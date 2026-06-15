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Yasin Ayari gfx (Goal only)Getty/gemini
هيثم محمد

تونس والسويد | وكأن مباراة فرنسا لم تكن .. "آفة العرب" تعود والعياري يقلب المواجع!

فقرات ومقالات
السويد ضد تونس
السويد
تونس
كأس العالم
ياسين اياري

مشاكل متكررة لتونس

18 مباراة سابقة لعبتها تونس في كأس العالم، آخرها كان أفضلها في قطر عندما فازت نسور قرطاج على فرنسا بهدف نظيف، مباراة الانتصار فيها لم يكن كافيًا للعبور صحيح، ولكن ظن الكثيرون أنه إعلان عن مرحلة جديدة للفريق بالمونديال.

اليوم، ضد السويد وكأن مباراة فرنسا تلك لم تكن، وتأكدت المخاوف التي ظهرت عقب ودية بلجيكا والخسارة بخماسية بأن مشاكل الماضي قد عادت، و"آفة العرب" حضرت، فماذا حدث فجر الإثنين في هزيمة تونس ضد السويد بنتيجة 5-1؟

  • آفة العرب تضرب تونس

    هي "آفة العرب" في المونديال التي يفترض أن المغرب أنهاها بعروضه في قطر وأكدها ضد البرازيل، وفعل مثله تونس ضد فرنسا كما ذكرنا قبل ثلاث سنوات، ولكن في خمس وأربعين دقيقة أولى ضد السويد عاد الأمر، ونقصد اللعب ضد الأوروبيين باحترام مبالغ وحسابات تكتيكية معقدة، النتيجة؟ تونس ثاني منتخب إفريقي يتلقى أربعة أهداف في مباراته الافتتاحية بكأس العالم منذ مصر في 1934 ضد المجر والخسارة 4-2، والخسارة الأثقل في تاريخ تونس بالمونديال.

    لعبت تونس بتخوف واضح من فريق جراهام بوتر، تراجع دفاعي مبكر غير مبرر واحترام زائد، مع العلم أن هذا فريق أوروبي بنجوم مثل أليكساندر إيساك وفيكتور جيوكيريس صحيح، ولكن تأهل فقط بفضل ملحق وبطاقة من دوري الأمم دون أي فوز بمجموعته، وفجر الإثنين تراجع صبري اللموشي المبالغ حوله وكأنه فريق 1994 بالأراضي الأمريكية!

    ليس مفهومًا أن تلعب الوديات برباعي في الخلف ثم تتحول ضد السويد لخماسي بالخلف وتبدأ المباراة بصبغة دفاعية، والنتيجة هدفان في أول نصف ساعة كانت مهدرة في ظل التراجع النفسي قبل الفني ضد السويديين.

    حتى بعد تسجيل هدف رقيق كان يفترض أن يتحسن الفريق في الشوط الثاني ويلعب بحسابات أقل، ولكن استمر اللعب بحسابات وعدم وجود "شجاعة" في اللعب ضد فريق "عادي"، ولذا كان الشعور طوال المباراة بأن تونس تعطي هذا الفريق السويدي أكبر من حجمه بكثير.



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  • Rani Khedira TunisieGetty Images

    راني خضيرة .. أين الإضافة؟

    في مارس الماضي، اختار راني، شقيق بطل العالم مع ألمانيا سامي، خضيرة تمثيل منتخب تونس بعد مشوار مع الفئات السنية للمانشافت، ومشوار حافل في البوندسليجا مع شتوتجارت، لايبزيج، أوجسبورج، وأونيون برلين، ولذا كانت فكرة صبري اللموشي هي الاستفادة بتلك الخبرات وتكوين ثنائية في الوسط مع إلياس السخيري تعطي الفريق أفضلية دفاعية على الأقل.

    ولكن، ضد السويد لم تشعر بوجود خضيرة أو بتقديمه ما يستحق السعي وراء تجنيسه وحصوله على فرصة تمثيل تونس في أكبر المحافل، مجرد رقم في الملعب دون إضافة حقيقية لا هجوميًأ ولا دفاعيًا.

    ولكن حتى لا نحمل خضيرة المسؤولية فقط، ماذا كان يفعل السخيري؟ صاحب الخبرات في البوندسليجا تسبب في الهدف الثالث بخطأ فادح، ولكن قبلها هو الآخر كان دون المستوى، ولم يلعب دوره في بناء اللعب من الخلف، ليبقى حنبعل المجبري هو النقطة المضيئة الوحيدة في خط وسط تونس، والوحيد الذي استمر في محاولة بناء الهجمات وصناعتها.

  • العياري يزيد الجراح

    تعجب البعض من احتفال ياسين العياري لاعب السويد بعد هدفه المميز بالدقيقة السابعة بالسجود ثم الاعتذار لأن الكثيرين لا يعرفون أنه من أصل تونسي مغربي ولكن اختار تمثيل السويد حيث وُلد في سولنا، وبعد إصرار من والده التونسي الذي في 2021 بحسب "بن جيكوبس" دفعه لاختيار موطن ولادته لأنها البلاد التي احتضنته وتطور فيها، وقد كان، وإن كان احتفل بقوة عقب هدفه الثاني والخامس للسويد بتسديدة أخرى من بعيد، تخصصه الشخصي.

    متوسط ميدان برايتون سجل هدفًا بتسديدة مميزة من بعيد ولكن ككل ومثل فريقه لم يبهر، واستغل خطأ عبد المهيب الشماخ حارس تونس الذي يتحمل مسؤولية هذا الهدف والتالي من إيساك، صحيح هدفان بمهارة في التسديد من لاعبي السويد، ولكن يمكن التصدي لهما.





  • السويد جويكيريس وإيساك وكفى

    لا تخدعك النتيجة، فهذا المنتخب السويدي كما أشرنا سابقًا عبر بصعوبة للمونديال، وضد تونس أكد الفوارق الفنية بينه وبين بقية ممثلي القارة العجوز، فهو لا يملك نجومًا باستثناء ثنائي هجومه إيساك وجيوكيريس، والأخير الذي سجل هدفه رقم 16 في آخر 15 مباراة مع المنتخب، ليواصل مستوياته المميزة في ختام الموسم مع آرسنال.

    لا يبشر هذا الفريق السويدي بالذهاب بعيدًا، ولكن تعادل اليابان وهولندا في تلك المجموعة جعله يضع قدمًا في الدور المقبل، كأحد أفضل ثوالث على الأقل، ولكن هشاشة هذا الدفاع السويدي وغياب لاعب خط الوسط الفنان تجعله تحت رحمة مستوى الثنائي الهجومي الخارق في القادم.



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