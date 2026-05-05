Goal.com
مباشر
Legacy Senegal GFXGetty/GOAL

السنغال: من صدمة "اللعب النظيف" إلى منتخب صُنع للمجد!

إرث كأس العالم
كأس العالم
السنغال
فقرات ومقالات

هذا هو «ليجاسي»، سلسلة المقالات والبودكاست التي تقدمها GOAL في إطار العد التنازلي لبطولة كأس العالم 2026. كل أسبوع، نستكشف القصص والروح الكامنة وراء الدول التي تشكل هوية كرة القدم العالمية. هذا الأسبوع، نتابع "أسود تيرانجا" السنغالية عبر عقدين من الانتصارات والاضطرابات والتحولات - من المفاجأة الكبرى في عام 2002، إلى الخروج القاسي بسبب قاعدة اللعب النظيف في عام 2018، وصولاً إلى الصعود القاري الذي أعادهم أقوى في قطر.

في الأرشيف الضخم والمليء بالدراما لكأس العالم، كانت هناك حالات خروج قليلة بدت قاسية وهادئة في آن واحد، تماماً مثل خروج السنغال في 2018، حيث لم يكن هناك هدف في اللحظات الأخيرة، ولا ركلات ترجيح، ولا انهيار مفاجئ، بل مجرد "قاعدة"، سطر مدفون في أعماق كتيب قوانين "فيفا"، وإحصاء للبطاقات الصفراء، وبسبب ذلك، غادر أسود التيرانجا، حيث لم يُهزموا في الملعب، بل أقصاهم الانضباط.

كانت تلك المرة الأولى في التاريخ التي يُقصى فيها فريق بقاعدة "اللعب النظيف"، وهي تفصيلة تقنية عاقبت ضبط النفس بدلاً من التهور، والالتزام بدلاً من المصير، لكن بالنسبة للسنغال، لم تكن تلك اللحظة مجرد انكسار قلب، بل كانت نقطة تحول، وخطاً فاصلاً وضحاً بين ما كان وما يمكن أن يكون.

لأن قصة السنغال في كأس العالم ليست قصة فشل، بل هي قصة تطور، فمن الصدمة المدوية في 2002 إلى الحسابات القاسية في 2018، وصولاً إلى تشكيلة 2026 التي قد تكون الأقوى في أفريقيا حتى الآن، زأرت الأسود، ثم تعثرت، ثم أعادت ترتيب صفوفها ونهضت من جديد.

هذه ملحمتهم، المليئة بالمهارة والغضب، بالنجوم والندوب، بالإيقاع والمرونة، قصة فريق يرفض الاختفاء، يرفض أن يُنسى، ويرفض أن يُعرف بأي شيء أقل من العظمة.


  • Senegalese midfielder Pape Bouba Diop (L) celebratAFP

    هز العالم

    لم تكن البداية المونديالية للسنغال في 2002 تاريخية فحسب، بل كانت أسطورية، وحين وقعت في المجموعة الأولى مع حامل اللقب فرنسا، والدنمارك، والأوروجواي، كان المتوقع أن تكتفي السنغال بمقعد المتفرج، لكن في المباراة الافتتاحية، أذهلوا العالم أجمع.

    هدف بابا بوب ديوب في مرمى فرنسا، الدولة التي استعمرت السنغال سابقاً، حقق أكثر من مجرد فوز مفاجئ بنتيجة 1-0، بل أحدث زلزالاً ثقافياً.

    بقيادة القائد أليو سيسيه، لعب المنتخب السنغالي بثقة ووحدة وفرح، حيث رقصوا بعد الأهداف وضغطوا بجرأة، وتعادلوا لاحقاً مع الدنمارك والأوروجواي، ثم هزموا السويد في دور الـ16 بهدف ذهبي.

    وصلت السنغال إلى ربع النهائي لتكون ثاني فريق أفريقي يحقق ذلك بعد الكاميرون في 1990، وانتهت رحلتهم أمام تركيا، لكن الرسالة كانت واضحة، وهي أن أفريقيا قادرة على المنافسة، فالسنغال لم تكن مجرد مفاجأة، بل كانت إعلاناً عن قوة.

