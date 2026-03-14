السير جيم راتكليف يعلن رأيه بشأن مايكل كاريك، وقد تشكل إجابته الصريحة دفعة قوية لآمال المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد في الحصول على المنصب بشكل دائم

وفي أول تصريح علني له عن كاريك منذ تعيينه، قال راتكليف لشبكة "سكاي سبورتس نيوز": "إنه يقوم بعمل ممتاز، نعم، بالتأكيد."

تحت قيادته، حصد مانشستر يونايتد في آخر ثماني مباريات عدد نقاط أكثر من أي فريق آخر في الدوري. يبدو أن المدرب البالغ من العمر 44 عاماً قد وجد صيغة النجاح التي عجز أسلافه عن إيجادها، رغم أن النادي لا يزال حذراً بشأن الدخول في التزامات طويلة الأمد.