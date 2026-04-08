Goal.com
مباشر
Hatem Ben ArfaVoetbalzone

ترجمه

"الشوارع لن تنسى": حاتم بن عرفة، اللاعب الموهوب الذي سحر عالم كرة القدم

حاتم بن عرفة
ليون
مارسيليا
نيوكاسل يونايتد
باريس سان جيرمان
نيس
بوردو
ريال بلد الوليد
ليل

في "The Streets Won't Forget"، نستعرض أسبوعياً لاعبين تركوا بصمة لا تُنسى بفضل موهبتهم، لكنهم لم يصلوا إلى القمة المطلقة في عالم كرة القدم. يسلط موقع Voetbalzone الضوء على ذلك في هذه الزاوية. في هذه الحلقة: حاتم بن عرفة.

يُذكر بن عرفة باعتباره أحد أكثر اللاعبين موهبة من الناحية الفنية في كرة القدم. لم يكن من قبيل الصدفة أن يُقارن بأعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، دييجو مارادونا وليونيل ميسي. لم يكن هذا اللاعب الفذ يفتقر إلى الموهبة بالتأكيد، لكنه لم يرقَ أبدًا إلى مستوى التوقعات الكبيرة التي كانت معلقة عليه. تسببت الخلافات مع المدربين واللاعبين في رحيله عدة مرات عن العديد من الأندية التي لعب لها. 

  • البداية

    وُلد بن عرفة عام 1987 في كلامارت، إحدى ضواحي باريس. ونشأ هناك مع والديه التونسيين اللذين هاجرا إلى فرنسا. وقد لوحظ موهبته الكروية منذ سن الثانية عشرة، مما أدى إلى قبوله في إحدى أشهر أكاديميات الشباب في فرنسا: كليرفونتين.

    تركز هذه القلعة الكروية بشكل خاص على المواهب العديدة والصغيرة جدًا التي تتجول في ضواحي باريس. وكذلك كان الحال مع بن عرفة، الذي سرعان ما ظهر على رادار صانعي السياسات في كليرفونتين بفضل مهاراته في المراوغة. في سن الخامسة عشرة، كان معروفاً بالفعل بمراوغاته خلال سلسلة وثائقية عن أكاديمية الشباب الشهيرة. لعب دوراً بارزاً في السلسلة ودخل في شجار أمام الكاميرات مع أبو ديابي، الذي تألق لاحقاً مع أرسنال. 

    بعد ذلك بوقت قصير، أثبت بن عرفة موهبته بفوزه ببطولة أوروبا مع نظرائه في منتخب فرنسا تحت 17 عامًا. وقد حقق ذلك برفقة مواهب أخرى مثل سمير نصري وكريم بنزيمة. في النهاية، انضم بن عرفة إلى أولمبيك ليون، حيث برز بعد عدة مواسم.

  • Ben ArfaImago

    الانطلاقة

    في سن السابعة عشرة، خاض بن عرفة أول مباراة له مع الفريق الأول لليون. وبذلك أصبح أحد أوائل المراهقين الذين لعبوا في الدوري الفرنسي في القرن الحادي والعشرين. وبعد ذلك بوقت قصير، انضم إلى ليون بنزيمة، زميله من نفس الجيل الذي ترك كليرفونتين مثلما فعل بن عرفة. وسرعان ما أصبح بن عرفة يُنظر إليه داخل النادي على أنه موهبة عصبية المزاج، لكنها واعدة.

    مع هذين الموهوبين المتميزين، كان ليون يمتلك كنزاً ثميناً. أظهر بنزيمة في سن مبكرة قدرته المذهلة على إنهاء الهجمات واختيار المواقع بذكاء. أما بن عرفة، فقد كان متعة للعين بفضل براعته وإبداعه وحركاته الرشيقة في تجاوز الخصوم. 

    على الرغم من ظهوره المبكر في كل من الدوري ودوري أبطال أوروبا، إلا أن بن عرفة اضطر إلى الانتظار لفترة أطول حتى يحقق انطلاقته الحقيقية. لم يُعتبر لائقًا بدنيًا في ذلك الوقت ليحجز مكانًا أساسيًا في التشكيلة. 

    أتاح له انتقال فلوران مالودا إلى تشيلسي في عام 2007 المزيد من الفرص، والتي اغتنمها بكلتا يديه. تمكن من التميز بأسلوبه الحيوي والملون. في موسم 2007/2008، سجل ثمانية أهداف في 43 مباراة وساعد ليون مرة أخرى في الفوز بلقب الدوري الفرنسي. بالإضافة إلى ذلك، شارك في جميع مباريات دوري أبطال أوروبا الثماني، حيث وصل الفريق الفرنسي إلى دور الـ16، قبل أن يتفوق عليه مانشستر يونايتد.

