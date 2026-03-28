AFP
السنغال تحتفل بكأس كأس الأمم الأفريقية أمام جماهيرها في فرنسا رغم قيام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلغاء النتيجة لصالح المغرب
مشاهد من التحدي في سان دوني
في عرض لافت للتحدي، قدم لاعبو السنغال وطاقمهم كأس كأس الأمم الأفريقية إلى جماهيرهم قبل مباراة ودية ضد بيرو يوم السبت. وقاد القائد كاليدو كوليبالي الفريق في جولة شرفية، بينما رفع الحارس إدوارد ميندي الكأس عالياً وسط هتافات صاخبة من المدرجات. كما التقط الفريق صورة جماعية رسمية مع الكأس، في إشارة إلى رفضهم قبول التدخل الأخير من قبل الاتحاد القائم.
يأتي هذا الاحتفال العلني بعد 10 أيام فقط من قيام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بهز القارة من خلال تعديل سجلات تاريخ البطولة. كانت السنغال قد حققت في البداية فوزاً بنتيجة 1-0 على أرض الملعب في يناير، لكنها تعمل الآن في ظل جدل إداري أدى إلى منح اللقب لمنافستها في النهائي، المغرب.
الضربة الحاسمة التي غيرت كل شيء
ينبع الجدل من المباراة النهائية المثيرة التي أقيمت في الرباط، حيث أمر المدرب بابي ثياو لاعبيه بالعودة إلى غرفة الملابس احتجاجاً. فقد غضبت "أسود تيرانغا" عندما منح الحكم ركلة جزاء للمغرب في اللحظات الأخيرة بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR) لخطأ ارتكب ضد إبراهيم دياز. ورغم أن ساديو ماني نجح في النهاية في إقناع زملائه بالعودة إلى الملعب بعد تأخير دام 17 دقيقة، إلا أن الضرر كان قد وقع بالفعل في نظر الجهات المنظمة.
بينما استمرت المباراة وسجل بابي جويي في النهاية هدف الفوز في الوقت الإضافي بعد أن أضاع دياز ركلة الجزاء، قضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) لاحقًا بأن الانسحاب الأولي يشكل خسارة. ونتيجة لذلك، سُجلت النتيجة رسميًا بفوز المغرب 3-0، مما حرم السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية الثاني على التوالي. كان قرارًا مدويًا أبطل الأحداث التي وقعت خلال الدقائق المتبقية من المباراة.
المعركة القانونية تنتقل إلى لوزان
تقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF) بطعن إلى محكمة التحكيم الرياضية (CAS) لإلغاء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، واصفاً إياه بـ"السرقة الإدارية". ويسعى رئيس الاتحاد عبد الله فال إلى استعادة لقب البطولة، ورغم أن الإجراءات القانونية قد تستغرق شهوراً، فقد أضاف الاتحاد بالفعل نجمة ثانية إلى قمصان المنتخب الوطني احتفالاً بفوزه المثير للجدل.
بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
وكان مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) واضحاً في تبريره لهذا القرار، حيث صرح بما يلي: "قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) اليوم أنه بموجب المادة 84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، يُعلن خسارة المنتخب السنغالي للمباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية توتال إنرجيز (AFCON) المغرب 2025 ("المباراة")، مع تسجيل نتيجة المباراة 3-0 لصالح الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF)."