    تلك التشكيلة في 2002 أصبحت أسطورية، بأسماء مثل ديوب، الحاج ضيوف، خليلو فاديجا، توني سيلفا، فلم يكونوا مجرد لاعبين، بل كانوا رواداً، ولا يزال إرثهم يتردد صداه في كل قميص سنغالي يُرتدى اليوم.


    • إعلان
  • FBL-WC2010-SEN-GAMAFP

    صمت طويل

    بعد عام 2002، ارتفع سقف التوقعات، لكن الفصل التالي للسنغال كان الصمت، حيث فشلوا في التأهل لكؤوس العالم 2006 و2010 و2014، وهو عقد من الغياب بدا وكأنه نفي طويل.

    كانت الأسباب معقدة، حيث لعبت السياسات الداخلية، وعدم استقرار التدريب، والفجوة بين الأجيال دوراً في ذلك، كما تلاشى سحر عام 2002 وعانت السنغال لتجد إيقاعها مرة أخرى.

    ومع ذلك، كان هناك شيء يتحرك تحت السطح، حيث كانت أكاديميات الشباب تنمو، واللاعبون يبرزون في أوروبا، وفي عام 2015، اتخذ الاتحاد السنغالي لكرة القدم خطوة جريئة بتعيين سيسيه، قائد جيل 2002، مدرباً للمنتخب.

    كانت عودة رمزية لرجل قادهم في الملعب وسيقودهم الآن من خط التماس، وقد جاء برؤية تركز على الانضباط، والهوية، والنمو طويل الأمد.

    لم يُقابل تعيين سيسيه باحتفال جماعي، حيث شكك النقاد في قلة خبرته، لكنه قدم شيئاً أعمق، وهو الشعور بالاستمرارية وبالمهام غير المكتملة، حيث كان يعلم ما يمكن أن تصل إليه السنغال، وكان مصمماً على بنائه.


  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH48-SEN-COLAFP

    تداعيات "اللعب النظيف"

    كان من المفترض أن تكون روسيا 2018 هي العودة القوية للسنغال، فبعد ستة عشر عاماً من ظهورهم الأول المبهر، عادوا بمهارة وانضباط وتشكيلة تمزج بين الخبرة والشباب.

    في المجموعة الثامنة، واجهوا بولندا واليابان وكولومبيا، وبعد الفوز 2-1 على بولندا والتعادل 2-2 مع اليابان، دخلت السنغال مباراتها الأخيرة ضد كولومبيا وهي تعلم أنها تحتاج فقط للتعادل للتأهل.

    خسروا 1-0، مما يعني أن اليابان تساوت معهم في النقاط، وفارق الأهداف، والأهداف المسجلة، وكان الفاصل الأخير هو اللعب النظيف، حيث منحت البطاقات الصفراء الأربع لليابان الأفضلية على بطاقات السنغال الست، وبذلك خرجت السنغال.

    كانت تلك المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي تُستخدم فيها قاعدة اللعب النظيف لإقصاء فريق، مما شكل نهاية مفطرة للقلب لهذا البلد، ومع ذلك، كان العجز عن حسم المباراة الثانية أمام اليابان ونقص الانضباط هما جوهر الفشل، وليس مجرد سوء حظ.

    رغم الحزن، كان هناك تقدم، حيث لعبت السنغال بتنظيم، ونضج، وغاية واضحة، وكانت البذور قد بدأت تُزرع بالفعل.


  • Ecuador v Senegal: Group A - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    العودة والصعود

    بعد انكسار 2018، أعادت السنغال ترتيب صفوفها تكتيكياً ومعنوياً، حيث عادوا إلى لوحة التخطيط، وأعادوا معايرة طموحاتهم، وبدأوا في البناء بهدف محدد، وفي عام 2021، رفعوا كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخهم، وهو انتصار بدا وكأنه اختراق وتتويج، وإشارة إلى أن أسود التيرانجا مستعدون للزئير مجدداً.

    دخلوا قطر 2022 بإيمان متجدد، مدفوعين بزخم المجد القاري والثقة الهادئة لفريق تعلم من جراحه، وحتى بدون نجمهم ساديو ماني، الذي استبعد للإصابة قبل أيام من البطولة، أظهر الفريق صموداً مذهلاً.

