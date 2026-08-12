السوبر الأوروبي: أستون فيلا "دمر نفسه" أمام باريس سان جيرمان.. والانتقام من لويس إنريكي ليس سهلًا يا أوناي إيمري

تحت أضواء صاخبة، ومدرجات تهتز بشغف الجماهير؛ كتب العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان فصلًا جديدًا في تاريخه الكروي، برفع كأس السوبر الأوروبي 2026.

نعم.. باريس توج باللقب الأوروبي، مساء يوم الأربعاء؛ وذلك بعد فوزه الصعب على نادي أستون فيلا الإنجليزي، بهدفين مقابل واحد.

ثنائية الفريق الباريسي، جاءت بواسطة الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والفرنسي ديزيري دوي، في الدقيقتين 20 و61؛ بينما سجل المهاجم الصغير بريان مادجو هدف أستون فيلا الوحيد، في الدقيقة 45.

وبالتالي.. واصل باريس سان جيرمان تحت قيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي، تسيُّد القارة العجوز بـ"الطول والعرض"، في آخر عامين؛ بالحصول على دوري أبطال أوروبا "مرتين"، ومثلهما في السوبر.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز باريس على أستون فيلا..