السوبر الأوروبي 2026: موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

يترقب عشاق الكرة الأوروبية مواجهة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، في بطولة كأس السوبر الأوروبي، والتي يستضيفها ملعب "ريد بول سالزبورج" في النمسا، في افتتاح الموسم القاري الجديد.

ويخوض باريس سان جيرمان اللقاء بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، بينما يشارك أستون فيلا بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي، في مواجهة مرتقبة لحسم لقب النسخة الـ51 من كأس السوبر الأوروبي.

ويسعى الفريقان لاستهلال الموسم الجديد 2026-2027 بأفضل صورة ممكنة، إذ يتطلع باريس سان جيرمان لإضافة لقب قاري جديد إلى خزائنه، في حين يأمل أستون فيلا في مواصلة نتائجه المميزة وتحقيق إنجاز تاريخي على حساب بطل أوروبا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي 2026 والقنوات الناقلة.