    في دور المجموعات، خسروا أمام هولندا في افتتاحية صعبة، لكنهم انتفضوا بفوزين على قطر والإكوادور ليحجزوا مكاناً في الأدوار الإقصائية، وفي دور الـ16، واجهوا إنجلترا، لكن فارق الإمكانيات كان واضحاً، وانتهت رحلتهم بخسارة 3-0، لكنها لم تمحُ تقدمهم.

    سيسيه، في عامه السابع كمدرب، استمر في غرس الانضباط والهوية وروح العمل الجماعي، حيث تطورت السنغال ولم تعد مجرد فريق يعتمد على لحظات عابرة، بل أصبحت نظاماً وهيكلاً بُني ليبقى، وهذا النظام بدأ يؤتي ثماره، ليس فقط في النتائج، بل في الإيمان الراسخ بأن شيئاً خاصاً يتشكل.


  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    أقوى فريق في أفريقيا

    تُعد تشكيلة السنغال الحالية هي الأكثر اكتمالاً في الكرة الأفريقية، فالأمر لا يتعلق فقط بالبراعة الفردية، بل بالتوازن والعمق والخبرة.

    في قلب هذا الجيل الذهبي يقف ماني، الملهم الدائم الذي يتجاوز تأثيره حدود الملعب، وهو محبوب لذكائه وتواضعه وعمله الدؤوب، وقد أصبح ماني رمزاً للتميز السنغالي، والمحرك العاطفي للفريق الذي يحمل ثقل التوقعات بنبل.

    وإلى جانبه، تبرز موجة جديدة من المواهب، يمثلها نيكولاس جاكسون، والذي يضيف طاقة هائلة لخط هجوم السنغال، حيث يلعب الشاب صاحب الـ24 عاماً بجرأة، وهو رأس حربة يعشق المساحات ويضغط بقوة، كما أن تحركاته ترهق الدفاعات وثقته معدية، وفي تشكيلة غنية بالخبرة، هو اللاعب الذي يمكنه حسم مباراة بلحظة واحدة.

    خلفهم، يقف إدوارد ميندي كخط دفاع أخير، وهو الحارس الذي تُعد قصة صعوده مذهلة، ولا يزال ميندي حضوراً قيادياً بين القائمين، بردود فعل حادة وهدوء تحت الضغط، وقيادته من الخلف حيوية لتنظيم الدفاع.

    وفي قلب الدفاع، نجد كاليدو كوليبالي، المدافع الصلب الذي يحظى باحترام عالمي كبير، وبصفته قائداً ومنظماً، يمنح كوليبالي القوة والسكينة لخط الظهر، وقدرته على قراءة اللعب وبناء الهجمات تجعل منه العمود الفقري لنظام سيسيه.

    وفي خط الوسط، أضاف بروز باب ماتار سار بُعداً جديداً، حيث يلعب لاعب توتنهام بنضج يفوق سنوات عمره، ويتحرك في الملعب بدقة وتصميم، وهو بارع في قطع الكرات والتقدم للأمام، ويمثل القوة التي تربط الدفاع بالهجوم بطاقة لا تنفد.

    معاً، يشكل هؤلاء نبض فريق لم يعد يقبل بمجرد امتلاك الموهبة، بل إنهم مهندسو طموح جديد مبني على الثقة والخبرة والجوع الجماعي لصناعة التاريخ.

    أضف إلى ذلك دكة بدلاء تعج بالمواهب مثل إليمان نداي، وإسماعيلا سار، وعبدو ديالو، وستجد تشكيلة قادرة على المداورة والتكيف والمنافسة في أعلى المستويات.

    فترة سيسيه الطويلة خلقت نوعاً من الاستمرارية، وأسلوبه الواقعي يبدو الآن نظرة ثاقبة للمستقبل، فالسنغال لا تلعب بالمهارة فقط، بل تلعب لغاية محددة، وفي كأس عالم 2026 الموسعة، قد تكون السنغال مجهزة أكثر من أي وقت مضى للذهاب بعيداً.

    ما يميز هذه التشكيلة هو التلاحم، فهؤلاء اللاعبون يعرفون بعضهم جيداً، حيث انتصروا معاً، وخسروا معاً، ونضجوا معاً، وهم يحملون ندوب 2018 ودروس 2022، مما يجعلهم وحدة واحدة لا تتجزأ.


