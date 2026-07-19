انتهت مسيرة منتخب إنجلترا في كأس العالم، بنجاح باهر على أرض الملعب، لكن الاحتفالات التي أعقبت المباراة شابتها مواجهة بغيضة في "المنطقة المختلطة". فبعد الفوز المثير الذي حققه "الأسود الثلاثة"، بنتيجة (6-4) على فرنسا في مباراة الميدالية البرونزية، التي أُقيمت في ملعب "هارد روك" في ميامي، اضطرت الشرطة إلى التدخل أثناء مؤتمر صحفي مع قائد الفريق هاري كين.
فيديو | الشرطة تفاجئ هاري كين بعد فوز إنجلترا بـ"برونزية" كأس العالم التاريخية!
اندلعت الفوضى أثناء مقابلة كين
ووقع الحادث بينما كان كين يتحدث إلى وسائل الإعلام في "المنطقة المختلطة"، متحدثًا بشأن الأداء التاريخي الذي ضمن لإنجلترا أفضل نتيجة لها على الإطلاق خارج أراضيها. وأثناء حديث القائد، تصاعد التوتر بين أعضاء الوفد الصحفي الذين كانوا يقفون أمامه مباشرةً.
ويزعم بأن مجموعة من الصحفيين الإنجليز قاموا بحجب الصحفي المحلي ودفعه جسديًا لمنعه من التصوير. ووصلت المواجهة إلى حد الاشتباك الجسدي، مما تسبب في تعطيل سير المقابلة، وجذب انتباه ممثلي وسائل الإعلام الآخرين وموظفي الأمن في البطولة.
ومع اشتداد حدة الدفع، طلب الصحفي المحلي المساعدة من ممثلي الفيفا وضباط شرطة ميامي المتمركزين في أنحاء الملعب. وتُظهر اللقطات التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ضابط شرطة يدخل المنطقة المزدحمة ويقوم في النهاية بمرافقة أحد الأفراد إلى خارج الملعب في محاولة لاستعادة النظام وتهدئة النزاع.
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كين يتحدث عن الميدالية البرونزية التاريخية
ورغم حالة الضجيج التي أحاطت بمقابلته، أعرب قائد منتخب إنجلترا عن فخره الكبير بإنجازات الفريق طوال البطولة. وفي خضم حديثه عن الفوز بنتيجة (6-4) على "البلوز"، ركز كين على أهمية هذه النتيجة في تاريخ كرة القدم الوطنية.
وقال مهاجم بايرن ميونخ: "أنا فخور حقًا. هذا هو أفضل ترتيب لنا منذ 60 عامًا، وأفضل نتيجة لنا على الإطلاق خارج أراضينا. إن إنهاء البطولة بميدالية هو أقل ما نستحقه مقابل كل الجهد الذي بذلناه".
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الدعم لتوماس توخيل
بالإضافة إلى مناقشة المباراة، سُئل هاري كين عن تأثير المدير الفني توماس توخيل، الذي واجه انتقادات من قبل العديد من الشخصيات السياسية والعامة، وسارع كين إلى الدفاع عن أداء مدربه في أولى بطولة له، مؤكداً أن إدارة المنتخب الوطني تتطلب فترة من التعلم.
وقال القائد بحزم: "لقد كان رائعًا من وجهة نظر اللاعبين. كانت هذه أول بطولة له، وسوف يتعلم منها".
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انتقادات إلى مدرب إنجلترا
وكان توماس توخيل، قد تلقى العديد من الانتقادات، والتي زادت حدتها بعد الخسارة أمام الأرجنتين، في نصف نهائي المونديال، بنتيجة (1-2)، حيث تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الأداء الدفاعي البحت الذي شاب أداء الأسود الثلاثة، في ليلة ريمونتادا ميسي ورفاقه.
ورغم ذلك، إلا أن المنتخب الإنجليزي قدم ليلة مبهرة، أمام نظيره الفرنسي، حيث انتزع منه الميدالية البرونزية، في مباراة مثيرة شهدت 10 أهداف، ليحقق أفضل نتيجة منذ 60 عامًا، وتحديدًا من فوز الأسود باللقب في نسخة 1966.
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