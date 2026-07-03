بعد أن أصبح لاعبًا حرًا من نادي روما عقب انتهاء عقده في 30 يونيو الماضي، قرر الجناح الهجومي المولود عام 1992 واللاعب السابق في ميلان ستيفان الشعراوي (الذي سعى إليه أيضًا نادي فينيسيا الصاعد حديثًا إلى الدوري الإيطالي) مواصلة مسيرته الكروية مع نادي الشباب في المملكة العربية السعودية. حيث ينتظره عقد مالي ضخم لمدة عامين بقيمة 10 ملايين يورو صافية في الموسم الواحد، وذلك بحسب "كالتشيو ميركاتو".
الشعراوي يرفض جنوى من أجل الشباب .. والنادي الإيطالي يستهدف نجم القادسية
دي روسي يفكر في دوفبيك ونجم القادسية
في غضون ذلك، يبحث نادي جنوى عن مهاجم جديد في سوق الانتقالات. ويطلب المدرب دانييلي دي روسي من نادي روما إعارة اللاعب الأوكراني أرتيم دوفبيك (مواليد 1997)، الذي كان قد أقنعه بالانتقال إلى إيطاليا في صيف عام 2024 بصفته هداف الدوري الإسباني مع فريق جيرونا.
وتتجه الخيارات البديلة لتعزيز خط هجوم جنوى نحو اللاعب الدولي المكسيكي خوليان كينونيس (مواليد 1997) الذي يلعب في صفوف نادي القادسيّة في المملكة العربية السعودية، أو اللاعب الجابوني بيير-إيميريك أوباميانج (مواليد 1989، تخرج من أكاديمية ميلان، ولعب سابقًا في أرسنال وبوروسيا دورتموند وبرشلونة وتشيلسي) الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي مرسيليا.
روما يركز على تريسولدي وجارناشو
بدوره، يتنافس روما مع أتلتيكو مدريد على المهاجم الألماني من أصل إيطالي نيكولو تريسولدي (مواليد 2004) الذي يلعب في صفوف نادي بروج البلجيكي، كما أجري استطلاعًا بشأن الجناح الأرجنتيني في تشيلسي، أليخاندرو جارناشو (مواليد 2004)، الذي لعب سابقًا في مانشستر يونايتد، شأنه شأن الإنجليزي ماسون جرينوود الذي يلعب حاليًا في مارسيليا، وهو الهدف الأول للمدرب جيان بييرو جاسبيريني.
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