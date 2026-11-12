السنغال ضد السودان | إلى متى يتحملون "الكارثة" كاليدو كوليبالي؟ .. والتجربة السعودية تقول "لا تنخدعوا بديون لوبي"!

رغم أن الشوط الأول كان مبشرًا للمنتخب السودان في داكار إلا أن المنتخب السنغالي نجح في تحقيق الفوز برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

نيكولاس جاكسون افتتح التسجيل لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 31، لكن محمد أبو عاقلة عادل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول لصقور الجديان.

فيما أعاد الثلاثي بولاي ديا وإبراهيم مباي وباثي مبوب التقدم من جديد لأسود التيرانجا بثنائية في الدقيقتين 61 و64 و86 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يتصدر المنتخب السنغالي جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد سبع نقاط، فيما تجمد رصيد السودان عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، وفي انتظار مواجهة موزمبيق وإثيوبيا ضمن الجولة الثالثة، لحسم الترتيب النهائي مع نهاية الجولة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة السنغال والسودان، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..