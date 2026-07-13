"هناك عاصفة تهدف لاستغلال الأزمة المالية للنصر وهي في البداية" .. هكذا يزعم الخبير القانوني النصراوي خالد الشعلان في ظل تحرك عدة أندية لخطف نجوم العالمي، بالتزامن مع معاناته المالية الحالية التي تعيقه عن إبرام صفقات جديدة بل وربما في الحفاظ على من يمتلكهم حاليًا.
ليس عبدالرحمن غريب | بعد الشباب والدرعية .. "عاصفة" من الاتحاد تسعى لخطف نجم النصر استغلالًا لأزمته المالية
ما القصة؟
العالمي يعاني من أزمة مالية طاحنة خلال الفترة الحالية، تجعله عاجزًا عن دفع رواتب لاعبيه بشكل كامل، إذ حصل عدد من اللاعبين عن راتب يونيو الماضي منقوصًا، بحسب صحيفة "الرياضية".
كذلك زعمت الصحيفة نفسها أن شركة النصر تعلق الدخول في أي مفاوضات مع لاعبين جدد خلال الفترة الحالية، لحين وضوح الوضع المالي للنادي.
وبحسب بعض المصادر، يبدو أن صفقة المهاجم الكولومبي جون دوران الذي انضم للعالمي في شتاء 2025 مقابل 77 مليون يورو، ويعجز النصر حاليًا عن التخلص منه، هي السبب الرئيس في تلك الأزمة.
"عاصفة تهدف إلى استغلال الأزمة المالية للنصر"
خلال الأيام الماضية، ارتبط اسم أكثر من لاعب بالنصر بالرحيل إلى أندية مجاورة..
أحد هؤلاء اللاعبين هو الحارس نواف العقيدي، حيث أكدت صحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي الشباب خاطبت نظيرتها في النصر، للحصول على خدمات الأول خلال الصيف الجاري.
كذلك أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن نادي الدرعية قدم عرضه للنصر للتعاقد مع الظهير سالم النجدي سواء على سبيل الإعارة أو شراء نهائي.
من جانبه، أعاد الخبير القانوني النصراوي خالد الشعلان نشر الخبرين، معلقًا عبر حسابه على منصة "إكس": "هناك عاصفة تهدف إلى استغلال الأزمة المالية بالنصر. وهي في البداية، ومصدرها معروف، لكن النصراوي يقول (معصي)، تعتقدون بأننا لا نعلم، و(معصي) يتحقق هدفكم".
وأشار الشعلان في تغريدته للرباعي الهلال، الأهلي، الاتحاد والشباب، ويبدو أن العميد قد دخل على هذا الخط بالفعل..
الاتحاد يسعى لخطف عبدالإله العمري
الجديد في "العاصفة" المزعومة من خالد الشعلان، كشفه الصحفي الرياضي صالح عمر الأحمد، مؤكدًا أن نادي الاتحاد دخل بقوة في مفاوضات مع النصر، للتعاقد مع المدافع عبدالإله العمري في الميركاتو الصيفي الجاري.
العمري في الأساس هدف للنصر منذ صيف 2025 بعدما قضى موسم 2024-25 معارًا له، لكن العالمي تمسك بعودته من جديد رافضًا التفريط به.
وقد ساهم العمري بالفعل في قيادة النصر لحصد لقب دوري روشن السعودي 2025-26 مع تألقه بشكل كبير، الذي تواصل حتى مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026 رغم النتائج الجماعية المخيبة.
ميركاتو النصر 2026
حتى الآن لم يفرط النصر في أي من لاعبيه باستثناء رحيل لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بالتزامن مع نهاية عقده.
كذلك لم يتم بعد حسم مصير عقدي الثنائي عبدالرحمن غريب وراغد النجار، حيث انتهت بالفعل في يونيو الماضي.
بينما استعاد النصر عدد من لاعبيه بعد نهائي إعاراتهم كهارون كمارا، ماجد قشيش، البرازيلي ويسلي والكولومبي جون دوران.
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