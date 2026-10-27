هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Hilal Shamal Yusuf Akçiçek GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

الشمال يعيد الهلال 4 سنوات للوراء ونجم وحيد يستحق الشكر .. إلى النصر والاتحاد والأهلي: هل تحسدون الزعيم الآن؟!

فقرات ومقالات
الشمال ضد الهلال
الشمال
الهلال
دوري أبطال آسيا النخبة
النصر
الأهلي
الاتحاد
Yusuf Akcicek
سيموني إنزاجي

أبرز ملامح مواجهة الهلال والشمال..

للمرة الثانية في موسم 2026-27، يتجرع الهلال السعودي مرارة الهزيمة؛ الأولى كانت في دوري روشن على يد نيوم، والثانية ليلة الثلاثاء، على يد الشمال القطري!

الزعيم تلقى الهزيمة أمام الفريق القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

ثلاثية أصحاب الأرض سجلها ويسلي سعيد، بغداد بونجاح ومحمد علي بن رمضان، في الدقائق 8، 48 و54، فيما أحرز سالم الدوسري هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد الشمال إلى النقطة الخامسة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري الغرب من البطولة القارية، متأخرًا بنقطة وحيدة على الهلال؛ صاحب المركز الخامس.

في السطور التالية، سنعمق أكثر في أبرز ملامح الهزيمة التاريخية للهلال أمام الشمال..

اقرأ أيضًا | الجزائريون على خطى المغاربة في الدروس القاسية للسعوديين .. الشمال يحقق لرياض محرز ما فشل به مع الأهلي وبغداد بونجاح نجم أمام الهلال ولكن!



  • الشمال يعيد الهلال أربع سنوات للوراء!

    رغم أن الفريق القطري يشارك في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، لكنه يبهر الجميع في كل ظهور له، فبعد تعادلين أمام الاتحاد السعودي (1-1)، وتراكتور الإيراني (0-0)، حقق فوزه التاريخي الأول في البطولة القارية على حساب الهلال.

    هذا الفوز بقدر قيمته للشمال بقدر ما هو موجع للزعيم، الذي لم يتلق الهزيمة في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال منذ أكثر من أربعة أعوام..

    قبل خسارة الليلة، كانت آخر هزيمة للهلال في المجموعات في 27 أبريل 2022، والمفارقة أنها كانت أمام فريق قطري أيضًا؛ هو الريان بنتيجة (2-0).

    حينها لم تؤثر الهزيمة كثيرًا على الهلال، ونجح في شق طريقه إلى النهائي، قبل أن يخسر اللقب في النهائي على يد أوراوا ريدز الياباني.


  • خطيئة سيموني إنزاجي

    بالانتقال للحديث عن أسباب هزيمة الهلال الليلة، فيبدو للوهلة الأولى أن الحكاية تتلخص في قرار المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي بالاعتماء على اللاعبين البدلاء باستثناء الثنائي الأساسي متعب الحربي والفرنسي تيو هيرنانديز.



    لكن لا يمكننا لوم إنزاجي على هذا القرار في ظل ضغط المباريات وإجهاد السفر في ظل توقف رحلات الطيران في عدة مدن بالمملكة.

    ما يُلام عليه الإيطالي بالفعل ويعد الخطيئة التي تسببت بالفعل في الهزيمة أمام الشمال هو تغييره لطريقة اللعب ومراكز اللاعبين..

    الهلال منذ بداية الموسم اعتاد على اللعب بطريقة 4-3-3، أما أمام الشباب فغيّر المدرب الطريقة لـ5-3-2!

    تلك الطريقة تبعها تغيير مراكز الكثير من اللاعبين على مدار الـ90 دقيقة، ما تسبب في مساحات شاسعة في صفوف الهلال، بجانب عشوائية كبيرة في وسط الملعب بوجود الخماسي تيو هيرنانديز، محمد كنو، مراد هوساوي، سايمون بوابري وصبري دهل.


  • هل تحسدون الهلال الآن؟

    هذا السؤال موجه لمنافسي الزعيم، الذين ملأوا الوسط الرياضي ضجيجًا بقوة الكتيبة الهلالية وكم الإنفاقات التي صرفها في الميركاتو الصيفي الماضي، للتعاقد مع صفقات قوية كأولي واتكينز، جابرييل مارتينيلي وكريسينسيو سامرفيل.

    لكن هل نظر هؤلاء لدكة بدلاء الهلال قبل الحديث عن قدرته على اكتساح الأخضر واليابس؟! .. ربما مباراة الليلة حسمت الإجابة، فحتى وإن كان اللاعب المحلي المتعاقد معه رائعًا في فريقه، فمستواه يتراجع بشكل كبير في القلعة الزرقاء، وهذا ملاحظ على مدار السنوات الأخيرة.

    صحيح أن الزعيم نادرًا ما سيضطر للاعتماد على البدلاء بشكل كامل، كما حدث في مواجهة الشمال الليلة، لكن في الوقت ذاته، غياب لاعب واحد أساسي سيظهر الفارق الكبير في مستوى الفريق الجماعي بشكل واضح حتى وإن تحققت الانتصار.

    هذا العوار في الهلال يتضح خاصةً في وسط الملعب، فقائمة الفريق كاملة لا تضم لاعب واحد قادر على تعويض غياب أي من الثنائي روبن نيفيش أو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش .. حتى مع تراجع مستواهما مؤخرًا، فوجودهما أفضل من غيابهما في كافة الأحوال في ظل عدم وجود البديل الكفء.

    ربما هذا العيب هو ما يتشارك به الهلال مع كافة منافسيه سواء النصر، الاتحاد أو الأهلي، فجميعهم يشتكون من الصف الثاني للفريق، وهي ضريبة اكتساح الأجانب لدوري روشن السعودي وتراجع مستوى اللاعب المحلي.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • شكرًا يوسف أكتشيتشيك!

    رغم جُل السلبيات التي ظهرت في مباراة الهلال والشمال الليلة إلا أن هذا لا ينفي وجود من يستحق الشكر من الموج الأزرق..

    الحديث هنا عن المدافع التركي يوسف أكتشيتشيك، الذي أنقذ مرمى الفريق من هدفين محققين، بجانب لعبه دورًا في هدف الهلال الوحيد في المباراة.

    البداية كانت في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، حيث ارتمى التركي بجسده أمام المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، حارمًا إياه من هدف محقق أمام المرمى تمامًا.



    وفي الدقيقة 87 من عمر المباراة، استبسل أكتشيتشيك مرة أخرى، بعدما لعب دور الحارس المتقدم محمد العويس، وتصدى لتسديدة بونجاح من على خط المرمى.



    بينما كان اللاعب نفسه هو من بدأ الهجمة المرتدة في هدف الهلال الوحيد، حيث ضغط على بونجاح وقطع الكرة من على طرف وسط ملعب الهلال، لتنتهي الهجمة بتسديدة سالم الدوسري في شباك الشمال.



    بلغة الأرقام، قام صاحب الـ20 عامًا بقطع الكرة خمس مرات، مع النجاح في 5 تدخلات من أصل 7، فيما منع تسديدتين، وشتت الكرة من مناطق الخطورة ثلاث مرات، ناهيك عن تفوقه في المواجهات الثنائية الأرضية (10 من 12)، و(2 من 2) في المواجهات الهوائية.

    هذا التألق رغم أن التركي الشاب لا يعد عنصرًا أساسيًا في تشكيل سيموني إنزاجي!