  • FBL-AFR-2025-SEN-MAR-TROPHY-PARADEAFP

    خارج الملعب

    رحلة السنغال في كأس العالم ليست مجرد نتائج، بل تتعلق بالتمثيل وبالفخر وبالطريقة التي تعكس بها كرة القدم روح الأمة.

    يلعب أسود التيرانجا بإيقاع خاص يمزج بين التنظيم الأوروبي والعفوية الأفريقية، وجمهورهم من بين الأكثر شغفاً في العالم، ولاعبوهم يحملون ثقل التاريخ كوقود للمضي قدماً.

    من شوارع داكار إلى أكاديميات فرنسا، ينشأ لاعبو السنغال على ذكرى 2002 ووخزة 2018، حيث يعرفون معنى إذهال العالم، ومعنى السقوط بفارق بسيط، والآن، يعرفون ما يلزم لبناء شيء مستدام.

    صعود السنغال هو نموذج للكرة الأفريقية في الاستقرار التدريبي والاستثمار في الشباب والهوية الواضحة، وهذه ليست كماليات، بل ضرورات، والسنغال تبدو مدركة لذلك تماماً.

    لقد أصبحوا أكثر من مجرد فريق، بل صاروا "خطة عمل" يُقتدى بها، وتأثيرهم يتجاوز الحدود، حيث تراقب الأندية الأوروبية المواهب السنغالية بجدية، ويرى اللاعبون الشباب طريقاً وهدفاً ووعداً.


  • Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    ظهور السنغال الخامس في كأس العالم 2026 لن يكون من أجل التعويض، بل سيكون من أجل التحقيق، فالتشكيلة جاهزة، والمدرب مخضرم، والندوب قد التأمت، والحلم لا يزال قائماً، وقد هزموا أبطال العالم ووصلوا لثمانية الكبار، والآن يطمحون للأعلى.

    لأن كأس العالم بالنسبة للسنغال هي مرآة وميدان إثبات، ومكان تُولد فيه الأساطير، وحيث تطالب المهام غير المكتملة بالحل.

    وهذه المرة، هم يصطادون التاريخ ليكونوا أول منتخب سنغالي يصل لنصف النهائي، ويصطادون الاعتراف ليثبتوا أن جيلهم الذهبي خالد، كما يصطادون العدالة لطرد أشباح 2018، حين أنهت البطاقات الصفراء مشوارهم.

    لكن الأهم من ذلك، أنهم يبحثون عن لحظة تتجاوز كرة القدم، لحظة توحد أمة وقارة، وتعيد كتابة الرواية عما يمكن للمنتخبات الأفريقية تحقيقه على المسرح العالمي.

    لطالما كانت رحلة السنغال أكبر من النتائج، فهي عن الإيقاع والصمود، وعن الفخر والمثابرة، وعن قوة الرياضة في عكس روح الشعوب.

    في 2002 صدموا العالم، وفي 2018 خذلهم القانون، وفي 2022 أعادوا البناء، وفي 2026 يعودون كمتنافسين حقيقيين، فقد زأر أسود التيرانجا من قبل، لكنهم الآن مستعدون لفرض السيطرة.

    وعندما يطؤون ملاعب أمريكا الشمالية، سيحملون آمال السنغال وثقل قارة بأكملها، وذكرى كل فرصة ضاعت، ونار كل طفل كبر وهو يحلم، والإيمان بأن هذه المرة ستكون النهاية مختلفة، فإذا كانت قاعدة اللعب النظيف قد أخرجتهم يوماً، فهم اليوم من يكتبون نهايتهم الخاصة، تمريرة تلو تمريرة، وهدفاً تلو هدف، وزئيراً تلو زئير.

    خاتمة البودكاست: كانت هذه حلقة خاصة أخرى من بودكاست "ليجاسي" التابع لـ GOAL، في كل أسبوع، نأتيكم بقصة جديدة من أكبر مسرح لكرة القدم في العالم — لذا تأكدوا من متابعتنا والاستماع إلينا أينما تحصلون على البودكاست الخاص بكم.