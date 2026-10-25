الصراع الحوثي يهدد المباراة | النصر وفر كل شيء ولكن! .. الوصل يبرر عدم وصوله إلى الرياض ومطلب للاتحاد الآسيوي باعتباره منسحبًا

من المفترض أن يلتقي النصر بالوصل، غدًا الإثنين، على استاد الأول بارك في العاصمة السعودية "الرياض"، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

لكن حتى كتابة هذه السطور، لم تصل بعثة الوصل إلى الرياض، رغم أنه كان من المفترض أن تصل أمس السبت، بحسب الصحفي الرياضي عيسى سعيد.

وأوضح عيسى سعيد أن الوصل حصل بالفعل على الموافقات اللازمة للهبوط في عدة مطارات في الرياض والقصيم، ورغم ذلك لم يطرأ أي جديد في موعد وصول بعثته.











