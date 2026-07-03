الشعراوي يرفض جنوى من أجل الشباب .. والنادي الإيطالي يستهدف نجم القادسية

في غضون ذلك، يبحث نادي جنوى عن مهاجم جديد في سوق الانتقالات. ويطلب المدرب دانييلي دي روسي من نادي روما إعارة اللاعب الأوكراني أرتيم دوفبيك (مواليد 1997)، الذي كان قد أقنعه بالانتقال إلى إيطاليا في صيف عام 2024 بصفته هداف الدوري الإسباني مع فريق جيرونا.

وتتجه الخيارات البديلة لتعزيز خط هجوم جنوى نحو اللاعب الدولي المكسيكي خوليان كينونيس (مواليد 1997) الذي يلعب في صفوف نادي القادسيّة في المملكة العربية السعودية، أو اللاعب الجابوني بيير-إيميريك أوباميانج (مواليد 1989، تخرج من أكاديمية ميلان، ولعب سابقًا في أرسنال وبوروسيا دورتموند وبرشلونة وتشيلسي) الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي مرسيليا.







