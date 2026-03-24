الشرطة تعتقل رجلاً يبلغ من العمر 63 عاماً بتهمة الاعتداء بدوافع عنصرية، بعد أن أصيب نجمان من فريق برينتفورد بجروح دامية إثر تدخلهما لوقف الهجوم

أفادت صحيفة «التلغراف» أن رجلاً يبلغ من العمر 63 عاماً تم احتجازه عقب تحقيق في شجار عنيف وقع في شارع «كوينز رود» في ريتشموند.

وأكدت شرطة العاصمة يوم الثلاثاء أن الشخص تم اعتقاله للاشتباه في ارتكابه جريمة الاعتداء البسيط، ومحاولة الإضرار بالممتلكات، وجريمة الإخلال بالنظام العام مع تفاقمها بسبب العنصرية. وقد أُفرج عنه بكفالة في انتظار استمرار التحقيقات.

كما حددت السلطات هوية ضحية ثانية يُزعم أنها تعرضت لإساءة لفظية ذات طابع عنصري خلال نفس الفترة الزمنية.

وقد بدأت التحقيقات بعد استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 2 صباحًا يوم الأحد، بعد وقت قصير من عودة فريق برينتفورد إلى لندن عقب مباراته في الدوري الممتاز ضد فريق ليدز يونايتد.