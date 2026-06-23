على تشواميني أن يقلق في ليلة عبور فرنسا إلى دور الـ32 .. العراق يرد على "مزحة يحيى" ويعطي السعودية وتونس درسًا رغم الهزيمة

قبل يومين كنا نودع المنتخب التونسي، والليلة نفارق منتخب عربي جديد في كأس العالم 2026، حيث خسارة العراق لحظوظه في التأهل لدور الـ32!

أسود الرافدين تلقوا الهزيمة الثانية لهم في مونديال 2026 اليوم الثلاثاء، أمام فرنسا بثلاثية نظيفة، ضمن مرحلة المجموعات، على استاد فلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

الثلاثية سجلها كيليان مبابي "هدفين" وعثمان ديمبيلي في الدقائق 14، 54 و66 من عمر المباراة.

بفضل هذا الفوز تتصدر فرنسا ترتيب المجموعة التاسعة برصيد ست نقاط، فيما يتذيل العراق الترتيب دون أي نقطة، وفي انتظار مواجهة النرويج (3 نقاط) والسنغال (0 نقطة) لبيان ملامح الترتيب أكثر. لكن المؤكد أن الديوك عبروا لدور الـ32 وأسود الرافدين ودعوا المنافسات.

وفي السطور التالية دعونا نتحدث أكثر عن أبرز أحداث مواجهة فرنسا والعراق..