     بفضل مراوغاته وطريقته في تجاوز الخصوم وكأنهم غير موجودين، أصبح لاعباً استثنائياً. على الرغم من انطلاقته المبكرة ومستقبله الواعد، سرعان ما أصبح واضحًا أنه لن يصبح أبدًا النجم المطلق لليون بسبب سلوكه تجاه الآخرين. بعد أربعة مواسم في الفريق الأول للنادي الفرنسي الكبير، حيث فاز بلقب الدوري كل عام، غادر بن عرفة إلى منافسه أولمبيك مرسيليا بعد خلاف.

    خلال المواسم الثلاثة التي قضاها مع النادي الواقع في جنوب فرنسا، لعب ما مجموعه 91 مباراة. سجل خلالها 15 هدفاً وقدم 12 تمريرة حاسمة. على الرغم من مشاركاته العديدة في الموسمين الأولين، إلا أنه لم يحقق العائد الكافي. في موسمه الأخير، تحت قيادة المدرب ديدييه ديشامب، لم يشارك بن عرفة سوى في مباراتين مع مرسيليا. أصبح من الواضح أنه لم يعد ضمن خطط المدرب وأن عليه البحث عن نادٍ جديد.

  • Hatem Ben Arfa and Thierry HenryImago

    المنتخب الفرنسي

    أثبت بن عرفة أنه لاعب من الطراز الرفيع بمجرد أن أتيحت له فرصة حقيقية مع ليون، لذا لم يكن مفاجئاً أن يستدعيه ريمون دومينيك للمنتخب الفرنسي وهو في العشرين من عمره. بعد خسارة نهائي كأس العالم 2006، حيث حصل زين الدين زيدان على بطاقة حمراء بسبب تلك الضربة الرأسية المذهلة التي وجهها إلى ماركو ماتيرازي، كان منتخب "الديوك" في حاجة ماسة إلى مواهب جديدة لإثبات أن مستقبلًا مشرقًا ينتظر المنتخب الوطني.

    أثار الموهبة الشابة من ليون إعجاباً فورياً مرة أخرى وسجل هدفاً في أول مباراة له بعد أن دخل الملعب كبديل ضد جزر فارو. شارك بن عرفة في المباريات الأربع التالية، بما في ذلك مباراة ضد إسبانيا، قبل أن يحصل على أول مشاركة أساسية له ويقدم تمريرة حاسمة في الفوز 2-0 على الإكوادور. لسوء الحظ، لم يشارك بعد ذلك إلا نادراً ولم يتم اختياره للمشاركة في بطولة أمم أوروبا 2008.

    لم يتمكن بن عرفة من خوض سلسلة من المباريات الدولية مرة أخرى إلا قبل بطولة أمم أوروبا 2012، عندما تم ضمه إلى التشكيلة النهائية. لكن حلم اللعب على المسرح الأوروبي الكبير تحول إلى كابوس. يُقال إنه طلب من مدرب المنتخب لوران بلان إعادته إلى وطنه، لأنه كان غاضبًا من استبداله في المباراة الثالثة للمجموعة ضد السويد. زاد بن عرفة من غضب بلان بإجراء مكالمة هاتفية في غرفة الملابس، مما أدى بالطبع إلى جلوسه على مقاعد البدلاء في ربع النهائي ضد إسبانيا، التي أثبتت في النهاية أنها أقوى بنتيجة 2-0.

    أنهى بن عرفة مسيرته الدولية بمباراتين وديتين ضد إنجلترا وألمانيا. 

  • Ben ArfaImago

    نيوكاسل يونايتد

    بعد فترة لعبه في فرنسا، انتقل بن عرفة إلى إنجلترا، حيث استعاره نادي نيوكاسل يونايتد في البداية من نادي مرسيليا. في إنجلترا أيضًا، بدأ بشكل واعد واستمر في إبهار الجميع بأدائه. حقق بداية لافتة تحت قيادة المدرب كريس هيغتون وسجل الهدف الحاسم في أول مباراة له كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز. على بعد ثلاثين مترًا من مرمى الخصم، تلقى الكرة من زميله واين روتليدج. وبعد تردد قصير، قام بحركة خادعة لتمرير الكرة إلى ساقه اليسرى، ثم سددها بقوة في الزاوية اليمنى العليا. وفاز فريق "المغاريب" في النهاية على إيفرتون بنتيجة 1-0 بفضل هذه التسديدة الصاروخية من بن عرفة. 

    لكن الأمور سرعان ما ساءت بالنسبة لبن عرفة. بعد مباراتين، تعرض لكسر في الساق إثر اصطدام مع نايجل دي يونغ من مانشستر سيتي، مما أدى إلى غيابه عن بقية الموسم. على الرغم من الإصابة، استمرت نيوكاسل في التعاقد مع بن عرفة بشكل نهائي من مرسيليا مقابل ستة ملايين يورو. لم يشهد ملعب سانت جيمس بارك منذ فترة طويلة موهبة من هذا العيار.

