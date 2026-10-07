"أهتم الآن بالشباب" .. جورج جيسوس يرد ببرود على اتهامات كريستيانو رونالدو بعد مغادرة معسكر البرتغال!

في أول رد فعل رسمي له عقب الأزمة العاصفة التي ضربت معسكر المنتخب البرتغالي، أظهر المدرب المخضرم هدوءًا يحسد عليه تجاه الاتهامات القوية التي وجهها له الأسطورة كريستيانو رونالدو.

وخلال تواجد طاقم قناة "سي إم تي في" أمام منزله في منطقة أرويرا، سُئل جيسوس عن رأيه في البيان الذي نشره "الدون" عبر حساباته الرسمية، فما كان من المدرب البالغ من العمر 72 عامًا، إلا أن قلل من شأن التوقيت، مشيرًا إلى انشغاله بمتابعة الفئات السنية للمنتخب (منتخب تحت 21 عامًا)، ومؤكدًا أنه لم يجد الوقت الكافي للاطلاع على محتوى الرسالة النارية التي هزت الأوساط الرياضية في البرتغال.

وعند مواجهته بأسئلة الصحفيين حول التفاصيل التي ذكرها رونالدو، قال جيسوس: "لم أره، كنت أشاهد مباراة منتخب تحت 21 عامًا".

وأضاف في تصريح لاحق نقلته صحيفة أبولا: "كنت في ليريا أشاهد مباراة المنتخب الوطني تحت 21 عامًا ضد تشيكيا، سأقرأ البيان الآن، وليس لدي ما أقوله في الوقت الحالي".



