الشرطة تعتقل رجلاً يبلغ من العمر 63 عاماً بتهمة الاعتداء بدوافع عنصرية، بعد أن أصيب نجمان من فريق برينتفورد بجروح دامية إثر تدخلهما لوقف الهجوم
الشرطة تؤكد إلقاء القبض
أفادت صحيفة «التلغراف» أن رجلاً يبلغ من العمر 63 عاماً تم احتجازه عقب تحقيق في شجار عنيف وقع في شارع «كوينز رود» في ريتشموند.
وأكدت شرطة العاصمة يوم الثلاثاء أن الشخص تم اعتقاله للاشتباه في ارتكابه جريمة الاعتداء البسيط، ومحاولة الإضرار بالممتلكات، وجريمة الإخلال بالنظام العام مع تفاقمها بسبب العنصرية. وقد أُفرج عنه بكفالة في انتظار استمرار التحقيقات.
كما حددت السلطات هوية ضحية ثانية يُزعم أنها تعرضت لإساءة لفظية ذات طابع عنصري خلال نفس الفترة الزمنية.
وقد بدأت التحقيقات بعد استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 2 صباحًا يوم الأحد، بعد وقت قصير من عودة فريق برينتفورد إلى لندن عقب مباراته في الدوري الممتاز ضد فريق ليدز يونايتد.
نجوم برينتفورد يحظون بالإشادة لشجاعتهم
وأفادت التقارير أن لاعبي الفريق الأول، اللذين لم يتم الكشف عن اسميهما، شاهدا وقوع الاعتداء وتدخلا لوقفه. وعلى الرغم من المخاطر التي تهدد سلامتهما الشخصية، هرعا لمساعدة رجل كان مستهدفاً في ما وُصف بأنه مواجهة ذات دوافع عنصرية. ورغم أن تدخلهما حال دون تعرض الضحية الرئيسية لمزيد من الأذى، إلا أن اللاعبين أصيبا بجروح نزفت دماً جراء الشجار الذي تلا ذلك.
لحسن الحظ، لم يُصب أي من اللاعبين بإصابات خطيرة تستدعي دخول المستشفى أو تلقي علاج طبي طويل الأمد. ووصفت التقارير كلا اللاعبين بأنهما "بصحة جيدة تمامًا" بعد هذه المحنة.
تمكن اللاعبان من التواجد في لندن في تلك الساعة لأن الفريق كان قد سُمح له بترتيب رحلاته بنفسه من إيلاند رود، حيث كان العديد من اللاعبين يستعدون للانطلاق للالتحاق بمنتخباتهم الوطنية.
فريق «بيز» يحلق عالياً رغم الأحداث الدرامية خارج الملعب
تحت قيادة كيث أندروز، كان فريق برينتفورد المفاجأة السارة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز. بعد أن توقع العديد من المحللين أن يخوض الفريق معركة الهبوط في بداية الموسم، يجد «البيز» أنفسهم الآن في صدارة المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
ويحتل الفريق حالياً المركز السادس بفارق نقطتين فقط عن تشيلسي، و3 نقاط عن ليفربول الذي يحتل المركز الخامس.
وقد اعتُبر التعادل السلبي في ملعب إيلاند رود خلال عطلة نهاية الأسبوع نتيجة إيجابية، حيث سمح للفريق بالحفاظ على زخمه في الوقت الذي خسر فيه الأندية المنافسة نقاطاً.
أدى الصعود السريع للنادي في الترتيب إلى تحويله إلى منافس حقيقي على المراكز الأوروبية، وسيشكل إنهاء الموسم بنجاح إنجازاً تاريخياً للفريق الذي يتخذ من غرب لندن مقراً له.
ما هي الخطوة التالية لفريق برينتفورد؟
من المقرر أن يعود فريق برينتفورد إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في 11 أبريل، عندما يستضيف فريق إيفرتون على ملعب «جي تيك كوميونيتي».
وبعد ذلك، تنتظره قائمة مباريات صعبة، بما في ذلك مواجهة حاسمة ضد مانشستر يونايتد قد تكون حاسمة في سعيه لتأمين مكان في البطولات الأوروبية للموسم 2026-27.