    كما تعرض لإصابة أخرى في الفترة التي سبقت موسم 2011/12، هذه المرة في كاحله. بعد تعافيه، ترك قدميه تقومان بالعمل مرة أخرى وسجل عدة أهداف رائعة لصالح "المغاريب". أحد تلك الأهداف أكسبه حتى ترشيحاً لجائزة بوسكاس. سجل ذلك الهدف في فوز 2-1 بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد بلاكبيرن روفرز. 

    ربما سجل أجمل هدف في مسيرته خلال فترة وجوده في نيوكاسل، وهو هدف جسد ماهية بن عرفة كلاعب كرة قدم. كان ذلك في 9 أبريل 2012. كان نيوكاسل يواجه بولتون واندررز، وتلقى بن عرفة الكرة في نصف ملعبه. بعد تمريرة من يوهان كاباي، يتفادى بن عرفة بمجرد حركة بسيطة خصمه المباشر سام ريكيتس، ويبدأ في انطلاقة مذهلة. كان الطريق إلى المرمى طويلاً، لكن بعد أن تخلص من المنافس التالي، اتجه نحو منطقة الجزاء. عبر وسط الملعب، انطلق الفرنسي نحو آخر مدافعين، وتفوق عليهما بسرعة من خلال الانزلاق بينهما برشاقة. وجهاً لوجه مع الحارس، حافظ على رباطة جأشه ومرر الكرة بهدوء بين ذراعي الحارس الممدودتين.

    أكسبت تحركات بن عرفة وأهدافه مع نيوكاسل مكانة خاصة بين المشجعين. بل واعتبره البعض رمزاً لـ"الأمل": شخصاً قادراً على مساعدة النادي في تحقيق طموحات جديدة. لكن هذا النجاح لم يتحقق. كان بن عرفة يثير إعجاب زملائه في التدريبات بفضل مهاراته الفنية المذهلة وبراعته، لكنه كان يثير غضبهم أيضاً في كثير من الأحيان بسبب انعدام الانضباط والأنانية. يُقال إنه كان يتغيب عن التدريبات بانتظام أو يرفض بذل قصارى جهده، مما دفع بعض اللاعبين إلى الضغط على المدير الفني آلان باردو لإقصائه من التشكيلة. قال باردو لـ The Athletic: "كان متطلبًا للغاية، ولاحظت أن اللاعبين بدأوا يفقدون ثقتهم به قليلاً. في هذا السياق، لم يعد يتناسب مع النظام الذي بنيناه والذي كان يعمل بشكل جيد. عندما كنا نشركه، لم يعد الأمر يسير على ما يرام. لم يكن يؤدي مهامه الدفاعية، وكان يقف في مواقع خاطئة في كثير من الأحيان، وبدأ ذلك يكلفنا أهدافًا. أنا أيضًا واجهت مشاكل معه."

    في النهاية، تم إعادة بن عرفة إلى فريق الاحتياط في "المغبيز" للتدرب هناك، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى هال سيتي. لكن تلك المغامرة انتهت هي الأخرى بخيبة أمل. فقد تشاجر مع المدير الفني ستيف بروس، وقدم أداءً متواضعًا في مباراة ضد مانشستر يونايتد، مما أدى إلى استبداله في الشوط الأول. كانت تلك هي مباراته التاسعة مع "التيغرز"، لكن المباراة العاشرة لم تكن لتحدث: فقد تم إنهاء فترة الإعارة قبل الأوان.

  • الجزء التالي

    بعد ذلك، تنقل بن عرفة بين أندية مثل نيس، وباريس سان جيرمان، وستاد رين، وريال بلدوليد، وبوردو، وليل. بين الحين والآخر، كان يظهر لمحات من الموهبة التي أظهرها منذ صغره في شوارع باريس. لكن في أغلب الأحيان، كان أداؤه متقلبًا وباهتًا. 

    أدى أسلوب بن عرفة المثير وقدرته على حسم المباريات إلى أن يقارنه ميشيل بلاتيني بعظماء مثل دييغو مارادونا، بينما ذكره آخرون في نفس السياق مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. كما تحدث تييري هنري بإعجاب شديد عن "موهبته الاستثنائية".

    قال مدربه في بوردو، جان لويس غاسيت: "حاتم بن عرفة مبدع، إنه عبقري كرة القدم". وفي الوقت نفسه، وصفه زملاؤه في الفريق بأنه "وحش"، و"ظاهرة"، و"شبه منيع".

    كان بن عرفة موهبة فطرية حقيقية. بفضل قدراته، كان بإمكانه أن يحذو حذو زميله السابق بنزيمة ويبني مسيرة ناجحة، لكنه سلك مساراً مختلفاً تماماً، على الرغم من لحظات التميز العديدة التي عاشها. في عام 2024، علق بن عرفة حذاءه الكروي.