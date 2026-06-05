الشباب يعقد الوضع أكثر: ملف كريم بنزيما في الهلال.. 3 حلول والتصعيد القانوني ممكن

بات مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، "لغزًا كبيرًا" في الشارع الرياضي السعودي؛ وذلك بعد أقل من 6 أشهر فقط، على انضمامه إلى عملاق الرياض الهلال.

نعم.. الهلال تعاقد مع بنزيما، في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ وبعقدٍ لمدة موسم ونصف، حتى 30 يونيو 2027.

لكن.. النجم الفرنسي البالغ من العمر 38 سنة، خيب الآمال المعقودة عليه، خلال الأشهر القليلة الماضية؛ بدرجة أن جماهير الزعيم الهلالي أطلقت "صافرات الاستهجان" ضده، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

ليس هذا فقط، حيث تزايدت الأخبار في الأيام القليلة الماضية، بشأن رغبة الهلال في التخلص من بنزيما؛ مع تأكيدات من موقع "365Scores" على أن المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي أبلغ رئيس النادي الأمير نواف بن سعد، أن هذا اللاعب فُرِض عليه ولا يحتاجه فنيًا.

ووسط كل هذا الجدل؛ بات علينا أن نستعرض الآن، السيناريوهات المحتملة في مستقبل كريم بنزيما مع الهلال..