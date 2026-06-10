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Real Madrid PerezGetty Images
Jonas Rütten و علي سمير

وسط تكهنات ألفاريز وأوليسي .. ريال مدريد يعلن إبرام "الصفقة الأهم في تاريخ كرة القدم"

الدوري الإسباني
ريال مدريد

إذا كان هناك نادٍ يسيطر على عناوين الأخبار بعيدًا عن كأس العالم المقبلة، فهو ريال مدريد!

هناك أمر واحد مؤكد: حتى بعد موسم خالٍ من الألقاب، لن يخلو ريال مدريد من الإثارة، سواء أُقيمت بطولة كأس العالم أم لا. فقد عاد جوزيه مورينيو، ولا يزال فلورنتينو بيريز في منصب الرئيس، ويستعد إبراهيما كوناتي للانضمام إلى الفريق في صفقة انتقال مجانية، 

ومنذ يوم الثلاثاء، تتردد أنباء عن عرض رسمي بقيمة 150 مليون يورو لضم خوليان ألفاريز — رغم أن بعض التقارير تشير إلى أن هذا المبلغ كان في الواقع مخصصًا لضم مايكل أوليسي من بايرن ميونخ.

  • Florentino PerezIMAGO / ZUMA Press

    شراكة طويلة مع أديداس

    ظل «الميرينجي» في دائرة الضوء على مدار أسابيع، وواصل الرئيس بيريز يوم الأربعاء إصدار الإعلانات المهمة. فقد مدد ريال مدريد شراكته الطويلة الأمد مع شركة الملابس الرياضية «أديداس» حتى عام 2034 على الأقل. ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية، ستدر هذه الصفقة على النادي المدريدي 120 مليون يورو سنويًا. 

    وفي البيان الصحفي الذي تلا ذلك، وصف بيريز هذه الصفقة بأنها "أهم صفقة في تاريخ كرة القدم".

     ووفقًا للنادي، ستساعد هذه الصفقة في تمويل واحدة من "أروع" حقباته على مدار العقود الثلاثة الماضية. وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة أديداس، بيورن جولدن، بـ"واحدة من أطول الشراكات وأكثرها نجاحًا في عالم الرياضة"، وقال إنه "فخور للغاية" بالبقاء جزءًا من هذه القصة.

    كما مدد النادي مؤخرًا عقده مع الراعي الرئيسي طيران الإمارات حتى عام 2031، وهي خطوة مربحة أخرى سترفع إيرادات الرعاية من 70-80 مليون يورو إلى 100 مليون يورو سنويًا، مع استعداد طيران الإمارات لتصبح الراعي الرئيسي لفريق كرة السلة بالنادي أيضًا.

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