إرلينج هالاند

العراق سيعاني بدفاع ساذج أمام مجموعة الموت في المونديال

من جديد يثير منتخب العراق قلق جماهيره قبل أيام قليلة من انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، وذلك بعد أداء محبط وخسارة صادمة لأسود الرافدين بهدفين دون رد على يد منتخب فنزويلا، في مباراة ودية أقيمت فجر اليوم الأربعاء على ملعب "سيت جيك ستاديوم" في مدينة بريدجفيو الواقعة بولاية إلينوي الأمريكية.

المنتخب العراقي بقيادة مدربه الأسترالي جراهام أرنولد، أنهى استعداداته لكأس العالم بأسوأ طريقة ممكنة، حيث خسر أمام منتخب فنزويلا المتواضع الذي لم يتأهل إلى كأس العالم ولا مرة في تاريخه، بعدما قدم أداءً متواضعًا وارتكب أخطاء دفاعية فجة، تضع علامات استفهام كثيرة حول مستواه قبل البطولة.

ويرصد "جول" في السطور التالية، أبرز الملامح من ودية العراق أمام فنزويلا والتي تدق ناقوس خطر قبل مشاركة أسود الرافدين في المونديال ضمن "مجموعة الموت".

  • صفعة مفاجئة بعد معجزة إسبانيا

    ما حققه المنتخب العراقي بتعادل إيجابي مع المنتخب الإسباني (1-1)، قبل أسبوع تقريبًا كان أشبه بمعجزة، حيث لعب أسود الرافدين مباراة ودية مثالية أمام "لاروخا" في عقر داره على مستوى الدفاع والهجوم، لكن كل ذلك تلاشى فجر اليوم أمام فنزويلا.

    فمنذ الدقيقة الأولى من اللقاء وقد بدا على لاعبي العراق التوتر والارتباك خصوصًا في الجانب الدفاعي، ولم يتأخر العقاب الفنزويلي سريعًا، حيث شهدت الدقيقة 17 دربكة في منطقة جزاء أسود الرافدين وخطأ في تشتيت الكرة من الحارس جلال حسن إثر ركلة ركنية، ليستغل كريستيان كاسيريس، لاعب تولوز الفرنسي الوضع محرزًا الهدف الأول لفنزويلا.

    واستمر الأداء المخيب لمنتخب العراق على مدار الشوط الأول، فلم تكن هناك أي فرصة محققة أو محاولة للسيطرة على اللقاء، حتى أن الاستحواذ وصلت نسبته لدى المنافس إلى 60%، وبلغت نسبة أهدافه المتوقعة 1.4 خلال شوط وحيد.


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    تغييرات بلا جدوى وأخطاء دفاعية متكررة

    مع بداية الشوط الثاني، أجرى أرنولد تغييرات عديدة فدفع بـ5 لاعبين دفعة واحدة، وهم أحمد باسل، زيدان إقبال، ماركو فرج، مهند علي "ميمي"، علي يوسف هاشم، إلا أن الوضع لم يتحسن على الإطلاق بل ازداد سوءًا وخصوصًا على مستوى الدفاع.

    وظهر ذلك جليًا في محاولة بائسة من الدفاع العراقي للخروج بالكرة من المناطق الخلفية، ومع الضغط الفنزويلي على حدود منطقة الجزاء ارتكب دفاع الأسود خطأ ساذجًا، ومن ثم انتزع تشوتشو راميريس الكرة وانطلق بها قبل أن يطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى استقرت في شباك الحارس البديل أحمد باسل.


  • معاناة العراق تزداد في الشوط الثاني

    ظن أرنولد أن تغييراته قد تكون سببًا في قلب دفة المباراة وتسجيل هدفين يعيدا فريقه إلى اللقاء أو على أقل تقدير هدف يحفظ ماء الوجه، ليدفع بـ6 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 64 أبرزها كان أمير العماري، لكن الوضع لم يتحسن على الإطلاق.

    وازدادت معاناة المنتخب العراقي في الدقيقة 72، عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه البديل علي يوسف، في لقطة أثارت الكثير من الجدل، حيث لم تظهر الإعادة التلفزيونية تعمده دهس قدم حارس مرمى المنافس، إلا أنه غادر الملعب ليترك فريقه مستسلمًا أمام الخسارة.


  • Mbappe Haaland Francia NorvegiaGetty Images

    ناقوس خطر قبل مواجهة هالاند ومبابي

    يشارك العراق في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد ظهوره الأول عام 1986، وذلك عقب رحلة شاقة للغاية من أجل القبض على بطاقة التأهل عبر الملحق الآسيوي ومن ثم الملحق العالمي، مما جعل جماهيره في انتظار مشاركة تاريخية.

    لكن القدر لم ينصف العراق، حيث أوقعته القرعة في المجموعة التاسعة النارية إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج، لتصبح مهمته في عبور هذه المجوعة شبه مستحيلة.

    وما قدمه أسود الرافدين في الودية الوحيدة التي خاضها5 على الأراضي الأمريكية، يجعل هذه المهمة مستحيلة بنسبة 99%، والـ1% الأخيرة هي النسبة التي يمكن أن يتم الاعتماد عليها إذا نجح أرنولد في تصحيح الأخطاء الدفاعية الفادحة، خصوصًا أنه في المونديال لن يواجه مهاجمين بحجم خيسوس راميريز أو تيلاسكو سيجوفيا، لكنه سيواجه أمثال ساديو ماني، كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي وإرلينج هالاند، والذين لن يتوانوا عن زيادة عداد أهدافهم في الحدث العالمي أمام هذا الدفاع المترهل.