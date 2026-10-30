من "الانسحاب بدري" إلى "قلها لا تستحي"!.. الشباب يحوّل ليلة الأهلي لكابوس بـ"سلسلة منشورات ساخرة"

ولكي تفهم قصة سخرية نادي الشباب عزيزي القارئ؛ فهذه ليست المرة الأولى التي يفوز فيها الليث (6-1) على عملاق جدة الأهلي، عبر تاريخهما الكروي الطويل.
نعم.. نحن نتذكر ليلة 18 أبريل 2008 الشهيرة، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
آنذاك، عاش الأهلي واحدة من أغرب الليالي في تاريخ الكرة السعودية؛ فبعد التأخر بنتيجة (1-6) أمام الشباب، خرج أربعة لاعبين في صفوف "الراقي" من أرضية الملعب في أوقات متفرقة، بداعي عدم القدرة على استكمال المباراة بسبب الإصابة، وذلك بالإضافة إلى طرد حارس المرمى ياسر المسيليم في الدقيقة 64.
وبناءً على ذلك.. لم يتبقَّ داخل الملعب العدد القانوني اللازم لاستمرار المباراة، والمحدد بسبعة لاعبين على الأقل لكل فريق؛ ليقرر الحكم عبدالرحمن العمري إنهاء اللقاء في الدقيقة 89، قبل انتهاء وقته الأصلي.
والأغرب أن اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم لم تعتمد خسارة الأهلي اعتباريًا (0-3)، بل قررت تثبيت النتيجة الفعلية (6-1)؛ استنادًا إلى المادة "22/9" من لائحة المسابقات والعقوبات، التي تنص على اعتماد النتيجة المسجلة إذا كانت أكبر من نتيجة الخسارة الاعتبارية.