السنغال تحتج على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: نجمتان وكأس أفريقيا تُحمل إلى الملعب، ماذا حدث في المباراة الودية ضد بيرو

بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، خرجت المنتخب الوطني إلى الملعب بعد ظهر اليوم — في الوقت الذي كانت فيه السنغال تخوض مباراة ودية ضد بيرو — لتستعرض بفخر زيها الرسمي الجديد الذي يظهر نجمتين فوق الشعار (كرمز للقبين القاريين اللذين فازت بهما على أرض الملعب).

لكن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد.

فقد سار المنتخب السنغالي - بما في ذلك اللاعبون وجميع أعضاء الجهاز الفني - في موكب احتفالي مع مشجعيه في ملعب "ستاد دو فرانس" حاملين كأس أفريقيا في أيديهم.

لفتة واضحة تزيد من حدة الصراع السياسي والرياضي.