التعادل بين السويد واليابان يعني أن ترتيب المجموعة هو صدارة هولندا وتلاعب المغرب، وصافة اليابان وتلاعب البرازيل، وعبور السويد كأفضل ثالث حسابيًا تأكد بانتظار تحديد هوية خصمها بدور ال32.

في تحليله للقاء على "فوكس"، أشاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بتطور منتخب اليابان تحت مدربه هاييمي مورياسو: "هذا الفريق لم يخسر بعد في كأس العالم ويملك شخصية وعقلية انتصارية، دوان وماييدا لاعبان رائعان ومتفاهمان للغاية، سوزوكي حارس كبير والفريق ككل لا يهاب أحد ويؤمن بنفسه، عندما سجلت اليابان أولًا ظننت بأن المباراة انتهت".

ضد المغرب، عانت البرازيل كثيرًا وقدم فريق كارلو أنشيلوتي عرضًا لا يليق بالسامبا، إذ واجه صعوبات للاستحواذ وكان اعتماده كبيرًا على المهارات الفردية لخطف النقطة، وضد اليابان سيكون الوضع مشابهًا إذا ظهر الفريق بنفس الشكل البطء والمفكك ضد أسود الأطلس، لأن مباراتي هايتي وإسكتلندا ليست بمقياس بالنظر لضعف الفريقين.

اليابان في الماضي كانت تعاني في كأس العالم ضد الكبار، في روسيا ودعت ضد بلجيكا رغم التقدم بهدفين نظيفين، وفي قطر تصدرت مجموعة تضم إسبانيا وألمانيا لتُهزم بركلات الترجيح أمام كرواتيا رغم تفوقها بالأداء، ولكن منذ ذلك الحين والفريق يتطور، فاز وديًا على إنجلترا بمارس، وهاهو يتعادل مع هولندا والسويد، بل ويكون الطرف الأفضل ضد الأوروبيين كعادته.

المنتخب الياباني أصبح يدرك أنه ند وقادر على مقارعة الكبار، ومباراة المغرب ستكون محفزًا له بأن البرازيل يمكن مجاراتها وليست بعبعًا، ولذا لن تكون مهمة فريق أنشيلوتي بالسهلة كما قد يظن البعض الذي يعتقد بأن الإيطالي وكتيبته البرازيلية سعداء بتفادي هولندا.







