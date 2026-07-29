"العقوبة تصل إلى المنع من تسجيل الصفقات الجديدة".. طلب عاجل بالتحقيق مع الهلال بسبب غرامة السوبر

عملاق الرياض الهلال كان من المقرر أن يُشارك في بطولة كأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ والتي أُقيمت في هونج كونج، بشكلٍ رسمي.

إلا أن الهلال انسحب؛ بحجة "ضيق الوقت" وإرهاق اللاعبين، عقب انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتم استدعاء عملاق جدة الأهلي، بدلًا من الزعيم الهلالي؛ ليكمل الرباعي المُشارك في السوبر، مع كل من "النصر، الاتحاد والقادسية".

المهم.. القضية وصلت إلى لجنتي "الانضباط والأخلاق" و"الاستئناف"، التابعتين للاتحاد السعودي لكرة القدم؛ قبل أن تحط الرحال في مركز التحكيم الرياضي، الذي أصدر العقوبات التالية:

* أولًا: حرمان الهلال من المشاركة في النسخة القادمة من بطولة كأس السوبر السعودي.

* ثانيًا: دفع الهلال غرامة مالية تُقدر بـ500 ألف ريال سعودي.