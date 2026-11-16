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محمود خالد

تحية للصمود السوداني: جاكسون يظهر وجه البايرن رغم تألقه .. الإنقاذ جاء سعوديًا و45 دقيقة تحيي آمال كوليبالي!

فقرات ومقالات
السودان
السنغال
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
خاليدو كوليبالي
ديون لوبي

تحية إلى "صمود" المنتخب السوداني من قلب جوبا، أظهر شراسة صقور الجديان، في 45 دقيقة، رغم خسارته الدرامية أمام السنغال بنتيجة (2-4)، في لقاء الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.

ثنائية مبكرة ربما جعلتنا نظن لوهلة بأن الفوز في متناول كتيبة باتريك فييرا، عن طريق نيكولاس جاكسون والحاج ماليك ضيوف، في الدقيقتين 4 و22، إلا أن الشوط الثاني، شهد أداءً سودانيًا مبشرًا، بين استبسال دفاعي وضغط شرس، ليوقع الجزولي نوح وصلاح الدين عادل على ثنائية السودان، بالدقيقتين 52 و75، كما أحرز ياسر المزمل هدفًا آخر، ألغي بداعي التسلل، في الدقيقة 66، إلا أن باتي مبوب أنقذ بلاده من "الفخ" السوداني، بهدف وصناعة لبول ميندي، بالدقيتين 87 و90+1.

على الورق، خسر في ضيافته، ولكن الواقع أن الشوط الثاني "فقط" يجعلنا نتفاءل بقتالية أبناء السودان، وأن تذيل المجموعة العاشرة بثلاث نقاط، لا يعني بأن التأهل لكأس أمم إفريقيا بات مستحيلًا، فلا يزال الأمل موجودًا في مجموعة يتصدرها السنغال بـ10 نقاط، ثم موزمبيق ثانيًا وإثيوبيا "ثالثًا" بـ4 و3 نقاط.

وفيما يلي، يقدم موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء السودان والسنغال في مباراة الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية..

  • وجه جاكسون الآخر .. صفقة الحظ والنحس!

    قبل أيام، فاز نيكولاس جاكسون، بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر، بالدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة، ليجسّد مقولة "صفقة الحظ"، حيث بات أستون فيلا، الذي سجل معه أربعة أهداف في الشهر الماضي، بوابة القدر لنسيان تجربة حزينة مع بايرن ميونخ.

    ولكن، هناك وجهان لنيكولاس جاكسون، ظهرا في مباراة السودان؛ ليواصل طريق التألق في تصفيات إفريقيا، بثلاث أهداف وتمريرة حاسمة في أربع مباريات متتالية لم يغب فيها عن ترك بصمته، وإن جاءت الكرة عند قدمه، ولم يجد معها معاناة في التسجيل.

    الوجه الآخر: ما نراه في الدقيقة 45+3، حيث كان مهاجم فيلا في وضع انفراد تام، إلا أنه توقف لوهلة ثم سدد، فتمكن الحارس محمد مصطفى، من التصدي لها، وكأنه يعيد لنا "النسخة المستهترة"، التي أفسدت فرصة جددت آمال السودان في شوط ثانٍ تاريخي، وحرمت السنغال من قتل المباراة مبكرًا.

    ولكن، بحساب الأرقام، فإن مباراة السودان، كرّست قاعدة "صفقة الحظ والنحس"، الحظ الذي جعلت جاكسون في ظل استهتاره، يواصل انتفاضته التي أظهرها بقميص أستون فيلا، والنحس الذي قاد إيلمان ندياي، الذي يعيش معاناة مع مانشستر سيتي، يظهر بمستوى غير جيد، رغم انتشاره في منطقة الخصم، ودقة تمريراته القصيرة، التي فتح بها الكثير من المساحات، فيما عانى من الرقابة السودانية، وكذلك الصراع البدني مع القائد محمد أبو عاقلة.

  • شوط ينهي رحلة كوليبالي .. وآخر يُبقي آماله

    ربما يعيش خاليدو كوليبالي، الفترة الأصعب في حياته، بين أنباء اتجاه الهلال نحو عدم تجديد عقده، ومن ثمّ أخطائه الكارثية، التي أجبرت فييرا على إبقائه على مقاعد البدلاء، وكأن المؤشرات تقول له: حان وقت كتابة كلمة النهاية.

    فييرا قرر اعتماد الـ"4" مدافعين، وفي غياب كوليبالي، قدم مالانج سار، قلب دفاع نيوم، أداء دفاعيًا رائعًا، حرم السودانيين من الوصول للمرمى طوال الشوط الأول، ولكن ذلك لم يمنع صاحب الـ9 مساهمات دفاعية، من التراجع أمام انتفاضة أصحاب الأرض في الشوط الثاني، فبات يعاني أمام سباق السرعات، والانسجام، بالتزامن مع تبديلات كويسي أبياه، التي صنعت الفارق بدخول الجزولي نوح وياسر مزمل.

    سار أثبت بأنه "الصخرة" التي ينتظر أن يعتمد عليها السنغاليون في المرحلة المُقبلة، وأن كوليبالي في سباق العمر والجودة سيخسر، إلا أن 45 دقيقة ربما أظهرت الأزمة في دفاع السنغال بشكل عام، قبل أن يتفوق الأسد بلعبة النفس الطويل.

  • كلمة أخيرة..

    رباعية الجولة الماضية تكررت، إلا أنها لا تنفي فكرة أن المنتخب السوداني قدم أداءً رائعًا في الشوط الثاني، رغم أن دخول ديون لوبي، وسط ميدان الاتحاد، كبديل، قتل أي محاولة للعودة، بتمريرته البينية التي أظهرت ثغرة التقدم الدفاعي، وسجل منها مبوب هدفًا ثالثًا في وقت حاسم.

    وفي ظل استمرار غياب ساديو ماني، عن كتيبة باتريك فييرا، ما بين إصابته في التوقف الماضي، وغيابه هذا التوقف لظروف ولادة زوجته، فإن المنتخب السنغالي أظهر حاجته إلى شخصية القائد المحنك، الذي قدم موقفًا للتاريخ في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، ورغم عامل الخبرة والنفس الطويل الذي قدم له ثلاث نقاط إضافية، إلا أن أسود التيرانجا صنع مباراة غير مطمئنة أيضًا.

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