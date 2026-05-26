Goal.com
مباشرالتذاكر
GOAL ONLY Sweden preview gfxGoal AR, Gemini
علي رفعت

السويد.. لغز الاستسلام البشري في ستوكهولم ومنتخب يريد إعادة شق طريقه للمنصات!

فقرات ومقالات
المنتخبات كما لم تعرفها من قبل!
السويد
كأس العالم

ماذا كنت تعرف عن السويد قبل قراءة تلك الأسطر؟!

إذا بحثت في علم النفس عن واحدة من أغرب الظواهر التي تفسر السلوك البشري فلن تجد أشهر من مصطلح متلازمة ستوكهولم الذي بات علامة مسجلة باسم العاصمة السويدية. 

الحكاية لم تكن مجرد فرضية علمية بل ولدت من رحم حادثة سطو مسلح شهيرة وقعت عام 1973 داخل بنك كريديت بانكين في ساحة نورمالمستورج بوسط ستوكهولم.

قام أحد المجرمين باحتجاز أربعة موظفين كرهائن لمدة ستة أيام كاملة تحت تهديد السلاح، لكن الغريب والمدهش الذي صدم الشرطة والعالم وقتها هو أن الرهائن طوروا تعاطفًا وجدانيًا شديدًا مع الخاطف، لدرجة أنهم دافعوا عنه ورفضوا الشهادة ضده في المحكمة بل وقاموا بجمع أموال للدفاع عنه بعد القبض عليه.

تحولت هذه الواقعة الغريبة إلى دراسة عالمية تفسر كيف يمكن للضحية أن تحب جلادها، لتصبح ستوكهولم واجهة لأعقد الأسرار النفسية في التاريخ الحديث.

هل نجحنا في جذب انتباهك عزيزي القارئ أم أنك لا تفضل حكايا علم النفس والرهائن وتتساءل متى ينتهي الكاتب من رصد هذه التفاصيل النفسية وينتقل إلى عالم كرة القدم الذي نجتمع من أجله هنا، دعنا نترك متلازمة ستوكهولم وخباياها خلفنا وننطلق سريعًا نحو المستطيل الأخضر لنستكشف حكاية منتخب السويد.

لو كنت مهتم عزيزي بمعرفة المزيد عن الحادثة فإليك وثائقي عنها، لكن أرجوك تابعه بعدما تنتهي من تلك الأسطر.


  • Sweden v Poland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    البلد.. الجغرافيا الباردة والهدوء الخادع


    بعيدًا عن الحقائق الجغرافية التقليدية المحفوظة في كتب المدارس عن كونها أحد أكبر بلدان شمال أوروبا ومساحات غاباتها الممتدة التي تصيب من يقرأها بالملل فإن الرابط الحقيقي بين ثقافة السويد وكرة القدم هو الانضباط الصارم الممزوج بالهدوء.

    الشعب السويدي يتعامل مع ملاعب الكرة بنفس منطق التخطيط لمدنهم، هدوء تام وثقة مفرطة قد تصل بالخصوم إلى مرحلة تشبه المتلازمة النفسية، حيث يستدرجك المنتخب الأصفر بأدائه البارد والمنظم حتى تجد نفسك مستسلمًا تمامًا لتكتيكاتهم الصارمة دون أن تدري.


    • إعلان
  • FBL-USA-WC1994-SWEDEN-BULGARIAAFP

    المنتخب.. محاولة جادة لإعادة أمجاد وصيف العالم


    يمتلك المنتخب السويدي تاريخًا عريقًا ومحترمًا في المحافل الدولية، حيث يظل إنجازه الأبرز والأعظم في تاريخ مشاركاته بكأس العالم هو الحصول على مركز الوصيف والميدالية الفضية في نسخة 1958 التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، عندما تأهل للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام برازيل بيليه، بالإضافة إلى تحقيقه المركز الثالث في نسختي 1950 و1994.

    الجيل الحالي يحمل على عاتقه إثبات جدارته دون الاختباء خلف عباءة الأساطير السابقين، حيث يدخل أحفاد الفايكنج المعترك المونديالي بطموحات كبيرة متسلحين بقوة هجومية مرعبة تنشط في أقوى دوريات العالم لفرض أسلوبهم البدني والمنظم مجددًا.


  • Viktor Gyokeres Arsenal 2:1Getty/GOAL

    من اللاعب الذي يجب أن تتابعه في السويد؟

    يتصدر المشهد الهجومي للمنتخب السويدي المهاجم القناص فيكتور جيوكيرس، نجم نادي أرسنال الإنجليزي والبالغ من العمر 27 عامًا، والذي يدخل البطولة بأعلى معنويات ممكنة كونه بطل الدوري الإنجليزي بعد موسم تاريخي سجل فيه 14 هدفًا وصنع هدفًا في 35 مباراة.

    ويمتاز جيوكيرس بالقوة البدنية المرعبة والحاسة التهديفية العالية التي تجعله المهاجم الذي تخشاه قوى العالم.

    ويبرز بجانبه الرفيق ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول البالغ من العمر 26 عامًا، ورغم أن قيمته السوقية تصل إلى 100 مليون يورو، إلا أنه يأتي في مرتبة أقل نسبيًا بسب عدم تحقيقه للمأمول والمتوقع منه تمامًا في موسمه الأول بقميص الريدز، حيث اكتفى بتسجيل 3 أهداف خلال 14 مباراة وعانى من ضربات بدنية عديدة وإصابات، ومونديال 2026 يمثل له الفرصة المثالية للانفجار مجددًا وإثبات جدارته الفنية.


  • Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    موهبة تستحق المتابعة

    تتجه الأنظار كلها نحو الجوهرة الشابة لوكاس بيرجفال، لاعب وسط نادي توتنهام الإنجليزي البالغ من العمر 20 عامًا فقط.

    بيرجفال يمثل مستقبل خط الوسط السويدي بما يمتلكه من رؤية ثاقبة للملعب وقدرة عالية على التحكم في ريتم اللعب وصناعة الفرص بدقة متناهية، وهو الاسم الشاب الأبرز المتوقع توهجه بشدة وصناعة الفارق كعنصر تكتيكي مرن في حسابات الإدارة الفنية.


  • sweden(C)Getty Images

    حظوظ السويد في البطولة

    تخوض السويد منافسات دور المجموعات ضمن المجموعة السادسة وتنتظرها ثلاث مواجهات صعبة يجب التعامل معها بذكاء تكتيكي كبير.

    تبدأ رحلة أحفاد الفايكنج بالمباراة الافتتاحية الأولى ضد تونس التي فازت في آخر مبارياتها على البطل السابق والوصيف الحالي المنتخب الفرنسي.

    وفي الجولة الثانية، يصطدم المنتخب السويدي بمنتخب هولندا في لقاء يتسم بالقوة الفنية الكبيرة وهو الاختبار الذي سيحدد ملامح الصعود بشكل كبير.

    وتختتم السويد مباريات المجموعة باللقاء الأصعب والمصيري في الجولة الثالثة ضد منتخب اليابان في مواجهة شرسة ستحدد صدارة المجموعة وهويتها.

    حظوظ السويد في التأهل تبدو صعبة نوعًا ما بالمقارنة مع هولندا المرشح الدائم واليابان التي اعتادت احراج الكبار في السنوات الأخيرة.


المباريات الودية
النرويج crest
النرويج
NOR
السويد crest
السويد
السويد