Bruno Guimaraes Newcastle 2025-26
"الطريق لا يزال طويلاً" - آخر مستجدات انتقال برونو غيمارايس إلى مانشستر يونايتد مع تأكيد عقد اجتماع بشأن لاعب وسط نيوكاسل

صعد مانشستر يونايتد من مساعيه للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد برونو غيمارايس. وتشير التقارير إلى إجراء محادثات رفيعة المستوى بين «الشياطين الحمر» وممثلي اللاعب البرازيلي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة «إينيوس» إلى إعادة هيكلة خط وسط فريق أولد ترافورد.

  • "الشياطين الحمر" يبدؤون الاتصالات مع معسكر اللاعب البرازيلي

    حدد مانشستر يونايتد غيمارايس كهدف رئيسي لقيادة عملية إعادة هيكلة خط وسطه. وقد برز اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بشكل لافت منذ وصوله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كما لفتت صفاته القيادية في ملعب سانت جيمس بارك انتباه المسؤولين في أولد ترافورد.

    وقد تجاوز الاهتمام مجرد مرحلة الاستكشاف، حيث تشير تقارير من البرازيل إلى أن مانشستر يونايتد يستفيد من العلاقات القوية القائمة مع وكالة اللاعب. وتشير هذه الخطوة إلى نية واضحة لإيجاد خليفة طويل الأمد لكاسيميرو، الذي سيغادر النادي في نهاية هذا الموسم.

    رومانو يؤكد إجراء محادثات رفيعة المستوى

    أكد خبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن لقاءً قد عُقد مؤخرًا بين مانشستر يونايتد وممثلي غيمارايس. ورغم أن هذا الاتصال يمثل خطوة مهمة، إلا أن رومانو حذر من أن الصفقة لا تزال بعيدة عن الاكتمال.

    وقال رومانو على قناته على يوتيوب: "ما يمكنني تأكيده هو أن اجتماعاً قد عُقد بالفعل في الأسابيع الأخيرة". "لقد عُقد بالفعل قبل بضعة أسابيع بين وكلاء برونو غيمارايس ومانشستر يونايتد. المعلومات الواردة من البرازيل صحيحة.

    "عُقد اجتماع، ويحافظ مانشستر يونايتد على علاقة جيدة جدًا مع الوكالة. يمثل برونو إحدى أكبر الوكالات في العالم، لذا من الطبيعي عقد اجتماعات مع كبار الوكلاء من أجل الأندية الكبرى. هذا أمر طبيعي تمامًا. بعد ذلك، من هذا الاجتماع والتوصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية، والاجتماع والتوقيع مع اللاعب في الصيف، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".

  • موقف نيوكاسل الحازم تجاه نجم الفريق

    من المتوقع أن يقاوم نيوكاسل أي محاولة للتعاقد مع قائده. يعتبر «المغار» غيمارايس قلب مشروعهم، ويحجمون عن التخلي عن أحد أصولهم الرئيسية لصالح منافس مباشر من بين الفرق الأربعة الأولى - لا سيما وأن عقده لا يزال ساريًا حتى عام 2028.

    وأوضح رومانو: "بالنسبة لنيوكاسل، فهو لاعب حاسم. [ساندرو] تونالي، برونو غيمارايس، لن يجعل نيوكاسل الأمور سهلة على جميع الأندية المهتمة، خاصة بالنسبة للاعبين، وهما لاعبان من الطراز الرفيع في نفس المركز".

    أهداف بديلة لمانشستر يونايتد

    ورغم أن غيمارايس يُعد المرشح الأبرز لخلافة كاسيميرو، إلا أن «الشياطين الحمر» يبقون خياراتهم مفتوحة بينما يقيّمون عدة ملفات لاعبين. وتشير التقارير إلى أن النادي يراقب لاعبين آخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ترد أسماء مثل إليوت أندرسون وكارلوس باليبا وآدم وارتون على قائمة رغبات مانشستر يونايتد.

