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محمد سعيد

العراق ضد إسبانيا | اشكروا أرنولد على ظهور "أنياب" أسود الرافدين .. ولا أعذار أمام السعودية الآن لتكرار معجزة ميسي!

فقرات ومقالات
إسبانيا ضد العراق
إسبانيا
العراق
المباريات الودية
G. Arnold
لويس دي لا فوينتي
لامين يامال
جوان جارسيا
السعودية

هفوة جوان جارسيا تطرح تساؤلات كبيرة حول عرين "لاروخا" قبل المونديال

دائمًا ما تعتبر جماهير كرة القدم والأجهزة الفنية والمحللون، المباريات الودية قبل البطولات الكبرى، ليست أكثر من مجرد فرصة للاختبار والتجربة، لكن ما قدمه المنتخب العراقي خلال مواجهة إسبانيا في ودية ما قبل المونديال، يمكن اعتباره مؤشر إيجابي واضح على حظوظ أسود الرافدين خلال الحدث العالمي.

منتخب العراق تحت قيادة الأسترالي جراهام أرنولد، استطاع أن يفرض التعادل على منتخب إسبانيا بهدف لمثله، حيث رد على هدف فيران توريس الرائع في الدقيقة 16، بتعادل سريع في الدقيقة 27 عبر ميرخاس دوسكي، وخلال الوقت المتبقي من اللقاء استطاع أن يحافظ على عرينه نظيفًا ليخرج بتعادل مفاجئ مع بطل أوروبا في عقر داره.

التعادل مع منتخب إسبانيا في لاكورنونيا بعد أيام قليلة من الفوز على أندورا بهدف دون رد، رفع من معنويات منتخب العراق قبل ساعات من سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في المونديال، وكذلك وضع أكثر من علامة استفهام حول أداء بطل أوروبا والمصنف الأول عالميًا في نفس البطولة.

وفي السطور التالية، نرصد في Goal أبرز النقاط التي خرج بها المنتخبان العراقي والإسباني قبل أسبوع تقريبًا من انطلاق مشوار كل منهما في كأس العالم 2026.

  • تطور مفاجئ للعراق على يد جراهام

    المنتخب العراقي عانى كثيرًا من أجل التأهل إلى كأس العالم واحتاج لخوض مرحلة الملحق الآسيوي ومن ثم الملحق العالمي، من أجل ضمان تذكرة مؤهلة إلى الحدث المنتظر إقامته بعد أيام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

    لكن في مواجهة إسبانيا، ظهر أسود الرافدين بشكل مختلف تمامًا عن المباريات الأخيرة، حيث أظهر صلابة دفاعية كبيرة في مواجهة نجوم بحجم فيران توريس، داني أولمو وبورخا إيجلاسيساس، والفضل في ذلك يعود إلى التنظيم الدفاعي واستبسال الثنائي زيد تحسين وأكام هشام.

    وكان أكثر ما ميز منتخب العراق هو ردة الفعل السريعة خصوصًا بعد الهدف الأول، حيث طبق جراهام أسلوب الضغط العالي واستطاع أن يقوم بتحولات هجومية خطيرة، جاء منها هدف التعادل عبر الظهير المميز دوسكي.


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  • Irak v Bolivia - FIFA World Cup 2026 Play-Off Tournament FinalGetty Images Sport

    مكاسب أسود الرافدين بالجملة

    رفعت هذه المواجهة الحالة المعنوية للاعبي العراق، لكن أهم ما يمكن الخروج به من هذه المباراة هي حالة الثقة التي اكتسبها المدير الفني الذي يصر على نفس التشكيلة التي يعتمد عليها وطريقة اللعب التي لم تتغير عن مباراة أندورا كثيرًا.

    وهذا يعني أن العراق أخيرًا قد وجد هويته التي يبحث عنها، وعلى الأرجح ستكون هذه التشكيلة هي التي حاضرة في المواجهات المقبلة الصعبة أمام النرويج، فرنسا والسنغال.

    وأحد أهم المكاسب أيضًا، هي امتلاك العراق لكتيبة متكاملة سواء من شاركت في الشوط الأول أو الـ11 بديل الذين شاركوا في الشوط الثاني، حيث استطاعوا أن يصمدوا أيضًا أمام المنتخب الإسباني، لتطير بعثة الأسود إلى أمريكا وهي محملة بثقة وجاهزية كبيرة.

  • مؤشر قلق في إسبانيا ورسالة للسعودية!

    على الجانب الآخر، ارتسمت على وجه المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لـ"لاروخا"، ملامح قلق واضحة طوال شوطي اللقاء، في ظل حالة العشوائية التي ضربت لاعبيه خصوصًا على المستوى الهجومي، فرغم سيطرته على الاستحواذ بنسبة بلغت 66%، إلا أن فاعليته الهجومية كانت ضعيفة للغاية.

    ومن شاهد مباراة إسبانيا الودية ضد مصر قبل شهرين من الآن، سيكتشف أن هناك أزمة حقيقية لدى أبطال أوروبا على النواحي الهجومية، خصوصًا مع غياب النجم لامين يامال بسبب الإصابة والذي يتوقع أن يكون متاحًا خلال المباراة الافتتاحية بالمونديال.



    وظهر بشكل واضح أن الأداء الفردي هو المسيطر على لاعبي الهجوم، فالهدف الأول جاء من مجهود فردي واختراق لفيران توريس، وهو ما كرره جونزالو جارسيا مرتين وداني أولمو أيضًا، بينما كانت أغلب التمريرات القصيرة في عمق دفاعات العراق والتي كانت أكثر ما يميز "لا روخا" في مسيرته تحت قيادة دي لافوينتي مقطوعة أو غير مؤثرة على مرمى الحارس أحمد باسل.

    هذا التعادل مع العراق ومن قبله التعادل سلبيًا مع الفراعنة، قد يكون مؤشرًا واضحًا لليوناني جورجوس دونيس، مدرب السعودية ولاعبيه على الطريقة المثالية التي يجب بها التعامل مع الوحش الإسباني من أجل استئناسه والخروج بنتيجة إيجابية أمامه في المباراة الثانية للمنتخبين ضمن منافسات مرحلة المجموعات، وربما تكرار ما حدث مع بطل العالم الأرجنتين في نسخة 2022.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    هفوة تعقد موقف جوان جارسيا

    يواصل لويس دي لافوينتي الاعتماد على الحارس جوان جارسيا، الذي قدم موسمًا استثنائيًا مع برشلونة وأثبت أنه الأحق بعرين "لا روخا"، لكنه اليوم كان سببًا مباشرًا في ضياع الفوز من الإسبان.

    الهدف الذي سكن شباك جارسيا من كرة مخادعة لعبها ميرخاس دوسكي من الجانب الأيسر، دفع صحيفة "ماركا" للحديث عن أن أوناي سيمون، هو الأحق بحماية عرين منتخب بلاده في كأس العالم.

    وقالت الصحيفة الإسبانية، إن "جوان لم يكن في يومه، والآن لم تعد هناك أي حجج أمام دي لافوينتي لمناقشة الأمر في الوقت الحالي، لأن أوناي سيمون هو الخيار الأكثر منطقية في المونديال".